Dailymotion llega a Colombia: busca ser el brazo estratégico de sus aliados

Dailymotion Advertising tiene presencia en América Latina y cuenta con diez años de presencia en el sector. Al comienzo se destacó a través de su player propietario integrado en distintos medios que le permitió ampliar su penetración en audiencias y mercado. Hoy, ese ecosistema de publishers ha crecido hasta superar los 5.000 editores curados a nivel global, incluyendo más de 150 medios en América Latina, entre ellos televisoras, portales de noticias y medios digitales de referencia regional. Con el tiempo, y tras consolidar su presencia en la región, la compañía comenzó a fortalecer su oferta publicitaria mediante Dailymotion Advertising, orientada a apoyar a los medios en la monetización de sus audiencias y a ofrecer un abanico de soluciones para las marcas y agencias.

Este proceso se enmarca en la expansión regional iniciada desde el 2023 con la apertura de operaciones en Brasil y México. "Por eso decidimos que este año vamos a invertir aún más en equipo, tecnología y producto para adaptar nuestras soluciones al mercado. Sabemos que el mercado colombiano y latinoamericano es bastante diferente al de Europa, Asia o Estados Unidos, por lo que requiere adaptaciones específicas y una comprensión cultural de cada país", destacó Lara Krumholz, SVP y General Manager para Dailymotion Advertising en América Latina.

En esa misma línea, la compañía plantea una expansión regional enfocada en convertirse no solo en un socio estratégico para agencias y clientes del país, sino en priorizar el desarrollo de tecnologías orientadas en métricas como la atención de audiencias, tales como la implementación de herramientas basadas en inteligencia artificial que permiten optimizar procesos, identificar audiencias y generar estudios más precisos.

"Para nosotros, dentro de Dailymotion, lo que buscamos es ser un partner estratégico con todas estas agencias y clientes en Colombia (...) Justamente lanzamos una nueva herramienta el año pasado, RAY: es nuestra plataforma de inteligencia artificial agéntica, que nos ayuda a devolverle horas a la agencia en el trabajo que hacemos para encontrar las audiencias correctas y realizar diferentes estudios de atención", agregó Valeria Basmagi, Directora comercial Latinoamérica en Dailymotion Advertising.

Dicha plataforma agéntica está estructurada en cuatro módulos complementarios: Predict AI, que genera personas de audiencias a partir de un brief y señales first-party de Dailymotion para optimizar la planificación; Engage AI, que permite pre-testear creatividades con inteligencia artificial neurocientífica (desarrollada junto a Neurons) con una precisión del 95% respecto al eye-tracking; Activate AI, que automatiza la creación de deals programáticos a partir de los análisis previos; y Measure AI, que proporciona inteligencia post-campaña para retroalimentar estrategias futuras. En un entorno digital donde las cookies de terceros están desapareciendo progresivamente, esta plataforma opera sobre señales first-party y datos contextuales de video, permitiendo un targeting cookieless que mantiene rendimiento sin comprometer la privacidad del usuario.

Cabe destacar que la compañía abrirá su nueva oficina en Bogotá y es parte de esa hoja de ruta con la que busca consolidar su posición como socio estratégico a largo plazo para las agencias y los clientes. No solo pretende ser un partner de video, sino construir y consolidarse como un brazo para la agencia y los clientes, brindándoles información de calidad y relevante. Por ello, trabajan internamente en data, tecnología, estudios y medición, que son claves para aportar insights e informar a todos sus aliados y campañas.

"Queremos realmente integrar el mercado paso a paso, y hoy nuestro primer paso es traer conocimiento al mercado sobre quiénes somos y qué traemos. Y realmente, ¿qué es un socio estratégico? Es un partner que se va a integrar en todas las etapas y categorías de una agencia o de un cliente. Entonces, a partir de la planeación o del market research, de la investigación de mercado, podemos ayudar con nuestros datos y estudios, hasta la planeación de hoy, la optimización dentro del marketplace y la medición", comentó Krumholz.

Además, se destacaron puntos como el papel de la saturación del ecosistema digital. En este espacio, las dos voceras de la marca explican que Dailymotion Advertising estructura su propuesta a partir de dos niveles: el brand safety como base y el brand suitability como evolución. El brand suitability da un paso más allá, permitiendo a las marcas definir no solo qué contenidos evitar, sino en qué entornos quieren aparecer para maximizar la afinidad con sus audiencias objetivo.

"Nos proyectamos como un socio estratégico a largo plazo. Justamente, como lo hemos mencionado antes, más allá de ser un partner de video premium, realmente queremos ser un socio estratégico. Internamente hemos invertido mucho en data, tecnología, estudios y medición. Entonces, más allá de ser un partner de video que simplemente ejecuta una pauta, buscamos ser un brazo para la agencia y para el cliente desde la data, aportando información valiosa e insights que les ayuden en sus próximas campañas. Tenemos una visión de largo plazo; no tenemos prisa por hacer que las cosas sucedan de inmediato. Queremos integrarnos en el mercado paso a paso, y hoy nuestro primer paso es traer conocimiento: quiénes somos, qué hacemos y qué podemos aportar", finalizó la General Manager.

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