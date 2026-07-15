HUAWEI revela la Serie Pura 90s y su nuevo ecosistema

La marca de tecnología presentó en Malasia su nuevo ecosistema liderado por la Serie Pura 90s, los audífonos FreeClip 2 S y la MatePad Air. Esta línea combina fotografía de grado insignia, diseño y productividad, y aterrizará muy pronto en el mercado latinoamericano.

HUAWEI celebró su evento de Lanzamiento de Productos Innovadores este 14 de julio en Kuala Lumpur, Malasia, donde presentó oficialmente la Serie HUAWEI Pura 90s, los HUAWEI FreeClip 2 S y la HUAWEI MatePad Air. Esta nueva línea de dispositivos está encabezada por la serie HUAWEI Pura 90s y sus tecnologías de imagen mejoradas, estos nuevos dispositivos amplían a la perfección la experiencia de los usuarios en todo tipo de situaciones, permitiéndoles capturar, expresar y crear con mayor facilidad en su vida cotidiana.

Como uno de los aspectos más destacados del lanzamiento, la Serie HUAWEI Pura 90s ofrece una experiencia de imagen de nivel insignia que potencia la expresión. Guiada por la filosofía de diseño el “Ritmo del Color”, la serie combina líneas de diseño limpias con una paleta de colores en capas para crear una identidad visual distintiva y coherente, mientras que el marco central con degradado de dos tonos realza aún más su estética.

La Serie HUAWEI Pura 90s también presenta mejoras integrales en la experiencia de imagen, ya que está equipada con una cámara Telefoto con sensor ultragrande de 200 MP, la cámara True-to-Colour 2.0 y una gama de tecnologías de imagen líderes en la industria, que ofrece resultados nítidos, estables y consistentes en tomas de largo alcance, macro y en situaciones de iluminación difíciles. Gracias a la composición y la optimización de imágenes impulsadas por IA, los usuarios pueden pasar de manera eficiente de la captura al retoque, lo que da como resultado imágenes más expresivas y refinadas.

Los audífonos que crearon tendencia

Diseñados para reflejar el estilo personal y el uso diario, los HUAWEI FreeClip 2 S presentan la filosofía de diseño “Estética Brillante”, que combina el brillo metálico con tonos orgánicos en dos nuevas combinaciones de colores ,Azul y Plata, para apoyar la expresión del estilo individual.

El nuevo estuche de carga brillante, elaborado mediante más de 100 pasos de fabricación de precisión, presenta una silueta redondeada y refinada, al tiempo que amplía el espacio interior útil en un 20 %, lo que brinda lugar tanto para los audífonos como para pequeños accesorios. Como complemento al diseño, el C-bridge mejorado combina silicona líquida suave para la piel con un proceso de pulverización de textura brillante para crear un acabado metálico distintivo. Este diseño fue lanzado al mercado por primera vez por HUAWEI con los Freeclip 1, y ha tenido acogida en todo el mundo por su comodidad y funcionalidad.

Perfeccionado mediante 22 procesos de mezcla y pulverización de pintura, equilibra la elegancia visual con un ajuste suave y cómodo, ofreciendo tanto estilo como comodidad para usarlos todo el día. En combinación con la experiencia auditiva open-ear, los HUAWEI FreeClip 2 S ofrecen un rendimiento nítido en música, podcast y llamadas para el uso diario.

Una tableta integral

Diseñada para fomentar la inspiración y productividad, la HUAWEI MatePad Air cuenta con un perfil delgado de 5.3 mm y un rendimiento de nivel insignia. Equipada con una pantalla OLED PaperMatte ultra clara, ofrece imágenes vibrantes y una claridad excepcional, lo que permite a los usuarios crear con mayor facilidad. Con su diseño elegante y ligero, el dispositivo ofrece una reproducción precisa de los colores y una claridad excepcional, lo que brinda una experiencia visual envolvente en situaciones de trabajo, aprendizaje, creación de contenido y entretenimiento.

Con una potente Productividad a nivel PC y un conjunto integrado de herramientas de inteligencia artificial, la HUAWEI MatePad Air ayuda a los usuarios a trabajar de manera más eficiente, convertir ideas en contenido y presentar soluciones completas con facilidad. En conjunto, estas capacidades permiten un flujo de trabajo creativo sin interrupciones y llevan un dispositivo ligero a un nivel de productividad a nivel PC.

En conjunto, la Serie HUAWEI Pura 90s, los HUAWEI FreeClip 2 S y la HUAWEI MatePad Air muestran la capacidad que tiene el ecosistema de HUAWEI para adaptarse a todo tipo de situaciones. Desde capturar momentos significativos y expresar el estilo personal hasta fomentar la creatividad, estos ofrecen una experiencia de usuario más conectada y coherente en todas las situaciones cotidianas.

De cara al futuro, HUAWEI seguirá desarrollando su ecosistema para satisfacer las diversas necesidades de los usuarios, ofreciendo una experiencia conectada más inteligente y eficiente.