Ecosistema RCN: la evolución hacia la medición y el contenido líquido

Los últimos dos años marcaron un punto de inflexión en la estrategia de RCN para conectar marcas y consumidores.

La consolidación de su ecosistema de medios y el desarrollo de una plataforma interactiva propia le permiten hoy a este grupo generar valor, a partir de un conocimiento hiper puntual de sus audiencias, un insumo clave para la efectividad publicitaria.

Este universo transmedia integra experiencias en vivo (conciertos y entretenimiento), activos digitales (apps, portales y redes) y medios tradicionales (TV, prensa y radio). El resultado es una red que conecta de manera personalizada o masiva, según el objetivo de cada campaña. En alcance, el Ecosistema RCN registra 44,6 millones de usuarios únicos y, según Comscore, cubre el 80% de la población digital medida en Colombia (cercade 30 millones de personas). Santiago Escobar, vicepresidente digital de RCN, destaca que la compañía optimizó su medición y ofrece contenido validado por métricas que priorizan el engagement sobre el volumen bruto.

Contenido líquido y data transmedia

La clave del cambio radica en el “contenido líquido”. A diferencia del modelo tradicional, el contenido se concibe desde su origen para fluir por múltiples ventanas: streaming, TV on demand, YouTube, canales de WhatsApp y apps propias. Esto permite pauta segmentada o contenidos exclusivos para canales nicho.

Para responder a las exigencias del mercado, RCN desarrolló Knowledge System, una plataforma de inteligencia de datos alimentada por más de 75 fuentes. La herramienta cruza variables para perfilar hábitos de consumo e implementa una metodología que mide el desempeño transmedia de las campañas en todos los puntos de contacto de forma transversal (YouTube, radio, TV abierta o plataformas OTT).

A esto se suma la creación de Megalive, una unidad de negocio dedicada a espectáculos en vivo que amplía la experiencia de marca y se convierte en una fuente clave para capturar data de comportamiento en el mundo físico.

La propuesta de RCN migró de la venta tradicional de pauta (TRP o CPM aislados) hacia soluciones de negocio, mediante una plataforma integrada que invita a capitalizar estratégicamente el contenido, la pauta y la data.

Artículo publicado en la edición #504 de los meses de junio y julio de 2026

Este artículo es una Colaboración paga con RCN

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