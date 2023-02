De la inteligencia Artificial y otros demonios

Mucho se ha hablado de cómo el mundo está cambiando, de cómo las nuevas tecnologías y desarrollos generan cambios abruptos o disrupciones a los negocios, las profesiones y los empleos actuales.

La inteligencia artificial es uno de los elementos que más asusta, por un lado, algunos nos la imaginamos como TERMINATOR y terminará con el mundo, otros menos terroríficos piensan que si bien no acabarán con el mundo, por lo menos si acabarán con su empleo, y otros, la mayoría no entiende nada de lo que está sucediendo y simplemente continúan su vida como si nada estuviera cambiando. Sin importar en cuál grupo se encuentra usted, creo que esta entrevista que realizamos le interesará.

Para poder saber el futuro más probable logramos hablar con alias George Payton Taylor o GPT por sus siglas, el mayor conocedor o por lo menos el más famoso experto en inteligencia artificial (IA) del mundo en este momento, esta es la entrevista:

Carlos Martínez; ¿Cómo será el futuro de mercadeo con el avance de IA?

George Payton Taylor: El avance de la inteligencia artificial (IA) está cambiando la forma en que las empresas hacen marketing. Se espera que en el futuro, la IA ayude a las empresas a personalizar mejor las campañas de marketing, automatizar tareas repetitivas y analizar grandes cantidades de datos para obtener insights valiosos.

La analítica de datos también será crucial en el futuro del marketing. La IA puede ayudar a las empresas a analizar grandes cantidades de datos y obtener insights valiosos sobre los clientes y el rendimiento de las campañas.

En resumen, el avance de la IA va a tener un gran impacto en el futuro del marketing, ayudando a las empresas a mejorar la personalización, automatizar tareas y analizar grandes cantidades de datos para obtener insights valiosos.

Carlos Martínez: ¿Cuál será el rol de las personas que trabajan en mercadeo en el futuro con todo lo que está y va a suceder con IA?

GPT: En el futuro, el rol de las personas que trabajan en marketing se centrará en la creación de estrategias y en la toma de decisiones estratégicas, en lugar de en tareas manuales y repetitivas. Con la ayuda de la inteligencia artificial (IA), las tareas de automatización y análisis de datos serán llevadas a cabo de manera más eficiente y precisa.

Es probable que los profesionales de marketing se conviertan en especialistas en el uso de la IA para mejorar la personalización, automatizar tareas y analizar grandes cantidades de datos. Esto requerirá una comprensión sólida de las tecnologías de IA y una capacidad para trabajar en equipos con expertos en estas áreas.

Los profesionales de marketing también tendrán que desarrollar habilidades para comunicarse eficazmente con los clientes y los demás miembros del equipo, ya que la IA no puede reemplazar por completo las interacciones humanas. También tendrán que ser capaces de tomar decisiones éticas y morales, ya que la IA puede generar datos que pueden ser utilizados en una manera que no es ética.

En conclusión, con el avance de la IA, el rol de los profesionales de marketing se centrará más en la estrategia y la toma de decisiones, trabajando en equipos con expertos en tecnología, a la vez que desarrollando habilidades para comunicarse efectivamente y tomar decisiones éticas, En vez de en tareas manuales y repetitivas.

Carlos Martínez:¿Y en el futuro cree que mercadeo se basará en venderle a las personas o a los algoritmos que definen qué recomendarle a las personas?

GPT: Es posible que en el futuro, el marketing se enfoque en vender a algoritmos en lugar de a individuos. Los algoritmos se están volviendo cada vez más importantes en la toma de decisiones de compra, ya que a menudo se utilizan para recomendar productos y servicios a los clientes. Estos algoritmos se basan en datos recopilados sobre los clientes, como sus preferencias de compra, historial de compras y comportamiento en línea. Por lo tanto, es probable que las empresas se esfuercen por entender cómo funcionan estos algoritmos y cómo optimizar sus productos y campañas de marketing para ellos. Sin embargo, el marketing también se seguirá enfocando en vender directamente a los individuos.

