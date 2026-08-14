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Getty Images amplía sus suscripciones de contenido creativo y editorial para profesionales independientes

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Getty Images amplía sus suscripciones de contenido creativo y editorial para profesionales independientes

Nuevos planes individuales permiten que profesionales de marketing, creadores de contenido y editores, accedan al contenido visual creativo y editorial premium de Getty Images.

Redacción P&M
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 agosto 14, 2026

Getty Images, creador y distribuidor de contenido visual a nivel global, anunció hoy el lanzamiento de nuevas suscripciones de imágenes y videos de sus bibliotecas de contenido creativo y editorial para usuarios individuales. Estos planes permiten que profesionales independientes accedan al mismo contenido visual premium de Getty Images en el que han confiado durante años las principales organizaciones de medios y empresas del mundo.

“Para muchos clientes pequeños, la calidad de Getty Images había estado reservada para proyectos específicos (...) Con estas nuevas suscripciones, un mayor número de profesionales podrá acceder directamente a la amplia oferta de contenido y cobertura visual en la que confían las organizaciones más reconocidas del mundo”, señaló Gene Foca, Chief Revenue and Marketing Officer de Getty Images.

Los nuevos planes individuales ofrecen acceso a imágenes auténticas, libres de Inteligencia Artificial y listas para uso comercial, además de cobertura editorial de noticias, deportes y entretenimiento, junto con el amplio archivo histórico de Getty Images. La suscripción tiene un único precio, un alcance definido y con condiciones de uso establecidas.

Los clientes pueden comenzar con una sola licencia y ampliar sus capacidades conforme evolucionen sus necesidades. Al mismo tiempo, las soluciones empresariales y de gestión de flujos de trabajo de Getty Images seguirán atendiendo a organizaciones con requerimientos más complejos o de gran volumen, ofreciendo así un portafolio completo de opciones adaptadas a distintos tipos de clientes.

“Trabajar con contenido visual auténtico y de la más alta calidad ya no está limitado a grandes equipos o proyectos puntuales. Nuestro objetivo es poner Getty Images al alcance de una base mucho más amplia de clientes que buscan una forma sencilla y confiable de acceder al mejor contenido y cobertura visual disponible”, agregó Foca.

Para más información, visite https://www.gettyimages.com.mx/

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