Con éxito se llevó a cabo el evento Anunciantes del Año 2018

El AR Centro de Convenciones fue el escenario de la primera versión de Anunciantes del Año. Un evento que realiza P&M, como referente de información y tendencias del mercadeo, para reconocer las compañías que, con sus estrategias de mercadeo y comunicación, contribuyen al desarrollo del país, son modelo a seguir y sirven de inspiración para otras organizaciones.

Anunciantes del Año 2018

La apertura del evento la hizo Carlos Fernando Vega, director general de la revista P&M, quien dijo. “Con este evento pretendemos darle una mirada integral a los anunciantes. Una mirada como gestores de cambio”.

El evento, además de ser el espacio para entregarles un reconocimiento a los 15 Anunciantes del Año, buscaba ser un espacio para escuchar algunas de sus opiniones con respecto a algunos temas de coyuntura para la industria del mercadeo. Para esto, hubo tres paneles: Big data, inteligencia artificial y humanización; Experiencias omnicanal; Marketing exponencial.

Luego, Felipe Ramírez, Kantar chief solutions officer Latam, ofreció su conferencia Small is the new big, en la que recordó diferentes eras del consumo: “exploración y consumo como lujo para todos”, “producción en cadena y democratización del consumo”. Según él, la actual es la era de “la conciencia de los límites” y está directamente relacionada precisamente con el concepto Small is the new big. También invitó a aprovechar el momento tecnológico que se vive sin dejar de lado la importancia de la humanización de las comunicaciones y a que las marcas tomen una posición, escojan una causa y una audiencia, que sean consistentes y se adelanten a los hechos.

Más adelante estuvo Sergio Martínez, interaction design senior manager de Accenture, quien habló de Experiencias más allá de la pantalla. “”Estar expuestos a tanta tecnología genera ansiedad y afecta la toma de decisiones”, fue una de sus frases.

Panel 1

Big data, inteligencia artificial y humanización

Este espacio contó con la participación de Luis Ignacio Salazar, gerente comercial del negocio carnico del Grupo Nutresa; Adriana Arismendi, directora corporativa de mercadeo y ventas digitales de Bancolombia; Ana María Villalta, global head of content marketing de Rappi; Miguel Espinosa, director de unidad de negocio de Postobón.

¿Cómo es el consumidor colombiano online?

Es el nombre de la conferencia que ofreció Carolina Castilla, head of adsales de Mercado Libre. Más que hablar de casos de éxitos, explicó los retos y oportunidades que tienen hoy las marcas y que pueden aprovechar con la tecnología.

Panel 2

Experiencias omnicanal

Este segundo panel estuvo liderado por Daniel Ortiz, global brand and marketing director de Avianca; Marcela Chaves, directora de mercadeo de la división de alimentos de Unilever; Lucas Chávez-Alcorta, gerente de mercadeo de Falabella; Jonathan Romero, digital sales & customer engagement manager en BBVA; Lucas López, gerente corporativo de mercadeo.

“Antes de pensar en cuán onmicanal eres, es al interior de las compañías desde donde hay que cambiar el mindset… Los anunciantes están avanzando más rápido que las agencias”, dijo Lucas Chávez-Alcorta, en uno de sus aportes.

El poder de los mensajes

Esta conferencia estuvo liderada por Joao Adao, regional director South Cone de Facebook, quien señaló que nos encontramos frente a un contexto en el que hay tres puntos de desarrollo: video, stories y mensajería. “La gente ya no tiene tiempo y en el momento de la inspiración quiere poder conectar”, agregó.

Panel 3

Marketing exponencial

Este panel estuvo liderado por Thor Borresen, vicepresidente de mercadeo de Bavaria; Alejandro Mojica, director de categoría de Alpina; David Londoño, director corporativo de mercadeo y comunicaciones de Claro; Johan Armando Dinas, asociado de información en Tecnoquímicas.

Ellos enfocaron sus comentarios en la importancia de la innovación para las compañías al momento de pensar en generar buenos resultados y crear engagement con sus audiencias.

Elefantes en la piscina

Este es el nombre de la conferencia que presentó Paolo Miscia, insights director de Discovery. Como él mismo lo explicó, el nombre de su conferencia buscaba explicar que todas las empresas son, en mayor o menor proporción, líderes (como los elefantes). Lo que ocurre es que estos líderes se sienten abrumados porque se encuentran frente a una realidad desconocida: la tecnología (la piscina).

Opinión de las marcas sobre sus agencias creativas

En esta jornada también hubo espacio para que las marcas dieran su opinión sobre sus agencias creativas. Exactamente los líderes del segundo panel dijeron que es momento de que las agencias dejen de pensar en premios y comiencen a buscar la manera de trabajar, de manera integrada con sus marcas.

Además, hablaron de la importancia de incluir la tecnología dentro de las estrategias creativas. Otros fueron más allá, y dijeron que las “agencias de publicidad deben desaparecer. Necesitamos más agencias de comunicación”.

Apoyo

Para cerrar la primera versión de Anunciantes del Año, P&M hizo entrega a los líderes de las 15 compañías que se destacaron por sus buenas prácticas en mercadeo durante el último año.

