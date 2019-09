Escuela de Ultrasonido Philips presenta innovaciones tecnológicas para el sector salud

La última versión de la Escuela de Ultrasonido Philips Plus, realizado en Cartagena, reunió especialistas internacionales de talla mundial en el área de la cardiología y obstetricia. En el encuentro se evidenció la contribución de Philips a la educación continua de la comunidad médica. Esto ha permitido optimizar los servicios sanitarios y la atención al paciente, integrando innovaciones tecnológicas que dinamizan el mercado.

El sector de la salud exige a sus profesionales mantenerse actualizados con las tendencias del mercado y los últimos estudios. Espacios como la Escuela de la Salud, no solo le dan visibilidad a la marca, sino que les permiten informarse del uso adecuado de las máquinas. Al mismo tiempo, generan un espacio de construcción colectiva y académica, orientada a mejorar la atención a los clientes finales, es decir, a los pacientes.

“Nuestro curso es único. La metodología one to one permite una charla directa con el especialista. Adicional a esto, estamos lanzando cuatro innovaciones tecnológicas al mercado, mediciones de ventrículo derecho, medicina intervencionista, inteligencia artificial y hemos traído tres especialistas del mundo. Los doctores en un congreso grande con 300 personas jamás van a tener la oportunidad de sentarse en una mesa con el especialista, lo que representa un valor agregado para un doctor que está un laboratorio”, asegura Elibeth Adisay Aguilar, líder del departamento de educación Latam de ultrasonido en Philips.

¿Cómo llega Philips a ser una empresa líder en tecnología de salud, principalmente en el mercado de las imágenes ultrasonido?

Philips es de las marcas mejor posicionadas en el mercado de innovación tecnológica para la salud. A lo largo de su historia, la marca ha venido realizando grandes esfuerzos para invertir en innovación. Con esta tecnología, se reducen los tiempos y aumenta la detección. Por otro lado, ha tenido tres empresas que son pioneras en desarrollo tecnológico, con lo que han podido lanzar al mercado los primeros transductores transesofágicos, ser los pioneros en onda pura y ser líderes en inteligencia artificial en el sector de tecnología para la salud. Actualmente la marca cuenta con una plataforma robusta en el área de la cardiología y obstetricia.