Don Julio celebra Colombiamoda con una ruta de cócteles de autor en Medellín

Del 15 al 31 de julio, el tequila Don Julio, reconocido por su legado artesanal y la calidad de sus distintas expresiones, invita a descubrir Medellín a través de once cócteles de autor creados especialmente para Colombiamoda. La iniciativa hace parte de la agenda con la que la marca celebrará uno de los encuentros creativos más importantes del país.

Cada año, Colombiamoda convierte a Medellín en el punto de encuentro de diseñadores, creativos, marcas y visitantes que encuentran en la ciudad un espacio donde convergen la moda, el diseño, la gastronomía y la cultura. En este escenario, donde la creatividad trasciende las pasarelas y se vive en toda la ciudad, Don Julio presenta una exclusiva ruta coctelera que invita a recorrer algunos de los bares y restaurantes más destacados de Medellín a través de propuestas creadas especialmente para esta temporada.

Como parte de esta iniciativa, once bartenders desarrollaron cócteles originales inspirados en distintas expresiones del portafolio de Don Julio. La ruta reúne creaciones elaboradas con Don Julio Blanco, reconocido por su perfil fresco y versátil; Don Julio Reposado, apreciado por la suavidad y complejidad que aporta su proceso de maduración; y Don Julio 70, una expresión cristalina que combina la riqueza de un tequila añejo con un acabado excepcionalmente suave. La calidad y versatilidad de estas expresiones permiten explorar perfiles de sabor únicos, dando vida a propuestas que reflejan el talento de la escena coctelera de Medellín y el compromiso de la marca con la excelencia y la artesanía.

"En Don Julio creemos que las mejores celebraciones reúnen a las personas alrededor de experiencias memorables. Con esta ruta queremos reconocer el talento de algunos de los bartenders más destacados de Medellín e invitar a locales y visitantes a vivir Colombiamoda desde una nueva perspectiva, donde la creatividad, la artesanía y la excelencia se encuentran en cada copa", afirmó Eric Strauss, Director de Marketing de Diageo Colombia.

Los establecimientos participantes son:

Mala presenta D Unique, elaborado con Don Julio Blanco, Jerez Tío Pepe, amargos de naranja, cordial Uniqueness y aceite de canela y chiles. El cóctel estará disponible en Oni Egeo, Mala y Mal de Ojo.

Carmen presenta Arena, preparado con Don Julio Blanco, mango, licor de naranja y arena de cítricos.

Náufrago presenta Chigualo, elaborado con Don Julio Blanco, albahaca morada, lulo, ron de coco tostado y aire de pimienta dulce con limón mandarino.

Mamba Negra presenta Campestre, elaborado con Don Julio Blanco, guayaba y flor de saúco.

Terraza y Cava presenta Identidad, elaborado con Don Julio 70, fermento de maíz, vermouth bianco, bitter bianco, tomillo y crocante de maíz con panela.

Niku presenta Kaori, preparado con Don Julio Blanco, licor de avellanas, clarificado de naranja, piña y jengibre endulzado con miel natural y tónica Ocean.

Zombra presenta Umbral, elaborado con Don Julio Blanco infusionado con limonaria y pimienta, almíbar de limonaria, solución cítrica, limón mandarino y pimienta molida.

Susurro presenta Warhol, preparado con Don Julio Reposado, vino fortificado de banano, sumac, angostura y aceite de naranja.

Kombini presenta Konbini Vogue, preparado con Don Julio Blanco, tamarindo, mezcla de tés, kiwi y pitaya.

Deriva presenta Summer Melon, preparado con Don Julio Blanco, melón, verjus y té verde con menta.

Penumbra presenta Velvet, elaborado con Don Julio Blanco, cordial de fresas, extracto floral, bitter, prosecco y chocolate salado.

Café Dragón presenta Atelier, elaborado con Don Julio Blanco, miel fermentada y maceración de camu camu con especias.

La Ruta Coctelera hace parte de la agenda con la que Don Julio celebrará Colombiamoda 2026, una programación que también incluye colaboraciones con diseñadores, experiencias gastronómicas y encuentros exclusivos que reflejan la manera en que la marca continúa elevando la forma de celebrar. A través de estas iniciativas, Don Julio reafirma su compromiso con el talento, la artesanía y las experiencias que convierten a Colombiamoda en uno de los escenarios culturales y creativos más relevantes del país.