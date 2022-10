El Ojo 2022 presenta los finalistas de la categorías Directo, Jóvenes Realizadores y Producción Audiovisual

Los jurados de El Ojo Directo, presididos por Jessica Apellaniz, CCO de Ogilvy Latina y Ogilvy México; así como los de El Ojo Jóvenes Realizadores, y los de El Ojo Producción Audiovisual liderados por Mireia Pujol, directora de Primo Content España; seleccionaron los trabajos finalistas.

Los ganadores se darán a conocer el miércoles 9 de noviembre durante la primera Ceremonia de Premiación que se realizará en La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires, Argentina.

EL OJO DIRECTO

MD1 – Correo Directo

– #RealSoaps, de MullenLowe SSP3 (Colombia), para Dove de Dove. PA: Austria (Colombia). RE: Alejandro Ranchez / Francisco Giraldo – Austria. Colombia

– Cartas por una Ley, de BBDO Chile, para Fundación El Herbólogo de Fundación El Herbólogo. PA: Alaska Films (Chile). RE: Gonzalo Ruiz / Jota Velasquez. Chile

– El jabón que mancha, de Ogilvy México, para Cruces x Rosas de Cruces x Rosas. PA: Oriental Films. RE: . México

– Jojo alarm clock, de OLIVER / U-Studio (Brasil), para Rexona de Rexona. PA: Deep Filmes (Brasil) / Vapor Filmes (Brasil). RE: Thiago Silva. Brasil

– Monsters are real, de MullenLowe SSP3 (Colombia), para Agua Zalva de Agua Zalva. PA: . RE: . Colombia

– Niñas definen niña, de MullenLowe SSP3 (Colombia), para Pony Malta de Pony Malta. PA: Austria (Colombia). RE: Alejandro Ranchez. Colombia

MD2 – Uso de plataformas digitales

– Atrapados en los 90, de McCann Worldgroup España, para IKEA de IKEA. PA: Landia / Los Producers (España) / Craft // McCann Worldgroup (México). RE: Maxi Blanco / Santi García. España

– Disaster delivery, de LOLA MullenLowe (España), para Uber Eats de Uber Eats. PA: Media Pro (España). RE: . España

– Donation squad, de Digitas Colombia, para Pony Malta de Pony Malta. PA: Akira Cine (Colombia). RE: Juan Rueda. Colombia

– Jeep game xperience, de Fbiz (Brasil), para Jeep de Jeep. PA: Bóson Post (Brasil) / Druid + Outplay (Brasil). RE: Tango. Brasil

– KFCopypaste, de PS21 (España), para KFC de KFC. PA: . RE: . España

– Missing stock, de Wunderman Thompson Colombia, para Fundación Internacional para el Reencuentro / MUDI de Fundación Internacional para el Reencuentro / MUDI. PA: La Octava Productora (Colombia) / Mompozt (Colombia). RE: José María Ángel. Colombia

– The eye tracker, de De la Cruz/ Ogilvy (Puerto Rico), para SuperMax de SuperMax. PA: My Systems (Colombia). RE: Diego Hernandez / Adriana Álvarez. Puerto Rico

– The pirate match, de Mirum Agency Brazil (Brasil), para DirectvGo de DirectvGo. PA: Buzz Creative Content Studio (Brasil). RE: . Brasil

– Whopper heist, de We Believers (Estados Unidos), para Burger King de Burger King. PA: Landia. RE: Kevin Zeta. Argentina

MD3 – Acciones en plataformas sociales y co-creación de contenido

– Atrapados en los 90, de McCann Worldgroup España, para IKEA de IKEA. PA: Landia / Los Producers (España) / Craft // McCann Worldgroup (México). RE: Maxi Blanco / Santi García. España

– Invaluable food, de Leo Burnett España, para Madrid Fusión de Madrid Fusión. PA: Attic Films (España). RE: César Conti. España

– KFCopypaste, de PS21 (España), para KFC de KFC. PA: . RE: . España

– Mal escrita, de draftLine BUE (Argentina), para Brahma de Brahma. PA: Amados (Argentina). RE: Marcos Vigo. Argentina

– TikTok teachers, de DDB México, para ASOR / IncluSor / FEMESOR de ASOR / IncluSor / FEMESOR. PA: . RE: . México

MD4 – Acciones con uso de data

– #ListenToYourFans, de Media.Monks (Colombia), para Spotify de Spotify. PA: . RE: . Colombia

