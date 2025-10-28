martes, octubre 28, 2025

INICIO

OPINIÓN

ELIZABETH MELO

IA en el marketing: eficiencia sin autenticidad no es estrategia

ANDA: Marcando la ruta de la comunicación responsable
opinión

IA en el marketing: eficiencia sin autenticidad no es estrategia

Elizabeth Melo
DE ESTE AUTOR

La inteligencia artificial ya no es una promesa futurista; es una realidad palpable que está redefiniendo las reglas del juego en la industria del marketing. Aunque sus beneficios en personalización y optimización de costos son innegables, a medida que nos adentramos en esta nueva era, surge una pregunta fundamental: ¿Estamos sacrificando la autenticidad y la confianza del consumidor por la búsqueda de la eficiencia?

Los influencers generados por inteligencia artificial ejemplifican este dilema a la perfección. De acuerdo con el estudio Using and governing AI influencers de la Federación Mundial de Anunciantes -WFA-, existe una clara división en la industria: solo un 15% de las marcas los ha utilizado, frente a un 61% que no tiene planes de implementarlos.

Esta cautela no nace del miedo a la tecnología, sino de una defensa de los valores esenciales del marketing. Las marcas expresan preocupaciones legítimas, afirmando que su filosofía es "celebrar a personas reales" o que los influencers de IA se sienten como "la antítesis" de la autenticidad y la representación que tanto se esfuerzan por construir. El temor a la falta de autenticidad es el principal obstáculo, ya que el 96% de los profesionales del sector está preocupado por la confianza y aceptación del consumidor.

Frente a este desafío, la clave no es prohibir la tecnología, sino guiarla. Por ello, desde la Asociación Nacional de Anunciantes de Colombia -ANDA- hemos desarrollado la "Guía de Buenas Prácticas para el uso de la inteligencia artificial en la comunicación comercial". Este documento impulsa la adopción responsable, estableciendo un marco de gobernanza basado en principios clave. Este modelo exige, en primer lugar, una supervisión humana constante para asegurar que las decisiones críticas no queden exclusivamente en manos de un algoritmo.

Además, promueve la transparencia, siendo claros con los consumidores cuando interactúan con contenido generado por IA, una práctica que se alinea con la tendencia global donde el 78% de las marcas planea revelar su uso.

La lección es clara: el futuro del marketing responsable con IA no puede ser una responsabilidad exclusiva de las marcas. Necesita un compromiso de todo el ecosistema.

Nuestra invitación es seguir sumando a la construcción de un ecosistema de comunicación comercial ético y confiable. Esto exige que todos los actores asuman un rol crucial que esté siempre alineado con los principios de transparencia, supervisión humana y autenticidad que defendemos de la ANDA.

Solo a través de este trabajo articulado entre marcas, agencias y gremios podremos asegurar que la inteligencia artificial se use para elevar la conexión humana, y no para degradarla.

También le puede interesar: Marketing en evolución: del ruido digital al pensamiento estratégico

 

TAGS
Opinión

ÚLTIMA PUBLICACIÓN

El ranking de las 300 empresas de comunicación

2 de septiembre 2025

OPINIÓN
VER TODO
Miguel Dallos
Miguel Dallos
Head of Planning Proximity, BBDO.
VER AUTOR

¿Y si la curiosidad es lo único que nos queda?

julio 7, 2025
Leonardo
Leonardo Ortegón Cortázar
Docente de Marketing y Branding del Politécnico Grancolombiano
VER AUTOR

El verde también se compra

julio 4, 2025
Carolina Mejía
Carolina Mejía
Chief Srategy Officer de VML Colombia
VER AUTOR

Alinearse con los ciclos de nuestra vida y de las compañías

julio 3, 2025
Camilo Herrera
Camilo Herrera
Fundador de RADDAR
VER AUTOR

Pereza

julio 3, 2025

PRÓXIMOS EVENTOS

 VER TODO
6
noviembre
Evento virtual

B2B Conference 2025

El encuentro virtual de P&M explorará cómo la data, la inteligencia artificial y la experiencia del cliente están redefiniendo las relaciones entre empresas, impulsando nuevos modelos de negocio y una visión más humana del B2B.

Ver detalle

OTRAS SECCIONES

Mercadeo

Consumidor

Comunicación

Digital
icomedios