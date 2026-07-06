Postobón: sostenibilidad que conecta

En mercadeo y comunicación, la sostenibilidad dejó de ser un discurso complementario para convertirse en la variable clave del negocio, pues impacta la reputación, la diferenciación y la relación con los consumidores. El reto está en traducirla en acciones visibles y conectarla con las expectativas del mercado.

Ese ha sido uno de los enfoques de Postobón: integrar la sostenibilidada su operación y convertirla en parte de su propuesta de valor para consumidores, comunidades y cadena de valor.

Uno de los ejemplos es HIT Social Postobón, que desde hace cerca de 30 años acompaña a más de 1.700 familias cultivadoras de mora, mango y lulo. Actualmente, este programa abastece el 29% de la fruta para la producción de refrescos HIT y articula el desarrollo rural con abastecimiento para el negocio.

En economía circular, FARO Postobón (Fortalecimiento a Asociaciones de Recicladores de Oficio) acompaña a 5.806 recicladores en 20 departamentos. Este proceso le ha permitido reincorporar un 29% de PET reciclado en sus botellas, lo cual fortalece una cadena clave para la recuperación de materiales y reduce la dependencia de materias primas vírgenes.

La sostenibilidad también aparece como atributo de marca. Agua Cristal fue la primera marca plástico neutro del país y ha enfocado su comunicación en hábitos de reciclaje. Hatsu también cuenta con certificación de neutralidad de materiales y ha vinculado esa conversación con MiPupitre Postobón, programa que desde 2015 ha

transformado cerca de 200 millones de cajitas en más de 54.000 piezas de mobiliario escolar entregadas a instituciones educativas públicas.

En paralelo, la compañía ha ajustado su portafolio a nuevas demandas de consumo. Hoy, el 95% de su volumen de ventas corresponde a bebidas bajas o sin azúcar añadida, y el 48% del total de bebidas no tiene azúcar añadida.

Más allá del componente ambiental y social, el caso de Postobón muestra cómo la sostenibilidad puede integrarse al abastecimiento, innovación y posicionamiento de marca. A medida que las decisiones de compra están más ligadas al impacto de compañías, estas estrategias han ganado espacio en la conversación empresarial y pública. En esa línea, la compañía reportó que su inversión voluntaria en sostenibilidad durante 2025 llegó a 60.460 millones de pesos, 44% más que en 2024.

Este artículo es una Colaboración paga con Postobón.

Artículo publicado en la edición #504 de los meses de junio y julio de 2026.

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