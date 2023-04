Profesores de institución educativa de bajos recursos en Bogotá asistieron al festival Monsters Of Rock

El pasado 15 de abril se llevó a cabo en Bogotá el histórico festival Monsters of Rock que tuvo lugar en el estadio Nemesio Camacho El Campín y al cual asistieron aproximadamente 40.000 personas, quienes presenciaron un espectáculo de alto voltaje conformado por un cartel en el que participaron las bandas legendarias Kiss, como parte de su gira End of the Road, Scorpions, Deep Purple, Helloween y Angra, las cuales llevan cerca de medio siglo siendo referentes en la industria musical.

Dentro del público, un grupo de educadores provenientes del Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas, ubicado en la capital del país, contaron con la oportunidad de asistir al concierto, con el propósito de que también se convirtiera en un escenario para promover la dignificación de sus derechos y velar por un reconocimiento social justo, tanto para el gremio, como para las instituciones educativas de escasos recursos.

Uno de los educadores del instituto educativo en mención, el profesor René Ramírez, quien presenció el espectáculo de rock, manifestó que “estuve esperando siempre poder tener la oportunidad de ver en vivo a algunas de mis bandas de rock favoritas desde que era niño y me siento profundamente agradecido por esta invitación”.

Es te grupo de profesores lograron presenciar el evento debido a la acogida que les brindó #ExperienciasAval, plataforma de entretenimiento de los Bancos de Grupo Aval: (Bogotá, Occidente, Popular, Av Villas) y ¡Dale!, con el apoyo de la fundación Agencia Social, entidad que vela por apoyar a las poblaciones más necesitadas del país.

Durante los últimos años #ExperienciasAval, ha reafirmado su compromiso apoyando la inclusión de diferentes poblaciones y diversos perfiles de personas en shows de talla mundial, permitiendo que vivan experiencias novedosas y que ratifiquen su derecho al acceso a la cultura y el entretenimiento.

“Democratizar la cultura y el entretenimiento, ha sido una constante de #ExperienciasAval cómo principal plataforma de entretenimiento del país, por lo que con esta iniciativa buscábamos que este grupo de profesores de instituciones educativas de bajos recursos en Bogotá, tuvieran la oportunidad de disfrutar un show de talla mundial, porque todos debemos tener la oportunidad de vivir el entretenimiento, pues esta es una de nuestras premisas en #ExperienciasAval”, afirmo María Fernanda Sánchez, Gerente de mercadeo & ESG de Grupo Aval.

Es así como desde #ExperienciasAval se han implementado diferentes acciones para romper las barreras de la discriminación, creando ambientes de convivencia, empatía y respeto para todas las personas, cómo lo fue “el Very Inclusive People” donde hicieron grupo con la Fundación Acción Interna, Fundación ACDI/VOCA, La Fundación Tiempo de Juego y tres emprendimientos inclusivos (drag, jóvenes y pospenados), y colaborativamente crearon este espacio la versión 2023 del Festival Estéreo Picnic.

Así mismo, el año pasado crearon “Baños para Todes” una zona de baños que tenía como objetivo romper con la discriminación de género y así fomentar la pluralidad, la identidad y la inclusión, bajo el concepto “Es más lo que nos une, que lo que nos diferencia” durante el Festival Estéreo Picnic 2022.

Este tipo de acciones, han permitido que Grupo Aval y sus entidades reciban reconocimientos como la Recertificación Friendly Biz, otorgada por la Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia y la validación en INclusiónes para fortalecer su Política Corporativa de Inclusión y Diversidad de la mano de la ONG global ACDI/VOCA y la Fundación ACDI/VOCA LA.

Hasta el momento, las comunidades vulnerables del país continúan requiriendo espacios más inclusivos para alzar su voz y afianzarse como partícipes de una sociedad más constructiva. “Es importante escuchar a las personas de las comunidades con menos recursos para saber identificar las problemáticas reales por las que atraviesan y acercarles soluciones; por eso resulta clave la proactividad con la que organizaciones como Grupo Aval realizan estas acciones”, afirmó Juan David Rojas, director de la fundación Agencia Social.