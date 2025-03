Falcao es el nuevo embajador del TAG Aval, la revolución digital en pagos

Con más de 8,5 millones de usuarios activos, esta herramienta, desarrollada por el Grupo Aval, promete hacer las transacciones más rápidas, seguras y sencillas, sin importar la entidad bancaria a la que pertenezcan los usuarios.

En un evento realizado en Bogotá, en el restaurante Adriano de Casa República, Falcao destacó la importancia de esta solución: “Es una herramienta que facilita la vida de las personas, ya que no es necesario compartir datos personales. Representa el futuro de los pagos en Colombia y promueve la inclusión financiera”. El delantero de Millonarios no solo será la cara visible de la campaña de pedagogía, sino que también impulsará la adopción de este sistema en todo el país.

TAG Aval es un código único compuesto por números y letras, disponible en las aplicaciones móviles de los bancos del grupo (Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco AV Villas y Banco Popular) y en su billetera digital, Dale!. Este sistema, que ya está en funcionamiento desde octubre del año pasado, se alinea con la estrategia del Banco de la República para implementar pagos inmediatos en el segundo semestre de 2025.

María Lorena Gutiérrez, presidenta de Grupo Aval, le dijo a P&M que “en la actualidad contamos con 15 millones de clientes en los bancos y 4 millones en la billetera, la idea es que todos utilicen su TAG y lo personalicen". Añadió que "personalizar el TAG permite no dar datos personales como la cédula o el celular. Además, permite hacer pagos inmediatos".

Esta iniciativa no solo busca reducir el uso de efectivo, sino también combatir la informalidad y fomentar la educación financiera. Gutiérrez añadió que para explicar el TAG de forma sencilla diría que "permite que las personas hagan sus pagos de manera inmediata, sin ningún costo y sin usar efectivo."

Al preguntarle por qué escogieron a Radamel Falcao como protagonista de la campaña le dijo a P&M que, “nuestro objetivo es enseñarle a todo el mundo; a mi mamá, a ustedes, a todo el mundo que no tenemos que usar efectivo y que eso puede ser ,mejor y más seguro.

Añadió que ,"el país tiene un reto grande porque más del 70% de todas las transacciones se manejan en efectivo y lo que tenemos que hacer es convencer a la gente de que el manejo de efectivo no es seguro. Por eso, vamos a llegar a un punto en el que no vamos a tenerlo. Lo que a mí me animó a trabajar con Falcao es que, a través de él, podemos enseñarle desde a mi mamá hasta al empresario, por qué realmente no deberíamos usar efectivo”.

Más que campaña, pedagogía

En una campaña ágil, creada por la agencia McCann, aparece Radamel Falcao explicando cómo se usa el TAG Aval.

Con un primer plano que se intercala con imágenes del TAG y sus funcionalidades, es un mensaje claro y directo.

La campaña, además, tiene un segundo video en el que Falcao le paga a un taxista a través del TAG. Al hacerlo, usa el nombre personalizado del taxista, "@TAXI9VECITO". Esta pieza deja claro que los pagos son inmediatos y que al poder personalizar el TAG, las personas no deben entregar ningún dato que pueda dar paso a casos de suplantación o fraude.

Mira los videos de la campaña a continuación:

Beneficios para los usuarios y las empresas

Otrade las ventajas más destacadas de TAG Aval, como mencionó Gutiérrez, es que aumenta la seguridad de las transacciones y que, las transferencias son inmediatas, gratuitas y no requieren registrar cuentas adicionales.

Para las pequeñas y medianas empresas, este sistema representa una gran oportunidad. Gerardo Silva, presidente de Banco de Occidente, explicó que “las personas podrán pagar sin restricciones, lo que facilitará la vida a los empresarios”. Por su parte, María Fernanda Suárez, presidenta del Banco Popular, destacó que esta herramienta también ayudará a agilizar el recaudo de impuestos y servicios públicos, reduciendo la dependencia del efectivo en Colombia.

El futuro de los pagos en Colombia

Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente de la Junta Directiva de Grupo Aval, aseguró que “lo que se viene en sistemas de pagos inmediatos de bajo valor es impresionante”. Con TAG Aval, el grupo reafirma su compromiso con la inclusión financiera y la lucha contra el uso excesivo de efectivo, un lastre para la economía y la sociedad.

Mientras Colombia avanza hacia un futuro más digital, herramientas como TAG Aval no solo prometen simplificar la vida de los usuarios, sino también impulsar la formalización de la economía y la seguridad en las transacciones. Con Falcao como embajador, Grupo Aval busca llevar este mensaje a todos los rincones del país, demostrando que la innovación financiera está al alcance de todos.