– Data tienda, de DDB México, para Gahr WeCapital de Gahr WeCapital. PA: Ladoble / Estudios Machina (Guatemala). RE: Francisco Alejandro Ruiz Martínez. México

– Datos de almacén, de draftLine BUE (Argentina), para Bees de Bees. PA: . RE: . Argentina

– KFCopypaste, de PS21 (España), para KFC de KFC. PA: . RE: . España

– Síndrome de números, de Wunderman Thompson Argentina, para ASDRA de ASDRA. PA: . RE: . Argentina

– The eye tracker, de De la Cruz/ Ogilvy (Puerto Rico), para SuperMax de SuperMax. PA: My Systems (Colombia). RE: Diego Hernandez / Adriana Álvarez. Puerto Rico

MD5 – Eventos y acciones

– Atrapados en los 90, de McCann Worldgroup España, para IKEA de IKEA. PA: Landia / Los Producers (España) / Craft // McCann Worldgroup (México). RE: Maxi Blanco / Santi García. España

– Beernaments, de Alma DDB (Estados Unidos), para Miller Lite de Miller Lite. PA: Kaleidoscope (Estados Unidos). RE: . Estados Unidos

– Bihar, elegir el mañana, de LLYC Madrid (España), para Fundación BBK de Fundación BBK. PA: Antiestático (España). RE: Claudia Barral. España

– Campeonato de pesca de plástico, de We Believers (Estados Unidos), para Corona de Corona. PA: Primo. RE: Francesca Canepa. México

– El arte del autoexamen, de DAVID Buenos Aires (Argentina), para MACMA de MACMA. PA: Poster (Argentina). RE: Dana Campanello. Argentina

– El primer car showroom dentro de un bus, de Ogilvy El Salvador, para Kia de Kia. PA: Garage Films (El Salvador). RE: Robert Orlich / Irene Argueta. El Salvador

– The pirate match, de Mirum Agency Brazil (Brasil), para DirectvGo de DirectvGo. PA: Buzz Creative Content Studio (Brasil). RE: . Brasil

– The refugee jatoba, de Africa (Brasil), para Articulation of Indigenous Peoples of Brazil – APIB de Articulation of Indigenous Peoples of Brazil – APIB. PA: Hungry Man (Brasil) / Pindorama Filmes (Brasil). RE: JC Feyer. Brasil

MD6 – Uso de nuevas tecnologías y realidades inmersivas

– E-nterpreters, de Fahrenheit DDB (Perú), para Pilsen Callao de Pilsen Callao. PA: KA&O Films and Content (Perú). RE: . Perú

– Jersey pay, de VMLY&R Commerce México, para Corona de Corona. PA: Oriental Films. RE: . México

– Perreo virtual, de Ogilvy México, para Vickys de Vickys. PA: ECO (México). RE: Hugo Díaz Barreiro / Francisco Outon. México

– Un jersey para dos mundos, de Bitso (México), para Bitso de Bitso. PA: Mezcalina (México). RE: Enrique Cortines. México

MD7 – Lanzamiento y activación de marca

– Aspirina, el botiquín más pequeño del mundo, de BBDO México, para Aspirina de Aspirina. México

– Atrapados en los 90, de McCann Worldgroup España, para IKEA de IKEA. PA: Landia / Los Producers (España) / Craft // McCann Worldgroup (México). RE: Maxi Blanco / Santi García. España

– Beernaments, de Alma DDB (Estados Unidos), para Miller Lite de Miller Lite. PA: Kaleidoscope (Estados Unidos). Estados Unidos

– Cartas por una Ley, de BBDO Chile, para Fundación El Herbólogo de Fundación El Herbólogo. PA: Alaska Films (Chile). RE: Gonzalo Ruiz / Jota Velasquez. Chile

– El primer car showroom dentro de un bus, de Ogilvy El Salvador, para Kia de Kia. PA: Garage Films (El Salvador). RE: Robert Orlich / Irene Argueta. El Salvador

– Invaluable food, de Leo Burnett España, para Madrid Fusión de Madrid Fusión. PA: Attic Films (España). RE: César Conti. España

– Simu Liu, de The Juju Argentina, para Rappi de Rappi. PA: . RE: . Argentina

– The pirate match, de Mirum Agency Brazil (Brasil), para DirectvGo de DirectvGo. PA: Buzz Creative Content Studio (Brasil). Brasil

MD8 – Fidelización y/o construcción de marca

– #RealSoaps, de MullenLowe SSP3 (Colombia), para Dove de Dove. PA: Austria (Colombia). RE: Alejandro Ranchez / Francisco Giraldo – Austria. Colombia

