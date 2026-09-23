35 años transformando la comunicación desde el Caribe

Mantenerse vigente durante 35 años en una industria que ya pasó de la prensa impresa y la radio tradicional a la inteligencia artificial, las plataformas digitales y la comunicación en tiempo real no es producto del azar. Es la evolución de una organización que ha sabido hacerlo sin perder su esencia.

Esa ha sido la historia de Coopercom CTA (Cooperativa de Trabajo Asociado de Comunicadores Sociales de la Costa Atlántica), una organización nacida en Barranquilla que hoy se consolida como un referente en comunicación estratégica, publicidad, producción audiovisual, administración de proyectos y gestión de medios para entidades públicas y empresas privadas.

Más que celebrar un aniversario, Coopercom conmemora la consolidación de un modelo que ha demostrado que la comunicación es una herramienta para generar confianza, fortalecer organizaciones y conectar comunidades.

Una evolución permanente

Comenzó como una cooperativa integrada por comunicadores sociales y ha evolucionado hasta convertirse en una organización capaz de responder a las nuevas dinámicas del sector.

La transformación digital, los nuevos hábitos de consumo de información y la aparición de herramientas basadas en inteligencia artificial han redefinido la manera de comunicar. En ese escenario, Coopercom CTA ha entendido que evolucionar no significa abandonar su experiencia, sino integrarla con nuevas metodologías, tecnologías y formas de construir relaciones con las audiencias.

Hoy, desarrolla estrategias integrales que combinan comunicación institucional, marketing, publicidad, producción audiovisual, contenidos digitales, gestión de medios, eventos y soluciones de comunicación adaptadas a las necesidades de cada organización.

“Nuestro mayor logro ha sido mantenernos vigentes durante más de tres décadas, al adaptarnos a cada transformación del mercado sin perder nuestra esencia como cooperativa de trabajo asociado. Esa capacidad de evolucionar nos ha permitido generar oportunidades para cientos de profesionales de la comunicación y convertirnos en un aliado estratégico para nuestros clientes”, afirma Ricardo Ordóñez Simmonds, presidente del Consejo de Administración.

Innovación con propósito

Para Coopercom, innovar no consiste únicamente en incorporar nuevas herramientas tecnológicas. También implica comprender mejor las audiencias, fortalecer los procesos de comunicación y desarrollar soluciones capaces de generar impacto.

Por ello, ha incorporado análisis de datos, producción de contenidos multiplataforma, inteligencia artificial como herramienta de apoyo, automatización de procesos y nuevas metodologías de trabajo que incrementan la eficiencia de los proyectos sin perder el componente humano que ha caracterizado a esta organización desde su origen.

"Hoy entendemos que comunicar significa conectar personas, instituciones y comunidades desde múltiples escenarios. La innovación hace parte de nuestro día a día, porque la comunicación evoluciona constantemente y nosotros evolucionamos con ella”, señala Aldair Molina Mendoza, gerente de Coopercom CTA.

Comunicación con impacto regional

Durante estos 35 años, Coopercom CTA ha acompañado proyectos que han contribuido al fortalecimiento de la comunicación pública y corporativa en el Caribe colombiano.

Su experiencia incluye el desarrollo de estrategias de comunicación institucional, campañas de interés público, administración de proyectos, producción audiovisual, articulación de medios y generación de contenidos que fortalecen la relación entre las organizaciones y sus diferentes grupos de interés.

Al mismo tiempo, la organización ha impulsado oportunidades para comunicadores, periodistas, productores, creativos y profesionales del sector, y ha consolidado un modelo cooperativo que promueve el crecimiento colectivo y el desarrollo del talento humano.

Mirando hacia el futuro

Celebrar 35 años representa un punto de partida para una nueva etapa.

La organización proyecta incrementar su presencia regional ampliar su portafolio de servicios y consolidar nuevas líneas de negocio relacionadas con la comunicación estratégica, los contenidos digitales, la producción audiovisual y las soluciones de comunicación apoyadas en tecnología.

Su apuesta es seguir creciendo sin perder aquello que ha definido su historia: entender la comunicación como una herramienta para transformar organizaciones, fortalecer territorios y construir relaciones de confianza. Pues si algo han demostrado estos 35 años es que la comunicación cambia todos los días. Y Coopercom CTA ha decidido cambiar con ella.

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Artículo publicado en la edición $505 de agosto y septiembre de 2026