Carlos Martínez: ¿Y entonces para donde se va a dirigir la publicidad con IA y el enfoque en venderle a los algoritmos más que a las persona?

GTP: La publicidad con inteligencia artificial (IA) se puede dirigir hacia varios objetivos diferentes, pero en general se enfoca en mejorar la eficacia y la eficiencia de las campañas publicitarias. Al venderle a los algoritmos más que a las personas, la publicidad con IA puede ayudar a las empresas a llegar a los clientes potenciales de manera más precisa y personalizada.

Por ejemplo, se puede utilizar el aprendizaje automático para analizar datos sobre los clientes y segmentarlos en grupos con características similares, como intereses o preferencias de compra. Esto permite a las empresas crear campañas publicitarias más relevantes y personalizadas para cada grupo de clientes. Además, se pueden utilizar algoritmos de aprendizaje automático para optimizar el momento y la frecuencia de la publicidad, así como para identificar las características de un anuncio que tienden a generar más clics o conversiones.

Carlos Martínez: ¿Qué le recomendaría a las personas que trabajan en mercadeo con la revolución de IA?

GTP: La inteligencia artificial (IA) está cambiando rápidamente la forma en que se hace marketing, por lo que es importante que las personas que trabajan en marketing estén al tanto de las últimas tendencias e innovaciones en este ámbito.

En primer lugar, les recomendaría que estudien las diferentes aplicaciones de IA en el marketing, como el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural y la visión computacional. Esto les ayudará a comprender cómo estas tecnologías pueden ayudar a segmentar clientes, personalizar campañas publicitarias y mejorar la eficiencia de las mismas.

Además, les recomendaría que busquen oportunidades para utilizar la IA en sus campañas publicitarias y estrategias de marketing. Esto puede incluir la creación de modelos de aprendizaje automático para analizar datos de clientes o la implementación de chatbots para interactuar con los clientes.

Por último, les recomendaría que tengan una mentalidad de experimentación y estén dispuestos a probar nuevas cosas, el mundo del IA está en constante evolución, por lo que es importante estar atento a las nuevas tecnologías y aplicaciones, y estar abiertos a nuevas formas de utilizar la IA en el marketing.

En resumen, es importante tener una comprensión sólida de las tecnologías de IA que están disponibles para el marketing, estar abierto a experimentar con nuevas formas de utilizarlas, y buscar oportunidades para implementarlas en sus campañas publicitarias y estrategias de marketing.

Notas finales: “GPT (Generative Pre-trained Transformer) es un modelo de lenguaje generativo desarrollado por OpenAI. Es una red neuronal que ha sido entrenada con un gran corpus de texto en línea para generar texto de manera autónoma”, en resumen es un chat que te responde de manera inteligente cualquier cosa que le preguntes. Algunos creen que va a disruptir y reemplazar incluso a los motores de búsqueda tradicional, otros como los educadores del mundo temen que no podrán saber si una tarea o ensayo la realizó un estudiante o GPT, mucho creen que reemplazará millones de puestos, en lo particular creo que es la nueva realidad, y quien no sepa aprovechar la inteligencia artificial para su beneficio claramente quedará “caduco”.

Finalmente creo que es necesario que en adelante se abra un debate, si la inteligencia artificial encuentra la mejor manera de vender un producto, pero la misma no es ética, hasta donde pueden o deben los humanos interrumpir el proceso para el bienestar de las personas por encima del bienestar económico de las empresas, si por ejemplo la inteligencia artificial encuentra que los viernes es el día que las personas que están haciendo dieta son mas propensos a “pecar” y comprar postres ¿es ético ofrecerles más fuertemente esos productos a sabiendas que va en contra de la salud de estas personas?

La inteligencia artificial cambiará la vida de todos, esa es a la realidad, la invitación es a nadar en este nuevo mar, a utilizarla para poder realmente mejorar la calidad de vida y como nos dice “George” enfocarnos menos en tareas repetitivas y mas en relaciones humanas y elementos estratégicos.

