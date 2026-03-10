La nueva dinámica del consumo: menos impulso, más cálculo

La volatilidad económica no frenó el consumo global. El consumidor está gastando distinto y, con ello, se están reescribiendo las reglas del mercado.

Durante décadas, el marketing operó bajo una premisa bastante simple: cuando la economía se vuelve incierta, el consumidor se retrae. Compra menos, posterga decisiones y adopta una actitud defensiva frente al gasto. Sin embargo, algo distinto está ocurriendo en el comportamiento global del consumo. El más reciente informe Consumer NIQ de Nielsen describe un fenómeno que merece atención: el consumidor no está paralizado por la incertidumbre. En cierto sentido, se ha vuelto inmune a ella.

Después de años de inflación persistente, tensiones geopolíticas y cambios estructurales en la economía global, las personas han dejado de reaccionar emocionalmente ante cada nueva crisis. Han aprendido a convivir con la volatilidad y la han incorporado a su forma de planear la vida cotidiana. Por eso, cuando los indicadores hablan de estabilidad en la confianza del consumidor, conviene leer ese dato con cuidado. No significa necesariamente que la gente quiera gastar más. Significa algo más interesante: han aceptado que la incertidumbre es parte del paisaje y han reorganizado su forma de consumir alrededor de esa realidad.

El consumidor de 2026 no es temeroso, pero tampoco impulsivo. Es deliberado. Cada compra debe justificarse. Esta nueva lógica también explica por qué el viejo manual de precios parece haberse agotado. Durante los últimos años muchas marcas lograron sostener sus márgenes trasladando el aumento de costos al consumidor. Pero ese margen de maniobra se está cerrando. Los consumidores están simplemente cansados de pagar más, y el informe advierte que el crecimiento de las marcas ya no vendrá de incrementos de precio sino de algo mucho más complejo: volumen, relevancia y valor percibido.

En este contexto, cada producto que entra al carrito tiene que ganarse su lugar. El filtro de decisión se ha vuelto mucho más exigente. Si una marca premium no ofrece un beneficio funcional o emocional claramente superior, el consumidor migra sin mayor drama hacia alternativas más eficientes. Esto explica otro de los fenómenos más interesantes del momento: la transformación de las marcas propias. Durante años se pensó que la marca de distribuidor era la opción económica para tiempos difíciles. Hoy, en muchos mercados, se percibe como la opción inteligente. Para una parte creciente de consumidores, las marcas propias ofrecen una relación precio vs calidad suficientemente sólida como para competir directamente con las marcas tradicionales. Eso obliga a muchas compañías a enfrentar una pregunta incómoda: por qué debería seguir existiendo mi marca en la mente del consumidor.

Al mismo tiempo, el proceso de compra se ha vuelto mucho más fluido y fragmentado. El consumidor actual se mueve entre canales con absoluta naturalidad. Puede descubrir un producto en TikTok, buscar reseñas en Google, comparar precios en una aplicación de retail y terminar comprándolo en la tienda física o incluso por WhatsApp.

En ese recorrido híbrido aparece otro factor crítico: la confianza. El estudio muestra que el 95% de los consumidores considera fundamental confiar en la marca que compra. Pero esa confianza ya no se construye con discursos grandilocuentes ni con narrativas aspiracionales. Hoy depende de elementos mucho más concretos: calidad consistente, transparencia en ingredientes, claridad en el origen del producto y experiencia de compra.

Quizá uno de los hallazgos más interesantes del informe es lo que podríamos llamar un ahorro selectivo extremo. El consumidor está reorganizando su presupuesto de forma bastante radical. Por un lado, aplica una austeridad rigurosa en productos básicos y al mismo tiempo aparece una disposición sorprendente a pagar más en categorías vinculadas con bienestar personal, salud mental, longevidad o sostenibilidad real. En otras palabras, el consumidor está recortando en lo funcional para invertir en aquello que percibe como mejora de vida. Esa lógica ayuda a explicar por qué algunos sectores siguen creciendo mientras otros se estancan.

Esto quiere decir que estaríamos frente a una nueva psicología de consumo: la cautela frente a lo básico para explorar lo existencial. Esto también explica por qué el crecimiento del consumo global muestra una dinámica particular. El volumen de ventas crece lentamente, mientras el valor total se sostiene gracias a decisiones de compra más selectivas.

En este escenario el marketing enfrenta un cambio silencioso pero profundo. Durante décadas se habló de captar la atención del consumidor. Hoy el reto es distinto: merecer su decisión. Porque el consumidor actual no es indiferente ni irracional. Simplemente se ha vuelto más consciente de cómo y por qué gasta su dinero.

La volatilidad no destruyó el consumo. Lo transformó. Y las marcas que logren entender esa nueva lógica, menos impulsiva, más deliberada, serán las que sigan ocupando un lugar en el carrito…

