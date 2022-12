Más del 90% de los colombianos creen perder tiempo en trabajos presenciales

La pandemia mundial por Covid -19 ha transformado la forma en la que se concibe el trabajo; donde los modelos presenciales han dado paso a los modelos híbridos como los nuevos favoritos de los trabajadores colombianos.

WeWork, la empresa de espacios flexibles de trabajo realizó un estudio junto con Michael Page, proveedora de reclutamiento, en la cual entrevistaron a más de 8.000 personas en seis países de Latinoamérica incluyendo Colombia, para entender los nuevos hábitos, prioridades, demandas y valores que los profesionales enfrentaron uno de los períodos más desafiantes y de las últimas décadas.

De acuerdo al estudio, el 90.5% de los colombianos asegura que los principales retos del trabajo totalmente presencial es la pérdida de tiempo en desplazamiento y el 85.8% manifiesta sentirse más feliz compartiendo su jornada trabajo entre la oficina y el home office.

Esta tendencia se hace más notable de forma inesperada en los baby boomers (personas nacidas entre 1949 y 1968) donde ninguno está dispuesto a volver a la oficina de forma 100% presencial; y en el caso del modelo híbrido, 75% señalan que hay un impacto positivo en su salud mental, el 50% manifiesta un cambio positivo en su creatividad y el 75% no consideran que hayan cambiado las oportunidades de liderazgo pero sí que tienen más tiempo de calidad con su familia y amigos. Demostrando así que el modelo híbrido ha traspasado las barreras generacionales e influyendo de forma positiva en el estado anímico de forma intergeneracional.

De igual forma, en poblaciones más jóvenes como los millennials (nacidos entre 1981 y 1993), el 64,8% de los encuestados mencionó que no estaría dispuesto a regresar a la presencialidad, pero respecto al modelo híbrido el 66% considera que su productividad ha aumentado; el 43,5% considera que tiene mayor compromiso y lealtad hacia su empresa, el 88,7% tiene mayor tiempo de calidad con su familia y amigos, y el 83.8% cuenta con un mejor balance entre su vida personal y profesional.

Finalmente, el estudio señala que es importante añadir a estos modelos de trabajo un componente importante y es el de la flexibilidad, pues el 80.6% de los encuestados valora la oportunidad de poder decidir en qué momento es importante estar de manera presencial y cuando no. Estos datos, ratifican la necesidad de seguir impulsando los modelos de trabajo híbridos, sobre todo pensando en la tendencia de nómadas digitales que se sigue extendiendo en el mundo.

“Desde WeWork sabemos que este tipo de modelos híbridos son los que necesitan y exigen los colaboradores de las nuevas generaciones; la posibilidad de reducir sus tiempos de desplazamiento, así como tener la libertad de acomodar sus horarios de trabajo a la hora que mejor les funciones para mantener un equilibrio y sana integración entre vida personal y laboral”, explicó Juan Carlos Peñaloza, country manager para WeWork Colombia y Costa Rica.

Hay que destacar que, con el objetivo de dar respuesta a las nuevas tendencias y necesidades de las empresas, WeWork incorporó a sus operaciones en la región tres modelos de negocio para que las empresas ofrezcan el beneficio más adecuado a las demandas de sus empleados: All Access (una membresía mensual ilimitada para uso de espacios de trabajo en WeWork, All Access 10, una membresía mensual que permite 10 usos al mes y On Demand, un producto creado para que las áreas de recursos humanos ofrecen a sus colaboradores dentro de su plan de beneficios y así puedan trabajar desde el WeWork más cercano a su hogar y que sólo se pagará cuando se utilice el espacio.

