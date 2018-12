Conozca los ganadores del FIP Festival 2018

El 7 de diciembre se dieron a conocer los ganadores del FIP Festival 2018. El certamen sobre nuevas herramientas de marketing, que analiza y premia las mejores ideas de Ibero América.

La décimo novena edición del certamen tuvo lugar en Buenos Aires Argentina, y contó con la participación de campañas y agencias de América Latina y España. Allí se destacaron BMW España como marca del año en Europa, Adidas y Harley-Davidson (México) en Latinoamérica.

De igual manera, las Agencias del Año en sus respectivos países fueron: Innova (Brasil), 911 (Colombia), Players (México), Marca Registrada (Perú), Be On (España), Aji (Chile). En Argentina se destacó Play Up mientras que los premios Red Independiente del Año y Red Internacional de Año fueron para Latcom y Momentum, respectivamente.

Vea el listado completo aquí





Publicidad

Sobre el FIP

El FIP es un certamen sobre nuevas herramientas de marketing, que analiza y premia las mejores ideas de Ibero América. Se divide en categorías de Marketing Promocional, de Publicidad y de Eventos. En Marketing Promocional analiza más de 40 categorías, pero se pueden sumar a ellas, las de Marketing Deportivo y Marketing Infantil.

También premia campañas de publicidad en cuatro tipos de categorías: Publicidad en TV, Publicidad Digital, las que se presentan en Cine y las realizadas en Gráfica en Diarios y Revistas y Vía Pública. Premia además acciones de Publicidad no Convencional. Y finalmente analiza eventos.

También le puede interesar: Expertos en mercadeo siguen luchando por lograr campañas integradas