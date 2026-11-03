Siete empresas ganaron la primera edición del premio Andesco Comunica

El certamen recibió 70 iniciativas de 32 empresas y seleccionó 29 finalistas. Andesco busca reconocer el aporte estratégico de las áreas de comunicación y estudia la posibilidad de ampliar la convocatoria de 2027 a otros sectores de la economía.

La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) anunció las siete empresas ganadoras de la primera edición del premio Andesco Comunica, una iniciativa que busca reconocer el trabajo de los equipos de comunicación corporativa y sus aportes a los objetivos de las organizaciones.

Según Andesco, la convocatoria recibió 70 iniciativas de 32 empresas, de las cuales 29, pertenecientes a 19 organizaciones, llegaron a la final. Los reconocimientos se distribuyeron en cinco categorías, incluida la de estrategia integral de comunicación, que distinguió proyectos según el tamaño de las empresas participantes.

La ceremonia de premiación tuvo lugar el 29 de octubre de 2026, durante el 11.º Seminario de Comunicación y Tendencias de Andesco, que se realizó en Bogotá bajo el lema “Sin filtros: la era de la confianza”.

“Creamos el premio Andesco Comunica para reconocer y visibilizar el trabajo de los equipos de comunicación de las empresas del sector, que todos los días construyen confianza con los usuarios, los colaboradores y las comunidades. Queremos que la comunicación ocupe el lugar que merece: el de una herramienta estratégica para las organizaciones”, afirmó Camilo Sánchez Ortega, presidente de Andesco.

La iniciativa surgió con el propósito de reconocer proyectos que forman parte del trabajo de las áreas de comunicación y que no necesariamente responden a la lógica de las grandes campañas publicitarias. Según Diana Rodríguez, gerente general de comunicaciones de Andesco, el premio también busca dar visibilidad a iniciativas relacionadas con la reputación corporativa, la retención de clientes, la comunicación interna y las estrategias integrales.

Los ganadores de la primera edición de Andesco Comunica

En la categoría Mejor estrategia integral de comunicación (Estrategia 360), los reconocimientos se distribuyeron según el tamaño de las empresas participantes. Las otras cuatro categorías destacaron iniciativas de comunicación interna, sostenibilidad, experiencia del usuario y reputación corporativa.

Los ganadores fueron:

Mejor estrategia integral de comunicación (Estrategia 360), empresas grandes: Triple A S. A. E. S. P., por “Orgullo Azul: una arquitectura de comunicación 360 que conecta cultura, estrategia y reputación”.

Triple A S. A. E. S. P., por “Orgullo Azul: una arquitectura de comunicación 360 que conecta cultura, estrategia y reputación”. Mejor estrategia integral de comunicación (Estrategia 360), empresas medianas: Coservicios S. A. E. S. P., por “Coservicios Más Cerca de Ti: Estrategia 360 para fortalecer la confianza y el relacionamiento con la comunidad”.

Coservicios S. A. E. S. P., por “Coservicios Más Cerca de Ti: Estrategia 360 para fortalecer la confianza y el relacionamiento con la comunidad”. Mejor estrategia integral de comunicación (Estrategia 360), empresas pequeñas: Urbaser, por “UrbaRunners: De Operador Ambiental a Aliado Estratégico de Sostenibilidad en la Media Maratón del Quindío”.

Urbaser, por “UrbaRunners: De Operador Ambiental a Aliado Estratégico de Sostenibilidad en la Media Maratón del Quindío”. Comunicación interna y cultura corporativa: GdO, por “Se Vive la Cultura. Evolución cultural de GdO, un habilitador de Nuestra Energía 2040”.

GdO, por “Se Vive la Cultura. Evolución cultural de GdO, un habilitador de Nuestra Energía 2040”. Comunicación para la sostenibilidad e impacto social: Aguas de Bogotá, por “Comunicar para cuidar: Bogotá se cuida entre todos”.

Aguas de Bogotá, por “Comunicar para cuidar: Bogotá se cuida entre todos”. Promoción y experiencia del usuario: Emvarias Grupo EPM, por “Medellín limpia a un clic: comunicación, posicionamiento y fortalecimiento de la experiencia del usuario del WhatsApp de Emvarias Grupo EPM”.

Emvarias Grupo EPM, por “Medellín limpia a un clic: comunicación, posicionamiento y fortalecimiento de la experiencia del usuario del WhatsApp de Emvarias Grupo EPM”. Reputación y confianza corporativa: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, por “Renacua: un personaje para conectar con la ciudadanía”.