– Adiós copa adiós, de VMLY&R Commerce México, para Elena’s Helado Artesanal de Elena’s Helado Artesanal. PA: . RE: . México

– Cervezas inolvidables, de June & July (Colombia), para Dos Tercos de Dos Tercos. PA: June & July Inhouse (Colombia). RE: . Colombia

– Destapadores de gloria, de Koku (Paraguay), para Pilsen de Pilsen. PA: El Bagre (Paraguay). RE: Rojo Uhl. Paraguay

– Sistema fresco, de Ogilvy Colombia, para Carulla de Carulla. PA: Akira Cine (Colombia). RE: Juan Rueda / Kathy Gómez. Colombia

– Spoon friez, de Africa (Brasil), para Heinz de Heinz. PA: Hogarth (Brasil). RE: Tim James Browne. Brasil

– Violet month for transexual health, de Wunderman Thompson Brasil, para Avon de Avon. PA: Rebolucion. RE: Asaph Luccas. Brasil

El OJO JÓVENES REALIZADORES/ AS

JR1 – Jóvenes realizadores

– I’m criminal, de Media.Monks (México), para Yo quiero yo puedo / Girls Not Brides de Yo quiero yo puedo / Girls Not Brides. PA: Oriental Films. RE: Yupi Segura. México

– Manos, de RockNRolla (Guatemala), para Magia Blanca de Magia Blanca. PA: Alicante Films (Guatemala). RE: Diego Castillo. Guatemala

EL OJO PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

PA1 – Fotografía

– Campeonato de pesca de plástico, de We Believers (Estados Unidos), para Corona de Corona. PA: Primo. RE: Francesca Canepa. México

– Clowns, de Fahrenheit DDB (Perú), para Real Plaza de Real Plaza. PA: Señor Z (Perú). RE: Baltazar Caravedo / Daniel Higashionna. Perú

– Trayectoria, de TBWA\ España, para Cruz Roja de Cruz Roja. PA: Primo. RE: M&M (Martin Jalfen & Mike Usandivaras). Colombia

– Una amistad improbable, de CYW (España), para Prime Video de Prime Video. PA: Blur Films (España). RE: Chris Balmond. España

– Wom, de Sudaca (Chile), para Wom de Wom. PA: Primo. RE: Juan Poclava. Chile

PA2 – Dirección de Arte

– Cheers with no alcohol, de Publicis, para Heineken de Heineken. PA: Hobby Films / Inmigrant (Brasil). RE: Rodrigo Saavedra. Italia

– Clowns, de Fahrenheit DDB (Perú), para Real Plaza de Real Plaza. PA: Señor Z (Perú). RE: Baltazar Caravedo / Daniel Higashionna. Perú

– El sabor chingón de nuestras manos, de Ogilvy México, para Victoria de Victoria. PA: Oriental Films. RE: THE YOUTH + VIRA LATA. México

– Pleasure residence, de LOLA MullenLowe (España), para Magnum de Magnum. PA: . RE: . España

PA3 – Dirección

– 02 – the everyhome, de Serviceplan (España), para O2 de O2. PA: Rekorder / Inmigrant (Brasil). RE: Rodrigo Saavedra. Germany

– Clowns, de Fahrenheit DDB (Perú), para Real Plaza de Real Plaza. PA: Señor Z (Perú). RE: Baltazar Caravedo / Daniel Higashionna. Perú

– Trayectoria, de TBWA\ España, para Cruz Roja de Cruz Roja. PA: Primo. RE: M&M (Martin Jalfen & Mike Usandivaras). Colombia

– Una amistad improbable, de CYW (España), para Prime Video de Prime Video. PA: Blur Films (España). RE: Chris Balmond. España

– Virus, de (anónimo) (México), para Non violence project de Non violence project. PA: Oriental Films. RE: Yupi Segura. México

– Your future, your rules, de Wieden+Kennedy São Paulo (Brasil), para Nubank de Nubank. PA: Iconoclast (Brasil). RE: Fernando Nogari. Brasil

PA4 – Producción Integral

– 02 – the everyhome, de Serviceplan (España), para O2 de O2. PA: Rekorder / Inmigrant (Brasil). RE: Rodrigo Saavedra. Germany

– El sabor chingón de nuestras manos, de Ogilvy México, para Victoria de Victoria. PA: Oriental Films. RE: THE YOUTH + VIRA LATA. México

– Una amistad improbable, de CYW (España), para Prime Video de Prime Video. PA: Blur Films (España). RE: Chris Balmond. España

