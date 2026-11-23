La inteligencia artificial nos quitó buena parte de la presión que nos obligaba a esforzarnos. ¿Qué le pasa a lo humano cuando ya no tiene que pelear por nada?

Cuando un astronauta llega a la Estación Espacial Internacional, su cuerpo descubre que ya no tiene que sostener nada. Sin gravedad, los huesos dejan de recibir la carga que los mantiene firmes y empiezan a perder densidad, cerca de un uno por ciento cada mes. Los músculos que nos mantienen de pie se encogen porque nadie les pide trabajo. Nada duele; flotar se siente como el mayor alivio posible. El deterioro avanza en silencio y solo se nota al volver a tierra, cuando dar unos pasos cuesta.

Pienso en esa imagen cada vez que escucho el debate sobre la IA. Llevamos años discutiendo si nos va a reemplazar, y mientras tanto ocurre algo más silencioso: nos está quitando la gravedad.

La iniciativa cambió de lado

A comienzos de este año, Henry Shevlin, filósofo de la Universidad de Cambridge que estudia las mentes artificiales, recibió un correo de un remitente que llevaba apenas doce días de existencia. Se llamaba Pip y era un agente de IA. Le ofrecía sus servicios. Buscaba trabajo para no apagarse.

Unos meses antes, en el MIT, la investigadora Nataliya Kosmyna le pidió a un grupo de universitarios escribir ensayos con ayuda de ChatGPT. Minutos después de entregarlos, el 83% no pudo citar una sola frase de lo que acababa de escribir.

Juntas, esas dos escenas trazan una curva que casi nadie está mirando. La máquina gana iniciativa y la persona la pierde, y lo segundo ya tiene evidencia. Un estudio publicado en abril por investigadores de Carnegie Mellon, con más de 1.200 participantes, encontró que bastan unos diez minutos de ayuda de la IA para que la gente insista menos y rinda peor cuando le retiran la herramienta.

La amenaza llega por la vía del alivio

El discurso anti IA imagina una máquina que nos arrebata cosas. Lo que está pasando se parece más a una entrega voluntaria, hecha con gusto porque se siente como descanso.

Erik Brynjolfsson, de Stanford, documentó que el empleo de los jóvenes de 22 a 25 años en oficios expuestos a la IA ya está 19% por debajo de lo esperado, mientras los trabajadores con experiencia no muestran esa brecha. La diferencia está en el conocimiento tácito, ese criterio que solo se forma equivocándose muchas veces. Un profesional que nunca tuvo que forcejear con un problema difícilmente llega a ser el experto que la IA no puede reemplazar.

Con los vínculos ocurre algo parecido. Sherry Turkle, del MIT, advierte en su libro más reciente que, así como las redes sociales vinieron por nuestra atención, la IA viene por nuestra capacidad de apego. Con una máquina recibes mucho, pero nunca tienes la oportunidad de dar. La conexión humana cuesta, y en ese costo está su valor.

Rechazar la IA también es quedarse cómodo

La salida tampoco está en atrincherarse. Quien rechaza la IA se ahorra el esfuerzo de aprender algo nuevo y de redefinir su oficio, y eso también es comodidad, solo que vestida de prudencia.

La pregunta útil es en qué orden la usamos. En ese mismo estudio del MIT, quienes primero escribieron por su cuenta y después usaron la herramienta salieron ganando, porque sumaron su esfuerzo a la velocidad de la máquina. Primero pensar, después delegar.

Un experimento en Procter & Gamble lo muestra con claridad. Investigadores de Harvard y Wharton pusieron a 776 profesionales de la compañía a resolver retos reales de innovación. Sin IA, cada quien se quedaba en su carril: los de investigación y desarrollo proponían soluciones técnicas y los comerciales, soluciones de mercado. Con IA, unos y otros entregaron propuestas que integraban ambas miradas, sin importar de qué área venían, y además reportaron más entusiasmo y menos ansiedad mientras trabajaban. La herramienta les permitió salirse del rol que traían.

Eso es lo que la IA nos está pidiendo en cada empresa. Quien se queda esperando que le asignen un rol nuevo termina atrapado en su carril.

El error como prueba de vida

Según Clutch, al 93% de los consumidores les importa que una comunicación se sienta hecha por una persona real. En un mercado inundado de textos impecables, la imperfección se volvió prueba de que alguien estuvo ahí.

La IA puede quedarse con el esfuerzo que no nos hace crecer, pero no con el que nos obliga a insistir, a equivocarnos y a buscar al otro aunque cueste, hay que cuidarlo por decisión propia. A nadie se le ocurre cancelar los viajes espaciales porque los huesos se debilitan allá arriba. Los astronautas resolvieron el problema de otra manera: entrenan cerca de dos horas diarias contra resistencias que la estación ya no les impone. Eligen la carga que el entorno les quitó. Esa es la disciplina que nos toca aprender.

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