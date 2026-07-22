Fortezza mantiene presencia en ranking mundial de pizza

La marca con sede en Bogotá mantiene su presencia en el ranking The Best Pizza Awards, mientras su fundador recibe por primera vez para América Latina el reconocimiento "Cavaliere della Cucina Italiana nel Mondo".

La marca gastronómica Fortezza sumó dos reconocimientos internacionales durante 2026. Su fundador, el chef italiano radicado en Colombia Carmine Tangredi, fue nombrado "Cavaliere della Cucina Italiana nel Mondo", una distinción otorgada a profesionales que promueven la cocina italiana fuera de ese país. Al mismo tiempo, el restaurante mantuvo su lugar entre los 100 mejores pizzaiolos del mundo en el ranking The Best Pizza Awards.

El reconocimiento fue entregado durante el Gran Premio Internacional de Venecia, donde Tangredi recibió además una de las tres "Lion Star" del León de Oro. Según la organización, es el primer chef de América Latina en obtener esta distinción.

Para Fortezza, el anuncio coincide con la permanencia en The Best Pizza Awards, listado al que ingresó en 2025 como el primer restaurante con operación en Colombia en formar parte del Top 100. La actualización del ranking, presentada el pasado 24 de junio, mantuvo a la marca dentro de esa clasificación.

Fundada en 2021 por Tangredi y la empresaria colombiana Daniela Hoyos Llach, Fortezza ha ampliado su operación con unidades de negocio que incluyen pizzería, pastificio, market gourmet, eventos y una línea de productos congelados. Actualmente, la empresa cuenta con un equipo cercano a los 40 colaboradores.

El modelo de la compañía combina ingredientes italianos con denominación de origen y productos desarrollados junto a proveedores colombianos. De acuerdo con la marca, esta estrategia hace parte de su propuesta de operar bajo el concepto de tradición italiana hecha en Colombia.

En materia de crecimiento, la empresa informó que sus próximos proyectos estarán enfocados en el desarrollo de nuevos productos, la investigación en procesos de fermentación, la formación de talento y la expansión de su línea de alimentos congelados.

Con estos anuncios, Fortezza amplía su presencia en escenarios internacionales relacionados con la gastronomía y continúa posicionando una marca desarrollada desde Colombia en plataformas de reconocimiento global.

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