– Wom, de Sudaca (Chile), para Wom de Wom. PA: Primo. RE: Juan Poclava. Chile

PA5 – Bajo Presupuesto

– Mytho, de ALMA (Uruguay), para MYTHO EYEWEAR de MYTHO EYEWEAR. PA: Oriental Films. RE: B&C. Uruguay

– The Pilsen Extra mustache, de Grey Argentina, para Pilsen de Pilsen. PA: Guarani Films (Paraguay). RE: Juan Manuel Montero. Paraguay

– Virus, de (anónimo) (México), para Non violence project de Non violence project. PA: Oriental Films. RE: Yupi Segura. México

PA6 – Dirección de actores

– Miradas que no ven, de Slap Global (Argentina), para Doritos de Doritos. PA: Primo. RE: Nico Pérez Veiga. México

– Not funny, de The Community Agency (Estados Unidos), para 24 Risas x Segundo – International Film Festival de 24 Risas x Segundo – International Film Festival. PA: Landia. RE: Matias Moltrasio. México

– Reinventing Consultancy, de GUT Argentina, para Globant de Globant. PA: Rebolucion. RE: Luis Gerard. Argentina

– Virus, de (anónimo) (México), para Non violence project de Non violence project. PA: Oriental Films. RE: Yupi Segura. México

PA7 – Guion

– Campeonato de pesca de plástico, de We Believers (Estados Unidos), para Corona de Corona. PA: Primo. RE: Francesca Canepa. México

– Not funny, de The Community Agency (Estados Unidos), para 24 Risas x Segundo – International Film Festival de 24 Risas x Segundo – International Film Festival. PA: Landia. RE: Matias Moltrasio. México

– Trayectoria, de TBWA\ España, para Cruz Roja de Cruz Roja. PA: Primo. RE: M&M (Martin Jalfen & Mike Usandivaras). Colombia

– Una amistad improbable, de CYW (España), para Prime Video de Prime Video. PA: Blur Films (España). RE: Chris Balmond. España

– Virus, de (anónimo) (México), para Non violence project de Non violence project. PA: Oriental Films. RE: Yupi Segura. México

PA8 – Fotografía y Dirección de Arte

– Bridgerton, de Slap Global (Argentina), para Samsung – Netflix de Samsung – Netflix. PA: Primo. RE: Nico Pérez Veiga. Estados Unidos

– I’m criminal, de Media.Monks (México), para Yo quiero yo puedo / Girls Not Brides de Yo quiero yo puedo / Girls Not Brides. PA: Oriental Films. RE: Yupi Segura. México

– Shout, de VMLY&R México, para Movistar de Movistar. PA: Rebolucion. RE: Felipe Vellasco. México

– The dream, de DDB España, para Plataforma Heroes de Hoy de Plataforma Heroes de Hoy. PA: Landia. RE: BRBR. España

– The kiss, de LOLA MullenLowe (España), para Magnum de Magnum. PA: Landia. RE: Maxi Blanco. España

PA9 – Dirección

– Bridgerton, de Slap Global (Argentina), para Samsung – Netflix de Samsung – Netflix. PA: Primo. RE: Nico Pérez Veiga. Estados Unidos

– Match, de Rock (Argentina), para Fundación Argentina de Transplante Hepático de Fundación Argentina de Transplante Hepático. PA: Primo. RE: Nico Pérez Veiga. Argentina

– Nem um pouquinho, de , para Duda Beat de Duda Beat. PA: Iconoclast (Brasil). RE: Alaska. Brasil

– Shout, de VMLY&R México, para Movistar de Movistar. PA: Rebolucion. RE: Felipe Vellasco. México

– The dream, de DDB España, para Plataforma Héroes de Hoy (LaLiga, Iberia,AMC Networks,DKV, Durex, Baviera, FEPM) de Plataforma Héroes de Hoy (LaLiga, Iberia,AMC Networks,DKV, Durex, Baviera, FEPM). PA: Landia. RE: BRBR. España

PA10 – Producción integral

– Bridgerton, de Slap Global (Argentina), para Samsung – Netflix de Samsung – Netflix. PA: Primo. RE: Nico Pérez Veiga. Estados Unidos

– Shout, de VMLY&R México, para Movistar de Movistar. PA: Rebolucion. RE: Felipe Vellasco. México

– Terra Cene, de Impolite (Otro), para The Karman Project de The Karman Project. PA: Landia / Los Producers (España) / Craft // McCann Worldgroup (México). RE: Nono Ayuso / Rodrigo Inada. España

