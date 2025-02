Conexión: La clave para conquistar al consumidor en 2025

En este 2025 no hay que conquistar al consumidor, hay que conectar con él, con sus frustraciones y sus sueños, ayudarlo a conectar con sus seres amados y aquellos olvidados, y también, crear conexiones inesperadas.

Según estimaciones de Raddar, las canastas que pueden destacar por tener el mayor crecimiento del gasto para el 2025 son Electro, Moda y Entretenimiento, con variaciones entre el 4% y el 1% anual. Esto brinda un panorama positivo para estos sectores, sin embargo, el hecho de que ciertos productos y servicios no pertenezcan a estas canastas no significa que no puedan beneficiarse y apalancar su crecimiento en este nuevo año. Por el contrario, pueden encontrar oportunidades siendo el maridaje perfecto de estas canastas en crecimiento o de otras, y de esta manera conectar con el consumidor, sus preferencias y necesidades.

La estrategia no será buscar conexiones existentes, sino crear aquellas que se creían imposibles. El cine, por ejemplo, a pesar de reportar una disminución en asistencias está intentando buscar nuevos espacios para conectar con los espectadores. ¿ver un partido de fútbol acompañado de una cerveza y la familia en una sala de cine? El año pasado, se transmitió el clásico europeo (Real vs Barcelona) en salas de cine seleccionadas cuya bienvenida fue una degustación de un nuevo aguardiente, y durante la función se podía comprar y consumir cerveza. En este 2025, la selección Colombia jugará 6 partidos de eliminatorias al 2026, ¿no podría ser esta una oportunidad para compartir en otros lugares este deporte que mueve los corazones del país? Además, en línea con esta expectativa por el fútbol, podría incrementarse la compra de televisores y aparatos multimedia, ¿acaso las góndolas de aparatos de video podrían ser un nuevo lugar donde posicionar un producto o servicio que pueda acompañar a los hogares en la fiebre futbolera como las bebidas, snacks y camisetas?.

Regresando al cine, comer crispetas, perros y nachos en otro establecimiento diferente a una sala de cine pareciera sacado de una película, pero para este 2025 se espera la inauguración de puntos de venta de estos productos en centros comerciales, donde las crispetas del cine podrán acompañar las compras en almacenes de moda, electrodomésticos y demás. En línea con las crispetas, ¿crispetas con sabor a chocoramo?¿helado de chocoramo?

Otras conexiones en el mundo del entretenimiento como mezclar salsa con reggaetón, o traer de nuevo géneros tradicionales olvidados, cantantes y grupos empresariales de actores de Hollywood comprando e invirtiendo en equipos deportivos, realidad aumentada en menús de restaurantes para visualizar el plato antes de realizar la orden, entre otras que se están gestando y probablemente están conectando con el consumidor.

Por su parte, los festivales de música de entrada libre han entendido la conexión del entretenimiento con las comidas fuera del hogar, por lo que ahora, Salsa al parque o Rock al parque en la ciudad de Bogotá no son eventos centrados en una plazoleta alrededor de un escenario, son una experiencia con distintos espacios, escenarios, zonas para bailar, zonas para descansar, y por supuesto zonas de comidas y bebidas, situación que se puede evidenciar en otros eventos y festivales en el resto del país.

Sin embargo, teniendo en cuenta que el 2025 será un año hiperconectado y virtualizado, el propósito no puede ser hacer alianzas y conexiones para vender y saturar al consumidor de muchos nuevos productos y servicios, especialmente porque el 2024 ya nos demostró que, ante un exceso de oferta y dificultad para escoger entre opciones, los hogares recurrieron a aquello que ya conocían, evocando también la nostalgia por las series, películas, prendas y productos del pasado.

Además, entender las frustraciones del consumidor y conectar con él podría ser un propósito. El cambio climático es una realidad y el 2025 no será la excepción ante los fenómenos climáticos, escasez de recursos y temperaturas extremas. Ante la persistencia en algunas regiones de apagones y racionamientos de energía, la conservación de alimentos es una de las problemáticas derivadas, no sólo para los hogares, sino para los establecimientos de comida, los vendedores formales e informales de carnes, quesos y productos refrigerados, e incluso, las madres que necesitan almacenar leche materna para conservarla por unas horas. Así, diseñar por ejemplo neveras que permitan almacenar y conservar energía mientras se llevan a cabo los cortes y racionamientos de energía podría ser una posibilidad de conectar con los hogares alrededor del mundo en el 2025.

Entonces, buscar y crear conexión en lo inesperado puede ser una clave para este 2025. Con un consumidor más consciente, exigente, y más conectado que nunca, las marcas deberán adaptarse a un mundo donde las conexiones humanas, la empatía, la innovación y la nostalgia, jugarán un papel fundamental. En este año, la verdadera conquista será hacer sentir a los hogares que están siendo escuchados y entendidos en cada interacción, transformando el mercado en un espacio más cercano.

