DDB Colombia y DAVID Bogotá hacen parte del shortlist de los D&AD Awards 2023

D&AD es una organización benéfica educativa que promueve la excelencia en el diseño y la publicidad. Cada año, los premios D&AD reúnen los mejores trabajos creativos del mundo en las disciplinas de: diseño comercial, publicidad, producción y artesanía para que sean juzgados por más de 330 líderes creativos.

Las categorías de los premios incluyen disciplinas que van desde el comercio hasta lo digital; desde el diseño gráfico hasta el diseño de libros; desde la dirección de arte hasta la escritura; desde el entretenimiento hasta los juegos y mundos virtuales; desde el impacto hasta la colaboración y mucho más.

Para participar en los premios las agencias, empresas o individuos deben pagar una suma en dólares, que se usa para ayudar a mantener la organización viva. Así mismo, cuando un participante gana un D&AD, la institución planta un árbol. En 2021, D&AD se asoció al ganador del D&AD Future Impact, theOtherDada, para plantar un árbol en homenaje a cada lápiz premiado. Estos árboles hacen parte de un programa de reforestación que busca restaurar la biodiversidad vital en zonas deforestadas del Líbano.

En 2022, D&AD anunció que no aceptará candidaturas de empresas rusas o personas con sede en Rusia. La prohibición se mantuvo para 2023, y las candidaturas de Ucrania se aceptaron gratuitamente. Adicionalmente, para fomentar y destacar la excelencia creativa conseguida con recursos y presupuestos limitados, se estableció un 25% de descuento para participantes autónomos y pequeñas empresas.

En 2023, la organización se unió a la empresa de diseño y experiencia de marca Re, que forma parte del Grupo M&C Saatchi, para lanzar los Premios 2023 bajo el lema "What making it is made of". "El objetivo de los premios D&AD es lanzar ideas creativas al escenario mundial para que puedan alimentar otras ideas e inspirar a la próxima generación de líderes creativos. Sabemos que los conjuntos de habilidades detrás de esas ideas son increíblemente y que el camino no siempre es fácil", afirmó Donal Keenan, director de premios de D&AD.

El shortlist se anunció el 11 de mayo. Quienes hacen parte del listado reciben un lápiz, y se distinguen por ser trabajos que demuestran méritos dignos de reconocimiento y que están en el escalón superior de las candidaturas.

Dos agencias colombianas tienen trabajos en este shortlist: DAVID Bogotá y DDB Colombia. A continuación, os trabajos destacados:

DAVID Bogotá:

Radio & Audio / Entertainment con Royalty Free Bots para Budweiser

DDB Colombia:

Digital / Social con Influencers' Friends para Cerveza Poker

Digital / Use of Talent & Influencers con Influencers' Friends para Cerveza Poker

Media / Social con Influencers' Friends para Cerveza Poker

Media / Use of Talent & Influencers con Influencers' Friends para Cerveza Poker

Press & Outdoor / Poster Campaigns con A Second of Happiness para McDelivery

Press & Outdoor / Poster Campaigns con A Second of Happiness para McDelivery

La ceremonia de premiación donde se conocerá el ganador en cada categoría se hará el 24 y 25 de mayo en Truman Brewery, espacio que fue la cervecería más grande de Londres y que hoy es un hub creativo reconocido en el mundo.

También te puede interesar: KIA se destaca con doble galardón en los iF Design Award 2023