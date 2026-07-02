NH Collection Teleport Royal: entre el distrito de negocios y el encanto de Usaquén

En el norte de la ciudad, donde los negocios y el ocio comparten dirección, el NH Collection Teleport Royal define un estándar propio de hospitalidad.

Situado en el corazón del distrito de negocios, en una de las zonas residenciales más distinguidas de la ciudad, el NH Collection Teleport Royal combina con naturalidad la precisión que exige una semana de trabajo intenso con la calma que merece un domingo.

Uno de los atributos que destacan de este hotel es su ubicación. Se encuentra a aproximadamente 30 minutos del aeropuerto internacional El Dorado en condiciones normales de tráfico y hace parte del complejo empresarial Teleport Business Park, donde operan compañías nacionales e internacionales. En sus alrededores también se encuentran espacios como BOHO Expo, que reúne más de 130 marcas colombianas; Lemon Tree, especializado en diseño de autor; y el atelier de Catalina Ceballos, diseñadora colombiana enfocada en moda nupcial y de gala. Esta ubicación lo conecta con la actividad empresarial, comercial y de diseño del norte de Bogotá.

Sus 251 habitaciones y suites, desde las categorías Superior hasta la Suite Royal y la Suite Presidencial, fueron concebidas para que el descanso tenga el mismo nivel de atención que los demás espacios. Con superficies que oscilan entre los 33 y los 105 m², cada estancia prioriza la amplitud, la luz natural y las vistas al paisaje urbano o a las montañas que rodean la ciudad. Elementos como la ducha efecto lluvia, la climatización individual, las terrazas privadas en categorías seleccionadas refuerzan una experiencia de alojamiento que combina funcionalidad, confort y una marcada sensación de exclusividad.

Por otro lado, la propuesta gastronómica habla por sí misma. Durante la semana, el desayuno buffet marca el ritmo del día con una oferta generosa y bien curada, mientras que las noches dan paso a un menú especial a la carta. Y terminar la noche en el Ten Bar, con selecta música en vivo, es el espacio donde las veladas encuentran su mejor versión.

Los domingos, la terraza del hotel ofrece el Lazy Brunch, disponible entre las ocho de la mañana y las dos de la tarde. La propuesta está organizada en cuatro estaciones —Frutas del Mercado, Estación del Mar, A la Parrilla y una sección de postres— e incluye bollería, quesos artesanales, carnes frías, frutas de temporada y bebidas. El espacio cuenta con áreas abiertas y vistas al entorno urbano del norte de Bogotá.

Los espacios para eventos y reuniones permiten realizar desde encuentros privados hasta conferencias para 220 asistentes, con servicios de conectividad y opciones de alimentación adaptadas a cada evento. El NH Collection Teleport Royal también mantiene alianzas con instituciones culturales como el Museo Botero, el Museo del Oro y el Museo de Arte, así como con distintos restaurantes de la ciudad. A través del equipo de Guest Relations, los huéspedes pueden acceder a recomendaciones y gestionar reservas o visitas a estos espacios.

En una metrópolis tan dinámica como Bogotá, el NH Collection Teleport Royal opera con la precisión de un espacio corporativo de primer nivel y la calidez de quien conoce cada rincón de la capital de verdad.

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