Resultados medibles y conexión con los objetivos del negocio

Además de reconocer las iniciativas, Andesco buscó destacar proyectos con claridad y coherencia estratégica, resultados medibles y relación con los objetivos de las organizaciones.

Rodríguez explicó que uno de los retos de las áreas de comunicación consiste en superar la percepción de que su función se limita a tareas operativas, como la elaboración de comunicados. Para la directiva, los equipos deben demostrar cómo sus estrategias contribuyen a los resultados de las empresas y lograr que otras áreas reconozcan ese aporte. “Que la estrategia responda al objetivo de valor del negocio. ¿Cómo le estoy yo aportando al objetivo de mi negocio? ¿A los números de la empresa?”, señaló Rodríguez al explicar uno de los propósitos de la convocatoria.

La evaluación también tuvo en cuenta los resultados de las iniciativas, expresados en cifras, cambios de comportamiento u otros indicadores acordes con los objetivos de cada proyecto. Asimismo, se consideró la relación de las propuestas con los valores y los asuntos prioritarios del sector de servicios públicos y comunicaciones.

El proceso contó con un panel de diez jurados expertos en distintas áreas de la comunicación, la publicidad y el marketing. El grupo estuvo integrado por Andrés Mora, Carlos Fernando Vega, Claudia Palacios, Fabián Motta, Isabel Salazar, Juan Fernando Giraldo, Juan Pablo Marín, María José Quiceno, Socorro Jaramillo y Vicky Perea.

Cada iniciativa recibió la evaluación de tres integrantes del panel, con criterios como claridad, ejecución, creatividad, valores e impacto. La firma Crowe auditó el proceso, de acuerdo con la información de Andesco.

La confianza como reto de comunicación del sector

Para Rodríguez, las empresas de servicios públicos enfrentan un desafío particular: sus servicios hacen parte de la vida cotidiana, pero suelen recibir mayor atención cuando se presentan fallas o interrupciones. “Los servicios públicos son servicios esenciales que todos los ciudadanos utilizan en su día a día, pero que generalmente no se valoran y solo se habla de ellos cuando no están”, afirmó.

La directiva señaló que uno de los retos consiste en fortalecer el sentido de pertenencia de los ciudadanos y hacer más visible el trabajo que existe detrás de la prestación de los servicios. La infraestructura, los procesos y las personas que permiten el suministro de agua, energía, gas y conectividad suelen pasar inadvertidos para los usuarios, pese a su importancia en las actividades diarias.

Entre los asuntos que requieren atención desde la comunicación, Rodríguez mencionó la necesidad de promover el ahorro de agua y energía ante los riesgos asociados al fenómeno de El Niño; los desafíos que, según indicó, plantean los marcos tarifarios de los servicios de agua y aseo; y la necesidad de ampliar la infraestructura tecnológica para llevar los servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones a más regiones del país.

En este contexto, la comunicación debe contribuir a explicar los desafíos del sector, fortalecer la relación con los usuarios y facilitar una mayor comprensión de los factores que inciden en la prestación de los servicios.

Andesco estudia ampliar la convocatoria en 2027

La primera edición también permitió identificar iniciativas que, pese a su potencial, no siempre son conocidas fuera de las organizaciones que las desarrollan. Para Rodríguez, compartir esas experiencias puede ofrecer referencias útiles a otros equipos de comunicación.

“Solemos movernos en una lógica de competencia entre empresas y entre sectores, por ver quién lo hace mejor. Pero si todos lo hacemos mejor, ganan los usuarios, se fortalece el país y, al final, ganamos todos”, explicó. La directiva señaló que el intercambio de casos puede ayudar a otras compañías a conocer soluciones que no habían considerado, siempre que respeten la autoría y los aportes de quienes las desarrollaron.

Rodríguez también destacó la importancia de reconocer el trabajo de las áreas de comunicación, que mantienen una relación constante con las demás dependencias de las empresas. A su juicio, ese reconocimiento puede incentivar nuevas propuestas, pero debe acompañarse de una mayor atención a la estrategia y a la conexión entre las actividades de comunicación y los resultados del negocio.

Para la edición de 2027, Andesco estudia la posibilidad de abrir la convocatoria a empresas de otros sectores de la economía. Según Rodríguez, algunas organizaciones ajenas al sector de servicios públicos y comunicaciones manifestaron interés en participar en la primera edición, pero la asociación decidió concentrar inicialmente el premio en las empresas del sector.

La organización también busca dar mayor visibilidad a los proyectos reconocidos y promover formas más concretas de relacionar aspectos como la reputación con resultados verificables.

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