Colectiva Creativas, empodera a las mujeres

Colectivas Creativas llega a las oficinas de Colombia, una comunidad enfocada en el liderazgo, la mentoría y capacitación del talento femenino. Desde el inicio el proyecto se ha enfocado en potencializar habilidades creativas y de relacionamiento. En el mismo sentido, se generan espacios para que el talento sea visible en otros mercados de la mano de proyectos en LATAM.

Damasia Merbilhaa, VP para Latinoamérica de TBWA WW, de la mano de Stephanie Rumierk y Laura Lozano Flórez son líderes de esta iniciativa. “Es un programa que está hecho colectivamente, por y para las mujeres de LATAM. Un espacio valioso para las Colectivas y una poderosa herramienta de entrenamiento, retención y participación de talentos.” afirma Merbilhaa.

La Revista P&M tuvo la oportunidad de hablar con Damasia Merbilhaa quien explicó ¿Qué quiere decir que ahora sea un movimiento?

Damasia: No sabía que éramos un movimiento, pero creo que orgánicamente nos convertimos en eso. Nos gusta llamarnos un colectivo versus una red, porque un colectivo es abierto, es colaborativo, es más horizontal de alguna manera. Por eso Colectiva lo lanzamos con el principio de que es de todas y es para todas; y que si bien hubo dos personas que lo fundaron, no era nuestro, sino que era un programa que nosotros teníamos en manos de las participantes.

El programa lo lanzamos una semana antes que yo fuera mamá por primera vez y desapareciera por cuatro meses en la agencia. O sea, el éxito de este programa no dependía de mí. Y funcionó así. Entonces desde ese principio de que era de todas y para todas, siempre lo pusimos en el centro y es lo que lo convierte en movimiento.

P&M: ¿Qué temas clave buscan impulsar y analizar?

Damasia: El enfoque es liderar, potenciar el liderazgo, fortalecerlo, reforzarlo e incluso apretarlo. Es así como las charlas y programas que son de Colectiva se tienen que dar desde un punto de vista de liderazgo, de formar líderes.También, tenemos distintos pilares, de colaboración, networking, entretenimiento, entre otros. El único filtro es el liderazgo, puede ser una historia, un artista de liderazgo, desafíos de liderazgo, o hasta liderazgo y diversidad, pero tiene que ser con este enfoque.

El segundo filtro es que tiene que ser mujer. Me encanta esa condición, nadie está diciendo que no se puede aprender de los hombres, pero sí queremos exponer a las mujeres en nuestro programa en distintos roles. Y por eso ponemos esta condición.

P&M: Respecto a la disparidad salarial, ¿cuál es su postura en el tema?

Desde TWA, nosotros fortalecemos a las líderes para que peleen por lo justo, en el caso de que no lo fuera. Obviamente como empresa tenemos políticas de paridad y queremos llegar a esa actividad. Finalmente es lo que buscamos, fortalecer esas habilidades y potenciar los perfiles para que obviamente puedan empezar a competir en las tendencias de la industria.

Estamos absolutamente convencidos que no solamente debe haber una paridad en términos económicos, sino que también debe existir en cargos de liderazgo y en los proyectos que se manejan. Es así como tenemos una coherencia con la equidad, sin embargo es todo un proceso que estamos manejando desde Colectivas, pero que sabemos que se da en paralelo con el área de recursos humanos.

P&M: ¿Cuáles crees que son los mayores retos para las mujeres en el mundo de la creatividad?

Sacamos las limitaciones que otros colocaron en nosotras pero cada una aún lo sostiene. Creo que el principal desafío es darnos cuenta que estas barreras no tienen que existir. Hay un aprendizaje que tenemos en el programa: cuando uno no se trae al trabajo, y al rol, traes al estereotipo. Y fomentas el estereotipo. Entonces, a veces siento que con las limitantes es igual, cuando uno les da crédito, de alguna manera, las sigue construyendo.

P&M: ¿Qué quieren lograr con Colectiva de aquí a tres años?

Me gustaría que Colectiva no tuviera que existir, por el hecho de que ya no lo necesitamos; que ya no tuviera que existir un espacio para el liderazgo femenino por la desigualdad de condiciones o porque hay una batalla, una sensación de minoría. Es decir, me encantaría que tuviéramos que cerrar Colectiva porque ya no haría sentido.

Mi ambición a corto plazo es que se me siga yendo de las manos en el sentido de que tome una vida propia. De hecho este año se activó en México a nivel local y ahora lo van a empezar a activar en África.

Gracias a estos proyectos se espera a 2025 incrementar en un 25% la paridad en los cargos de liderazgo de los equipos creativos en el país. Además Stephanie Rumierk y Laura Lozano Flórez, quienes han estado a la cabeza de Colectiva Creativas en Colombia, mencionan que “celebramos que el movimiento sea una realidad en nuestro país, estamos felices pues ya superamos la etapa piloto, estamos creciendo y fortaleciéndonos. Desde el inicio conectamos con la iniciativa, fuimos el primer país de la red LATAM que lo implementó. Nos hace felices ser un espacio seguro de formación para las más de 25 mujeres que hacen parte, estamos convencidas que con las herramientas adecuadas cambiaremos la narrativa publicitaria".

