Publicis crece 5% en el tercer trimestre y agradece a Omnicom la nueva dinámica del mercado

Publicis Groupe cerró el tercer trimestre de 2026 con un crecimiento orgánico del 5%. El resultado supera el 4,8% que el grupo reportó entre abril y junio y extiende la racha de cifras positivas que el holding francés acumula desde hace varios trimestres.

La división de medios aportó el 62% de la facturación neta del periodo. El área creativa aportó el 25% y la unidad de tecnología el 13% restante. En esta última opera Publicis Sapient, cuyos ingresos bajaron levemente entre julio y septiembre. Se prevé que vuelva a crecer en el cuarto trimestre.

En lo que va del año, el nuevo negocio neto del grupo se acerca a los 400 millones de euros, un volumen que equivaldría a dos puntos adicionales de crecimiento orgánico en 2027. Arthur Sadoun, CEO de Publicis Groupe, describió el trimestre como un nuevo récord en generación de negocio para la compañía.

En medios, el grupo ganó la cuenta global de Kering, la de Gilead Sciences en Estados Unidos y la de LVMH en Asia Pacífico. La cuenta de medios de PepsiCo fue la más relevante del periodo y afectó directamente su relación con un competidor de esa categoría: Publicis se retiró del concurso por la cuenta global de medios de Coca-Cola y renunció a la de Norteamérica, que había ganado el año pasado.

Omnicom e IPG completaron su fusión en 2025, y desde entonces, el mercado global se organiza alrededor de tres grandes grupos: Omnicom, Publicis Groupe y WPP. Según COMvergence, estos tres holdings ganaron el 91% de los concursos de medios convocados en el primer semestre de 2026, frente al 74% del año anterior. Publicis es el que más se ha beneficiado de esa concentración. Datos de JPMorgan indican que en el tercer trimestre sumó 2.200 millones de dólares en nuevo negocio. En el mismo periodo, WPP y Omnicom registraron saldos negativos de 1.300 y 300 millones de dólares, respectivamente.

La lectura de Sadoun sobre la fusión de Omnicom e IPG

La integración de Omnicom e IPG generó un fuerte reacomodo en la industria, y Sadoun considera que su efecto sobre el mercado ha sido positivo. En declaraciones a Adweek afirmó que "Omnicom ha aportado claridad y simplicidad". También dijo que un mercado con menos competidores ha creado más valor para el sector. Según el directivo, la reestructuración en torno a tres jugadores globales favorece el crecimiento de Publicis.

Atribuyó la posición del grupo a su modelo de negocio y a su inversión en el talento y las capacidades que los anunciantes necesitan para transformarse en la era de la inteligencia artificial.

Los resultados del trimestre muestran que la consolidación de los holdings ya influye en la forma en que los grandes anunciantes asignan sus cuentas. Hay menos alternativas en los concursos globales, y las decisiones de categoría obligan a las redes a escoger entre clientes competidores. En mercados como el colombiano, muchas cuentas de multinacionales se definen desde las casas matrices o las oficinas regionales. Por eso, estos movimientos suelen llegar a las operaciones locales en los meses siguientes.