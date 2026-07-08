NH Collection WTC Royal: cuatro décadas en el corazón corporativo de Bogotá

Ubicado en el distrito financiero y empresarial de Chicó, el NH Collection Bogotá WTC Royal cumple cuatro décadas de operación en una de las zonas de mayor actividad corporativa de Bogotá.

Ubicado en la Calle 100, cerca del World Trade Center, el NH Collection WTC Royal se encuentra en una de las principales zonas empresariales de Bogotá. A pocos minutos está el Parque de la 93, un sector que reúne una amplia oferta gastronómica, con restaurantes como Pesquera Jaramillo, Mambo Latin Nikkei y Tohoku, además de tiendas de marcas nacionales e internacionales. La combinación de actividad corporativa, comercio y gastronomía ha consolidado este punto de la ciudad como uno de los más dinámicos del norte de Bogotá.

Ese estándar se refleja también en la propuesta de alojamiento. Sus 144 habitaciones, distribuidas entre categorías Superior, Premium y Suite, fueron diseñadas para responder a distintas formas de viajar sin renunciar al confort. Con superficies que van desde los 32 m² hasta los 70 m², espacios insonorizados, ducha efecto lluvia, climatización y una distribución pensada para favorecer tanto el descanso como la productividad, cada estancia funciona como un refugio dentro de la dinámica de la ciudad. Las suites, además, incorporan mayores dimensiones y amenidades adicionales que refuerzan una experiencia más próxima a la de una residencia privada que a la de un hotel tradicional.

La Vorágine, el bar, y La María, el restaurante, son el homenaje más elocuente que el NH Collection WTC Royal le hace a la literatura colombiana: dos espacios que llevan los nombres de las obras más representativas de José Eustasio Rivera y Jorge Isaacs, convirtiendo la propuesta gastronómica en una declaración de identidad de un hotel internacional que decidió anclarse en la cultura colombiana.

La carta de La María trabaja la técnica gastronómica mediterránea con ingredientes colombianos como la remolacha, gulupa, guatila, achiote y cimarrón con una coherencia que va más allá de la fusión decorativa, tanto así que, su brunch dominical all you can eat & drink de once de la mañana a tres de la tarde se ha convertido en una referencia propia: platos como el mignon cartagenero con risotto de coco y vegetales locales, bandejas para compartir con empanadas y arepas moradas, y una coctelería ilimitada que va desde los clásicos como mimosas, Bloody Mary, Moscow Mule y Aperol Spritz hasta creaciones propias de mixología como el Colombian Spritzer o el Champagne Lavender que resaltan la autenticidad de los sabores locales y hacen del brunch una de las experiencias gastronómicas más representativas del hotel.

Para reuniones y eventos, el hotel dispone de diez salones con capacidad para recibir hasta 400 personas, entre ellos el más amplio de la cadena en Bogotá. Los espacios cuentan con equipamiento tecnológico y servicio de alimentos y bebidas. Además, el hotel ofrece gimnasio y spa como parte de sus instalaciones para los huéspedes.

Con una trayectoria consolidada y una identidad claramente definida, el NH Collection Bogotá WTC Royal demuestra algo que pocos hoteles logran sostener con el paso del tiempo: que la autenticidad y la calidad del servicio son, en sí mismas, un estándar de excelencia.

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