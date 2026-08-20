Publicis Global Delivery llega a Costa Rica su Media Camp, un entrenamiento intensivo en e-commerce y retail media

Publicis Global Delivery anunció la llegada a Costa Rica de su programa Media Camp, una capacitación gratuita y presencial de dos días enfocada en e-commerce y retail media, que se realizará 5 y 6 de septiembre.

El crecimiento del retail media y el comercio electrónico en Latinoamérica ha generado una mayor demanda de perfiles especializados en plataformas como Amazon Ads y Walmart Connect. Entendiendo este contexto, Publicis Global Delivery anunció la llegada a Costa Rica de su programa Media Camp, un entrenamiento que se realizará de manera 100% presencial los próximos 5 y 6 de septiembre que es de manera gratuita y sin ningún costo de participación.

Según informa Publicis Global Delivery, el Media Camp es un programa gratuito que incluye alimentación durante ambos días y equipo de cómputo para cada participante. El proceso contempla la selección de perfiles con experiencia en el entorno digital.

Las personas seleccionadas tendrán acceso a sesiones con especialistas de la industria, un Kit de Bienvenida y espacios de networking, además de la posibilidad de integrarse a los procesos de reclutamiento de la compañía.

De acuerdo con PGD, las anteriores ediciones del Media Camp han estado enfocadas en la estandarización de habilidades y en la incorporación de profesionales locales a proyectos internacionales. Con esta edición en Costa Rica, la compañía busca continuar con este modelo de formación en el mercado local de e-commerce.

El Media Camp es un entrenamiento intensivo de dos días enfocado en profundizar conocimientos en gestión, ejecución y optimización de campañas de e-commerce y retail media. El programa está dirigido a profesionales del sector que cuenten con más de un año de experiencia, un dominio de inglés nivel B2+ e indispensable tener una experiencia en Amazon Ads y/o Walmart Conect.

Para esta edición especializada en e-commerce, la compañía ha dispuesto un total de 10 cupos para Media Campers, distribuidos en el siguiente perfil:

E-commerce Analyst: profesionales responsables de gestionar, ejecutar y optimizar campañas de e-commerce y retail media, con especial enfoque en Amazon Ads y/o Walmart Connect, de acuerdo con los requerimientos y objetivos de los clientes.

El perfil requiere un año de experiencia gestionando campañas en Amazon Ads y/o Walmart, conocimiento de soluciones como Sponsored Products, Sponsored Brands y Sponsored Display, y, de manera deseable, experiencia con Amazon DSP. También se solicitan habilidades analíticas para transformar datos en recomendaciones estratégicas.

Las inscripciones para participar en las jornadas presenciales en Costa Rica se encuentran abiertas y cuentan con cupos limitados debido al formato de interacción con los mentores de la compañía.

Según Publicis Global Delivery, esta edición del Media Camp hace parte de su estrategia de expansión en mercados de Latinoamérica y de sus iniciativas para desarrollar perfiles especializados en e-commerce y retail media.

Para el equipo de Talent & Growth de Publicis Global Delivery Costa Rica, la convocatoria busca generar un espacio para identificar y formar talento local relacionado con el sector de e-commerce.

La compañía señala que, a través de su modelo de trabajo como Powerhouse de talento, busca identificar profesionales locales capaces de atender requerimientos comunicacionales y operativos a gran escala.

Los asistentes al Media Camp Costa Rica podrán participar en los procesos de reclutamiento de la compañía y acceder a espacios de networking y formación con especialistas de la industria.

Con esta convocatoria, Costa Rica se suma a los mercados en los que Publicis Global Delivery desarrolla iniciativas relacionadas con la formación de talento en e-commerce y retail media para Latinoamérica.

Las personas interesadas pueden aplicar a través del enlace habilitado por la compañía: postularse aquí.

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