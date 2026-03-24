De hobby a profesión: la madurez de la industria de los videojuegos en Latinoamérica

Durante años, la imagen cliché del gamer solitario dominó la conversación. Hoy, esa escena ha cambiado por completo: estadios llenos, equipos profesionales y audiencias globales que siguen torneos en tiempo real. Lo que hace apenas una década era visto como un pasatiempo de nicho, hoy se ha convertido en una industria global que supera los 187 mil millones de dólares.

En este escenario, América Latina ha dejado de ser un jugador secundario para consolidarse como un territorio estratégico y cada vez más competitivo. No solo por el crecimiento de su base de jugadores, sino también por su capacidad para formar y exportar talento al mundo.

Una de las señales más claras de esta evolución es la sofisticación del ecosistema que rodea al gaming competitivo. Hoy, el camino al éxito ya no depende únicamente de la habilidad frente al teclado o el control. Alrededor de los equipos profesionales se han sumado perfiles cada vez más especializados: analistas de datos que convierten métricas de juego en estrategias; psicólogos deportivos que ayudan a los jugadores a gestionar la presión de torneos millonarios; y managers y coaches que, como en cualquier deporte de alto rendimiento, lideran la preparación y la estrategia.

Este ecosistema también se ha convertido en un motor económico relevante para la región. Países como Brasil, con un mercado que genera cerca de 8.000 millones de dólares anuales, y Argentina, donde el 77% de la producción de videojuegos se destina a la exportación, muestran que no se trata de una tendencia pasajera, sino de una industria consolidada.

Alrededor de las ligas y torneos ha surgido además una cadena de valor completa: productoras de eventos, creadores de contenido y casters que hoy son las voces reconocidas de los esports. Esta evolución también ha despertado el interés de marcas no endémicas, que han encontrado en el gaming una plataforma auténtica para conectar con nuevas audiencias. Su presencia es, sin duda, una señal clara de que la industria ya forma parte del entretenimiento masivo.

Por supuesto, este crecimiento también trae retos importantes. Paradójicamente, uno de los mayores activos de la región, que en este caso es su talento, es también una de sus principales vulnerabilidades. La posibilidad de trabajar de forma remota para empresas en Norteamérica o Europa ha intensificado la fuga de talento, un desafío constante para la sostenibilidad de muchos estudios locales. A esto se suma que el acceso a financiamiento sigue siendo limitado, lo que obliga a muchas compañías a desarrollarse a partir del autofinanciamiento y reduce su capacidad de escalar. Aun así, el futuro de la industria en Latinoamérica es prometedor, iniciativas públicas como la “Economía Naranja” en Colombia o el “Marco Legal dos Games” en Brasil demuestran que las políticas de fomento pueden acelerar significativamente el crecimiento del sector.

El siguiente paso para la región será articular ese talento creativo con políticas de inversión, desarrollo y retención que permitan consolidar el ecosistema. Porque hoy el gaming ya no es solo un hobby: es una profesión, una industria de alto rendimiento y un motor clave dentro de la economía creativa de América Latina.

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