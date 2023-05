Video columna: ¿Cómo saber quién es un game changer en tu equipo? con Mónica Ávila Forero

Muchas empresas alrededor del mundo se preguntan cómo identificar quiénes son esos Game Changers, buscando cómo consolidar un equipo de alto desempeño que sea capaz de crear valor. Pues hoy más que nunca se necesitan líderes, equipos y freelancers dispuestos a asumir riesgos, innovaciones y disrupciones; asimismo personas que tengan una forma de pensar diferente.

Mónica explicó una investigación realizada por dos consultores organizacionales enfocados en liderazgo, John Mervin Smith y Nathan Ott, quienes buscaron la respuesta a través de la investigación de comportamiento, características y métricas usadas en el mundo organizacional, y con ello consolidaron una lista de cualidades y capacidades.

Adicionalmente, en la investigación se encontró que los Game Changers no están solo en los altos cargos de una organización y no precisamente se necesitan en esos roles; pues en una empresa no es fundamental que el CEO sea un Game Changer, puede que la persona en este rol pueda crear un mayor impacto siendo fuerte en estrategia e implementación.

¿El Game Changer se hace o nace?

El 61% de las personas encuestadas dijeron que una persona sí puede convertirse en un Game Changer, mientras que un 33% dijo que no. Sin embargo, lo que sugiere la investigación es que algunos Game Changers tienen potencial intrínseco, es decir está de forma natural dentro de estas personas y solo necesita apoyo para activarlo.

“Hoy más que nunca es importante tener un Game Changer en un equipo de trabajo, que aporte sus características para movernos de forma fluida en este mundo de volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad y mucha exigencia en la agilidad de la respuesta” explicó Mónica Ávila Forero.

