La estrategia Go-To-Market: el foco del Congreso Catman & Shopper 2019

En su quinto año el Congreso de Catman & Shopper, que se realizará en Bogotá, ubica al punto de venta como el elemento principal de la estrategia GO-TO-MARKET.

Hace unos años el awareness hacía que el shopper reconociera las marcas en el punto

de venta. Ahora es allí donde el shopper las descubre, interactúa y las compra. Es ahí donde está el gran momento “eureka”.

En ese punto la marca tiene un gran potencial para darse a conocer en toda su plenitud por medio de experiencias. Siendo este el eje central de descubrimiento de marca (donde el shopper nos conoce y nos compra), ahora más que nunca se deben adoptar esquemas de ingeniería a la inversa poniendo la tienda como punto de inicio (y no final), de toda la estrategia.

“Desde Vision to Vision (V2V) – agencia creadora del congreso- en alianza con la Cámara

de Proveedores y Canales de distribución de la ANDI, hemos desarrollado el evento

propicio donde las marcas, los retailers y proveedores de soluciones al shopper

omnicanal, podrán analizar los retos de la industria y los modelos disponibles para

enfrentar los cambios al próximo nivel”.

“Para esta quinta versión, contaremos con speakers (líderes de industria) y paneles de

expertos, durante 2 días de presentaciones y debates alrededor de la premisa: Time for

the next level”.

Líderes que estarán presentes durante el Congreso Catman & Shopper 2019

USA: Javier Delgado, Director de Marketing Walmart USA.

Publicidad

COL: Fabian Ruiz: Autor del libro Tu marca personal en acción, reconocido como el mejor profesor en marketing (P&M).

COL: Camilo Deckers: Director de Mercadeo y Trade Marketing en RAMO.

COL: Sebastián Duque: Country Manager Colombia Dunnhumby.

ARG: Joaquín Galarreta: Associate Director Kantar Retail.

“Desde la junta brindamos un especial reconocimiento a Edwin Taborda y Mauricio

Quintero por sus valiosos aportes académicos a esta iniciativa”.

