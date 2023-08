Barbie una estrategia que ha dado de mucho de que hablar

Acabo de salir de ver Barbie. Acepto que fui porque quería ver una película en la cual no tuviera que pensar, me necesitaba desconectar del “trajín” día a día. Pero me sorprendió en más de una manera y quisiera compartir con ustedes mis pensamientos. No creo como dicen que sea una película de Oscar, pero si de varios premios de publicidad.

Pocos saben que soy feminista, mi esposo me dice Florence Thomas, quiero aclarar que no creo en un mundo dividido, el mundo es de hombre y mujeres. Los hombres por naturaleza y anatomía son más fuertes (fuerza bruta) y las mujeres más “sensibles”, no separo uno del otro, pero sí creo en la igualdad de derechos, no quiero entrar en discusiones de sexo, pero les recomiendo ver el discurso de América Ferreira, una realidad de las mujeres en el mundo de hoy y ahí acabo este tema.

Esta película impacto de mil formas, pero las dos a resaltar son: como marketera y como fundadora/ CEO de mi empresa, PRPARATODOS. He dicho muchas veces lo increíble que me ha parecido esta campaña, desde su comienzo hasta el lanzamiento de la película, que para mí sigue hoy es un gran ejemplo de cómo lograr una campaña 360:

Marketing: Soy la película del año. Relaciones públicas: Desde hace meses están generaron discusión, en medios, redes, con influnecer y periodistas. Venta: Podemos ver en los números que es la película más taquillera del año y vale la pena resaltar que he ido en las últimas 2 semanas a ver 4 películas al cine y se quiénes van a ver Barbie porque tienen su “look” rosado, de diferentes formas pero muy claro. Sin pena digo que yo también lo hice, lo pueden ver en la foto que acompaña esta columna.

Su retórica es impecable; la historia, como se manejan las referencias de las mujeres que jugamos con Barbies, el homenaje a la creadora de esta muñeca Ruth Handler, las referencias a los años 90´s y como juegan entre las generaciones “viejas” como la mía y el pensamiento de una adolescente hoy.

Como empresaria y gerente de mi empresa, ver como una compañía como Mattel acepta que las corporaciones son aburridas y que el estereotipo que tenemos de una empresa multinacional es “veraz”; ellos logran burlase de ellos mismos de la manera más sincera, audaz y sobre todo pegada a una “realidad”. Una gran referencia es cuando Barbie llega a que la “salven” con su pensamiento “feminista” donde en su mundo las mujeres son las que están en cargos directivos CFO, CEO, COO etc y se encuentra con un grupo de hombres en un piso alto y lejano de sus clientes donde nadie oye, pero se toman decisiones sobre lo que se cree su público objetivo quiere.

Esto también lo podemos ver en la actitud de la hija de America Ferreira con Barbie, es una muñeca lejana a los pensamientos de la juventud, que no les hace sentir nada, que se quedó en el pasado y no conecta con las nuevas generaciones. Mientras tanto recordaba el apego que tenía con esta muñeca cuando era chiquita, con mi mejor amiga jugábamos con todos los accesorios, es tan impactante que acepto que conozco la marca Corvette por el carro de la Barbie, pero así de grande es el marketing que todavía me acuerdo. Como no estar enamorados de nuestro trabajo.

Otro tema a resaltar, es increíble ver como el famoso dicho “vender sin vender” se ve en cada momento de la película, pero son tan claros que lograron vender de frente al incluir imágenes de las “pintas” como si estuviéramos en un market place de una red social: imagen del producto, descripción breve, no me acuerdo si tenían el valor pero no se me haría raro. Estoy casi segura que la ropa de la Barbie y Ken va a ser la más vendidas en esta navidad y que en Halloween los adultos se disfrazarán, sea de: patines, baqueros o hasta como “Rocky Ken”. De verdad que es una lección de comienzo a fin.

Tengo otros temas por hablar, pero no les voy a dañar la película. Así que solo les quiero dejar unas preguntas:

¿Qué hace tu marca hoy para oír a los clientes y entender sus necesidades?

¿Tienes hoy campañas de marketing que conectan con las nuevas generaciones?

¿Eres capaz de mostrar tus defectos como empresa y las personas que trabajan en ella? Todos somos humanos y cometemos errores.

¿La cabeza de tu empresa está conectada con el producto o servicio que vendes?

¿Generas conversación con tu comunidad, hasta lograr que se conviertan en fans enamorados de tu marca?

No son preguntas de presupuesto son preguntas de fondo.

