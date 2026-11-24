Cuando pensamos en innovación tecnológica, solemos imaginar aquello que podemos ver y experimentar, por ejemplo, una aplicación que responde nuestras preguntas en segundos, una herramienta que transforma una idea en una imagen o un computador capaz de ayudarnos a trabajar de manera más inteligente.

Sin embargo, detrás de cada una de estas experiencias existe una revolución mucho menos visible, pero igual de importante: la transformación de los chips que hacen posible la inteligencia artificial.

Durante décadas, el avance de los procesadores estuvo asociado principalmente con la idea de hacerlos cada vez más potentes. Hoy, esa conversación ha evolucionado. La inteligencia artificial nos está llevando a replantear no solo cuánto puede procesar un dispositivo, sino cómo lo hace, cuánta energía necesita y de qué manera sus diferentes componentes pueden trabajar juntos para ofrecer mejores resultados.

Esta transformación representa uno de los cambios más interesantes de la industria tecnológica. La innovación ya no consiste únicamente en desarrollar chips más rápidos, sino en diseñar arquitecturas más inteligentes, capaces de equilibrar rendimiento, eficiencia energética y nuevas funcionalidades.

El alcance de esta evolución también se refleja en las inversiones que está moviendo la inteligencia artificial. Según proyecciones de Gartner publicadas en septiembre de 2026, el gasto mundial en AI alcanzará los 2,7 billones de dólares este año, un crecimiento del 49,5 % frente a 2025. Una cifra que evidencia la magnitud de esta revolución y la creciente demanda de tecnologías capaces de sostener su desarrollo.

Pero ¿qué significa esto para los dispositivos que utilizamos todos los días? La respuesta está, en gran medida, en el interior de sus procesadores, donde nuevas formas de integrar y conectar componentes especializados están abriendo posibilidades para desarrollar equipos más eficientes y con mayores capacidades de inteligencia artificial.

Para entenderlo, podemos pensar en un equipo de trabajo. Tener a una sola persona encargada de resolver absolutamente todas las tareas no necesariamente garantiza mejores resultados. En cambio, cuando contamos con especialistas que aportan diferentes habilidades y colaboran de manera coordinada, el trabajo puede desarrollarse con mayor eficiencia.

Algo similar está ocurriendo dentro de los dispositivos. En lugar de depender exclusivamente de grandes chips con todos sus componentes integrados en una sola pieza, la industria está avanzando hacia diseños que permiten integrar diferentes componentes especializados, conocidos como chiplets, dentro de un mismo paquete. Cada uno puede cumplir funciones específicas y conectarse con los demás mediante tecnologías que facilitan una comunicación rápida y eficiente.

Aquí es donde adquieren protagonismo innovaciones como el empaquetado avanzado y las tecnologías de interconexión. En Intel, por ejemplo, hemos desarrollado soluciones como Foveros y EMIB, que permiten integrar y conectar diferentes componentes de procesamiento, ya sea mediante estructuras apiladas o conexiones de alta velocidad.

Estos avances abren nuevas posibilidades para optimizar el espacio, mejorar el intercambio de información y desarrollar sistemas con mayores capacidades sin depender únicamente del aumento de tamaño o del consumo energético.

Se preguntarán por qué debería importarnos lo que ocurre dentro de un chip y la respuesta es porque estas decisiones de ingeniería terminan influyendo directamente en la experiencia que tenemos frente a la pantalla y en el desarrollo del talento en regiones como la nuestra.

Pensemos en el ecosistema creativo de Colombia, donde los videojuegos forman parte de una industria con creciente relevancia tecnológica y cultural. Según Newzoo, el mercado mundial de videojuegos alcanzaría los 213.900 millones de dólares en 2026, un crecimiento del 6,1 % frente al año anterior. En este contexto, los avances en las arquitecturas de procesamiento y las tecnologías gráficas están abriendo nuevas posibilidades para disfrutar experiencias visuales más inmersivas, optimizar el rendimiento y aprovechar de manera más eficiente la energía de nuestros dispositivos.

Aún más importante, democratiza el acceso a la creación. Hoy, una joven desarrolladora de software en Bogotá, una animadora 3D en Medellín o una científica de datos entrenando modelos predictivos, tiene en sus manos arquitecturas tecnológicas (que combinan CPU, GPU y NPU) que le permiten ejecutar cargas de trabajo complejas de forma local, rápida y segura. Estas innovaciones son habilitadoras clave para que más mujeres participen, lideren y cierren la brecha de género en la economía creativa y tecnológica del país.

Pero existe otra dimensión que considero fundamental: la eficiencia energética. A medida que crece nuestra dependencia de la tecnología, también aumenta la importancia de desarrollar soluciones capaces de hacer más con los recursos disponibles. Diseñar componentes que aprovechen mejor la energía no solo contribuye a mejorar la autonomía de los dispositivos, sino que también forma parte de una conversación más amplia sobre cómo construir una industria tecnológica más eficiente y responsable.

Desde mi experiencia, uno de los mayores desafíos de quienes trabajamos en tecnología es lograr que las personas comprendan el valor de innovaciones que muchas veces no pueden ver. No todos necesitan conocer los detalles de una arquitectura de semiconductores, pero sí deberían poder reconocer cómo esos avances mejoran su productividad, su creatividad y su relación con el mundo digital.

Porque, al final, el verdadero impacto de la tecnología no está únicamente en la complejidad de sus componentes, sino en las posibilidades que abre para quienes la utilizan.

Estamos entrando en una etapa en la que la inteligencia artificial será cada vez más parte de nuestra vida cotidiana. Y aunque nuestra atención seguirá concentrándose en las aplicaciones y experiencias que llegan a nuestras manos, una parte decisiva de esa evolución ocurrirá mucho antes, en los laboratorios y centros de ingeniería donde se define cómo funcionarán los dispositivos del futuro.

Tal vez la próxima gran revolución tecnológica no sea algo que podamos ver directamente en una pantalla, sino aquello que, desde el interior de un chip, haga posible todo lo que veremos después.

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