Más allá del Reno16: la estrategia de OPPO para acercarse a las nuevas generaciones

OPPO presentó en Colombia la Serie Reno16 durante el Reno Universe Festival, una experiencia que reunió en Maloka City Hall a creadores de contenido, artistas y medios para mostrar cómo la marca busca conectar con las nuevas generaciones más allá del producto.

Conectar con las nuevas generaciones implica algo más que lanzar un dispositivo con mejores especificaciones. También supone entender cómo crean contenido, qué tipo de experiencias buscan y cuáles son los espacios donde interactúan. Bajo esa premisa, OPPO presentó en Colombia la Serie Reno16, una línea de teléfonos que combina nuevas herramientas de fotografía impulsadas por inteligencia artificial, un diseño inspirado en el universo y baterías de hasta 7.000 mAh, pero cuyo lanzamiento fue más allá de la presentación del producto.

La compañía convirtió la llegada de la Serie Reno16 en una experiencia con el Reno Universe Festival, realizado en Maloka City Hall, donde reunió a creadores de contenido, medios, seguidores de la marca y artistas como Reykon, Punto Parlante y Maiguai. Más que mostrar las capacidades del dispositivo, el evento buscó construir una conexión con una audiencia que hoy consume tecnología de la mano del entretenimiento, las redes sociales y la creación de contenido, a través de la música y demostraciones del producto.

La estrategia también quedó reflejada en las funciones elegidas para presentar la nueva línea. En lugar de centrar el discurso únicamente en el rendimiento del equipo, OPPO puso el foco en herramientas pensadas para quienes producen contenido desde el celular. Funciones como Pop Camera, que incorpora estilos fotográficos de inspiración vintage, AI Remix Collage, para crear composiciones con fotos y videos mediante inteligencia artificial, y Pop Out 2.0, que permite generar efectos visuales con mayor profundidad, apuntan a un usuario que no solo captura imágenes, sino que las edita y comparte desde el mismo dispositivo.

La apuesta también se extendió al diseño. La Serie Reno16 incorpora el acabado HoloVerse 3D, una propuesta visual inspirada en el universo que cambia con la luz y el movimiento y que busca diferenciar a la línea más allá de las especificaciones técnicas. A esto se suma OPPO Bubble, un accesorio magnético presentado durante el festival que funciona como monitor remoto para la cámara trasera y amplía las posibilidades de grabación y fotografía para creadores de contenido.

La apuesta refleja una tendencia cada vez más visible entre los fabricantes de smartphones: competir menos desde las especificaciones técnicas y más desde los ecosistemas de marca. Los lanzamientos se convierten en espacios para reunir comunidades, creadores de contenido y aliados culturales, mientras el dispositivo pasa a ser uno de los elementos de una estrategia de conexión con el consumidor.

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