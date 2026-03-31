Brecha laboral femenina cerró 2025 con más de 3 puntos de diferencia frente a los hombres en Colombia

De acuerdo con cifras oficiales del DANE, al cierre de 2025 la tasa de desempleo fue de 6,4 % para los hombres y de 10,1 % para las mujeres.

Aunque las mujeres representan más de la mitad de la población colombiana, las brechas en participación laboral, ingresos y oportunidades profesionales siguen marcando una diferencia estructural en el país.

Según los más recientes boletines del DANE (2025), la tasa de desempleo femenina cerró el año en 10,1 %, frente a 6,4 % en hombres, una diferencia de 3,7 puntos porcentuales. A esto se suma una menor tasa global de participación femenina y una sobrecarga persistente en labores de cuidado no remunerado, situación que limita el acceso a empleo formal, ascensos y estabilidad financiera.

La igualdad de oportunidades no puede quedarse en el discurso. Se traduce en acceso real a empleo digno, ingresos propios y posibilidades de crecimiento. La autonomía económica no es un privilegio: es una condición esencial para que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos y tomar decisiones libres sobre su vida

Afirma Olga Sánchez, Directora de la Fundación Instituto Natura.

Más allá del empleo: un reto estructural

El impacto de la desigualdad laboral no es únicamente económico. Estudios recientes sobre mercado laboral y género advierten que menores ingresos y trayectorias laborales interrumpidas reducen la capacidad de ahorro, el acceso a educación continua y la movilidad social intergeneracional.

En noviembre de 2025, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Avon y Fundación Instituto Natura presentaron el Índice de Concientización sobre Violencias hacia las Mujeres, una herramienta social que permite identificar brechas en el reconocimiento de distintas formas de violencia basada en género. Entre sus resultados, se encontró que el 50 % de las mujeres encuestadas vivió al menos una situación de violencia económica.

Este hallazgo confirma que la prevención también pasa por fortalecer la autonomía económica. Por eso, integrar educación financiera, empleabilidad y enfoque de género es clave dentro de una estrategia estructural de prevención y desarrollo.

Estas brechas muestran que la autonomía económica no depende solo de tener un empleo, sino de contar con herramientas y oportunidades reales para generar ingresos sostenibles. Por eso, en Natura y Avon fortalecemos a nuestras más de 180.000 mujeres consultoras con oportunidades de emprendimiento y programas de capacitación formal, digital y financiera, para que sigan construyendo independencia y bienestar en sus hogares

Agrega Alejandro Gutiérrez, Gerente de Sostenibilidad del Mercado Andino de Natura.

Un contexto que no puede ignorarse

Aunque el foco del llamado es la brecha laboral, las cifras de violencia reflejan las consecuencias más profundas de la desigualdad. De acuerdo con el Índice de Concientización sobre Violencias hacia las Mujeres, el 86 % de las mujeres afirma haber vivido algún tipo de violencia. Asimismo, durante el 2025 se reportaron más de 118 feminicidios en el país, según reportes consolidados por observatorios basados en datos oficiales.

Para Avon y Fundación Instituto Natura, cerrar la brecha laboral es una apuesta por la transformación social sostenible. A través del fortalecimiento del capital social, es decir, sus redes de apoyo y capacidad de incidencia, la educación con enfoque de género y el desarrollo de capacidades, la organización promueve condiciones para que niñas y mujeres proyecten trayectorias educativas y laborales sin barreras.