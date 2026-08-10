Netflix convirtió una valla de Los Ángeles en vivienda

La plataforma instaló un módulo habitable a 30 metros de altura y contrató a un actor para ocuparlo durante tres días. La pieza traslada al espacio urbano la premisa de su estreno más reciente.

Netflix montó una vivienda dentro de una cartelera publicitaria ubicada en la esquina de Sunset Boulevard y Selma Avenue, en el centro de Los Ángeles, a 30 metros sobre el nivel de la calle. La acción hace parte de la promoción de La última casa, un thriller de ciencia ficción dirigido por Louis Leterrier que llegó al catálogo de la plataforma el viernes pasado.

Un actor reclutado para la ocasión permaneció en ese espacio durante tres días seguidos, entre el jueves 6 y el sábado 8 de agosto. El módulo estaba dotado con un sofá y aire acondicionado, y fue construido para sostener la ilusión de que dentro de la valla funciona una casa real de la que no es posible salir.

La película cuenta la historia de una familia que queda atrapada en su propia casa y debe sobrevivir a una amenaza exterior con recursos cada vez más escasos. El elenco lo encabezan Greta Lee y Wagner Moura.

Una pieza construida sobre el contraste

Mientras los protagonistas del largometraje enfrentan una situación de encierro forzado, el hombre instalado en la valla llevaba una rutina en apariencia tranquila. Resguardado del calor que atraviesa el sur de California, se comunicaba con conductores y peatones a través de un tablero blanco, jugaba cartas, observaba la calle con binoculares y tomaba café.

Ese desfase entre la tensión del argumento y la calma del ocupante es el mecanismo central de la activación. La valla no reproduce una escena de la película: extiende su premisa al espacio físico y la convierte en un objeto observable desde la vía pública.

Lo que deja el caso para la industria

La pieza fue fotografiada, grabada y compartida en redes sociales por transeúntes y conductores, lo que amplió su alcance más allá del punto donde está instalada. El montaje funciona en dos capas publicitarias: opera como soporte exterior para quien pasa por Sunset Boulevard y como material audiovisual para quien lo encuentra después en una plataforma social.

Para los anunciantes que trabajan con OOH, el caso plantea una discusión conocida en el mercado colombiano y todavía sin resolver en la mayoría de las inversiones locales: el rendimiento de una pieza física ya no se agota en el tráfico vehicular o peatonal que registra su ubicación. Cuando el soporte incorpora un elemento performativo, la audiencia que lo circula termina asumiendo parte de la distribución.

La activación también muestra una manera de resolver el brief de un estreno sin recurrir al recurso habitual del arte fijo y la fecha de lanzamiento. En este montaje el mensaje promocional está contenido en la mecánica misma de la pieza, lo que reduce la necesidad de explicarlo con texto.

Mira un video de la valla y el trailer oficial de La última casa