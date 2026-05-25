Publicis Global Delivery lanza “Breaking AI Frontier”: un evento de tres días para liderar la conversación sobre Inteligencia Artificial en Latinoamérica

La iniciativa, que se llevará a cabo del 09 al 11 de junio vía YouTube, busca conectar al talento Senior de Data y Tech con las tendencias de automatización que están transformando la industria global.

Publicis Global Delivery (PGD), la unidad de soluciones estratégicas de Publicis Groupe que potencia la operación de agencias globales desde Latinoamérica, anuncia el lanzamiento de “Breaking AI Frontier”. Se trata de un ciclo de conferencias virtuales nocturnas diseñadas para explorar el impacto real de la Inteligencia Artificial (IA) y la automatización en el ecosistema de Data y Tech.

El evento se desarrollará durante los días 09, 10 y 11 de junio a través del canal oficial de YouTube de la compañía, permitiendo el acceso libre a profesionales, entusiastas y líderes de tecnología desde cualquier lugar de la región.

De acuerdo con PGD, Breaking IA Frontier nace con el propósito de romper las barreras del conocimiento tradicional a través de cinco sesiones especializadas. En su primera edición, cuenta con un enfoque estratégico en Costa Rica y Colombia, buscando posicionar a sus líderes como referentes en la frontera de la innovación tecnológica.

El enfoque del evento trasciende la adopción de la IA por moda, se centra en el uso de la tecnología con criterio y responsabilidad, entendiéndola como una herramienta poderosa para añadir valor estratégico y no simplemente para cumplir con un requisito del mercado.

Bajo la premisa de que la IA es un aliado para potenciar las capacidades humanas y no un reemplazo del profesional, las sesiones abordarán cómo el experto sigue siendo el responsable final de los resultados de sus modelos, manteniendo el control ético y técnico sobre la ejecución.

Martes 09 de junio: Dos sesiones enfocadas en la apertura y visión estratégica de la IA en el entorno corporativo.

Miércoles 10 de junio: Sesión Inaugural, un espacio central para debatir sobre la transformación del ecosistema digital.

Jueves 11 de junio: Dos sesiones de cierre dedicadas a las tendencias de ingeniería y el futuro de Data C Tech.

“En Publicis Global Delivery entendemos que la IA no es una promesa futura, sino una herramienta de transformación actual que debe usarse con responsabilidad. Para nosotros, la IA es una ayuda fundamental para potenciar el talento, nunca un reemplazo del profesional. Estamos convencidos de que el experto es quien debe liderar a la IA y no lo contrario, asegurando que cada implementación añada un valor real a nuestros clientes” Menciona Mauricio Ulate, Global Tech Vice President de Publicis Global Delivery.

Este evento forma parte de la estrategia de PGD para fortalecer su presencia en mercados clave, tales como Costa Rica y Colombia. Al poner a sus líderes frente a la cámara, la compañía busca no solo dar visibilidad a su capacidad técnica, sino también consolidarse como el hub de innovación preferido para el talento Senior que busca trabajar en proyectos de escala global.

¿Cómo participar? La cita es a partir del próximo 09 de junio. Para asegurar su cupo y recibir el material exclusivo de las sesiones, los interesados deben inscribirse previamente en el siguiente enlace. La participación es totalmente gratuita y se realizará vía YouTube, facilitando un espacio de aprendizaje flexible que se adapta a las agendas de los profesionales del sector en toda la región.

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