– This is not America / Residente ft IBEYI, de , para Residente de Residente. PA: Doomsday Ent / Mastodonte (Estados Unidos). RE: Gregory Orhel. Estados Unidos

PA11 – Dirección de actores

– Bridgerton, de Slap Global (Argentina), para Samsung – Netflix de Samsung – Netflix. PA: Primo. RE: Nico Pérez Veiga. Estados Unidos

– I’m criminal, de Media.Monks (México), para Yo quiero yo puedo / Girls Not Brides de Yo quiero yo puedo / Girls Not Brides. PA: Oriental Films. RE: Yupi Segura. México

– Match, de Rock (Argentina), para Fundación Argentina de Transplante Hepático de Fundación Argentina de Transplante Hepático. PA: Primo. RE: Nico Pérez Veiga. Argentina

– Shout, de VMLY&R México, para Movistar de Movistar. PA: Rebolucion. RE: Felipe Vellasco. México

PA12 – Guion

– Bridgerton, de Slap Global (Argentina), para Samsung – Netflix de Samsung – Netflix. PA: Primo. RE: Nico Pérez Veiga. Estados Unidos

– I’m criminal, de Media.Monks (México), para Yo quiero yo puedo / Girls Not Brides de Yo quiero yo puedo / Girls Not Brides. PA: Oriental Films. RE: Yupi Segura. México

– Match, de Rock (Argentina), para Fundación Argentina de Transplante Hepático de Fundación Argentina de Transplante Hepático. PA: Primo. RE: Nico Pérez Veiga. Argentina

– Shout, de VMLY&R México, para Movistar de Movistar. PA: Rebolucion. RE: Felipe Vellasco. México

PA13 – Animación

– Clara II, de El Ruso de Rocky (España), para Arcos de Arcos. PA: . RE: . España

– El niño en el medio del puente, de Artplan (Brasil), para Sebrae de Sebrae. PA: Zoombie Studio (Brasil). RE: Paulo Garcia. Brasil

– It’s never too late, de Slap Global (Argentina), para Doritos de Doritos. PA: Landia / Final Frontier (México) / Zombie Studio. RE: . México

– Nora’s Joy, de Conill Advertising (Estados Unidos), para Toyota de Toyota. PA: Passion Pictures. RE: Kyra & Constantin. Estados Unidos

– ZOIO: Earth comes first, de BBK GROUP (Chile), para Greenpeace de Greenpeace. PA: Lightfarm (Brasil). RE: Gabriel Freire. Chile

PA14 – Efectos visuales

– Blockchain to the moon, de Bitso (México), para Bitso de Bitso. PA: Landia. RE: Robert Llauro. México

– El sabor chingón de nuestras manos, de Ogilvy México, para Victoria de Victoria. PA: Oriental Films. RE: THE YOUTH + VIRA LATA. México

– The weight of the day, de GUT Argentina, para Sprite de Sprite. PA: Landia. RE: Maxi Blanco. Argentina

– Una amistad improbable, de CYW (España), para Prime Video de Prime Video. PA: Blur Films (España). RE: Chris Balmond. España

PA15 – Corrección de color

– Bridgerton, de Slap Global (Argentina), para Samsung – Netflix de Samsung – Netflix. PA: Primo. RE: Nico Pérez Veiga. Estados Unidos

– Campeonato de pesca de plástico, de We Believers (Estados Unidos), para Corona de Corona. PA: Primo. RE: Francesca Canepa. México

– Shout, de VMLY&R México, para Movistar de Movistar. PA: Rebolucion. RE: Felipe Vellasco. México

– Wom, de Sudaca (Chile), para Wom de Wom. PA: Primo. RE: Juan Poclava. Chile

PA16 – Edición

– Dry fun, de GUT México, para Michelob Ultra de Michelob Ultra. PA: Landia. RE: CLIQUA. México

– El sabor chingón de nuestras manos, de Ogilvy México, para Victoria de Victoria. PA: Oriental Films. RE: THE YOUTH + VIRA LATA. México

– Shout, de VMLY&R México, para Movistar de Movistar. PA: Rebolucion. RE: Felipe Vellasco. México

– The Odyssey, de Wieden+Kennedy (Estados Unidos), para Delta de Delta. PA: Iconoclast (Brasil) / Primo. RE: Nico Pérez Veiga. Estados Unidos

– Virus, de (anónimo) (México), para Non violence project de Non violence project. PA: Oriental Films. RE: Yupi Segura. México.

