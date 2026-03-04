Marketing político 2026: manual de supervivencia

Este año 2026 no llega solo con elecciones. Llega con más regulación, nuevos impuestos,presión salarial y audiencias agotadas.
Y si la industria de publicidad y mercadeo no entiende este cruce de fuerzas, su riesgo va más allá de perder efectividad: es perder legitimidad e, incluso, hasta la empresa.
Los números explican la tensión. La inversión en publicidad digital en Colombia superó los $722.000 millones en el segundo trimestre de 2024, con un crecimiento del 4,1% interanual (IAB Colombia). El mercado sigue vivo, pero los márgenes se estrechan. Al mismo tiempo, el Decreto 1474 de diciembre de 20251 introduce medidas tributarias que impactan directamente el consumo y el costo de vida. En año electoral, ese choque se siente en el ánimo social, en el bolsillo de anunciantes y audiencias. Y, por supuesto, afectará las narrativas políticas en época de elecciones.
A esto se suma la reforma tributaria de Bogotá, que desde 2026 incrementa cargas como el impuesto a la Publicidad Exterior Visual (PEV). Para marcas, agencias y medios OOH significa tarifas más altas, menos flexibilidad y mayor riesgo financiero. Comunicar cuesta más. Improvisar, aún más.
Veamos industrias reales: la automotriz enfrenta inflación, tasas altas y ajustes regulatorios que elevan precios finales. Cómo respondan las áreas de mercadeo a esta crisis será vital para el negocio y para el trabajo de todos.
En bares y restaurantes, el impacto es inmediato: mayores costos operativos, ajustes salariales y consumidores más cuidadosos con su gasto. Los gremios y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) han advertido que la rentabilidad ya estaba presionada antes de esta nueva ola fiscal. Aquí, cualquier comunicación que ignore el bolsillo real del cliente no generará resultados.
La presión sobre el talento en mercadeo no es solo per- cepción: es una realidad estructural. Según la World Federation of Advertisers, más del 60% de los anunciantes redujo o congeló presupuestos entre 2023 y 2024, y de 2025-2026... ¡Uff! ya sabemos por dónde va la cosa; eso sí, aumentaron las exigencias de impacto en negocio y resultados. Las campañas deben ser más rápidas, más efectivas, más éticas y más visibles, muchas veces con menos personas y menos margen de error. Cuidar al talento es ventaja competitiva.
Manual Nerd de supervivencia 2026
- Contexto antes que slogan: ningún mensaje debería salir sin entender su impacto económico y social.
- Transparencia anunciante-agencia: explicar límites y costos construye más confianza que prometer milagros.
- Cuidar al talento: entender requerimientos, definir tiempos realistas y acordar entregables por etapas.
- Cuidar el bolsillo de todos: menos derroche, más utilidad; menos promesa, más evidencia.
- Regulación como estrategia: entender decretos e impuestos desde creatividad es un must.
El mercadeo y la publicidad que sobrevivan al caótico 2026 serán las que logren coherencia, datos, ventas y humanidad... al tiempo y en armonía.
