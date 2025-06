Ogilvy Colombia brilla en The One Show 2025

Ogilvy Colombia ganó el segundo Green Pencil de la historia del país, gracias a la campaña Filter Caps. Este reconocimiento se debe al alto impacto ambiental de la iniciativa. Además, fue reconocida como la mejor agencia del país en The One Show 2025, lo que refleja un gran logro creativo y de propósito.

The One Show 2025 es uno de los festivales de publicidad y creatividad más prestigiosos del mundo, organizado por The One Club for Creativity en Nueva York. Cada año premia las mejores campañas y piezas creativas en publicidad, diseño, marketing digital, innovación y más.

En su 16.ª edición, la ceremonia de premiación del The One Show 2025 se realizó el viernes 16 de mayo en Cipriani Wall Street, en Nueva York. Durante la gala se anunciaron los ganadores de los premios Gold, Silver y Bronze Pencil. También se entregaron tres reconocimientos especiales: Best of Show, Best of Discipline y el Green Pencil.

Ogilvy Colombia sobresalió gracias a su campaña Filter Caps para Filsa, con la que obtuvo 1 Green Pencil, 4 Bronces y 6 Méritos. Además, fue reconocida como la mejor agencia del país en The One Show 2025, un logro tanto para la empresa como para el país.

Este lápiz premia la creatividad en pro del medio ambiente, reconociendo ideas que ayudan a generar conciencia, cambiar comportamientos o aportar soluciones sostenibles. Por otra parte, el título de mejor agencia del país en The One Show 2025 se otorga con base en la suma de premios obtenidos en distintas categorías del festival —oro, plata, bronce y menciones honoríficas—, lo que evidencia la capacidad de Ogilvy Colombia para desarrollar campañas innovadoras, efectivas y con propósito.

Fabio Quiroga, CEO de Ogilvy Andina (Colombia, Ecuador y Perú), celebró el reconocimiento en sus redes sociales

Este impresionante logro habla del trabajo en equipo y de la pasión por las ideas que cambian vidas y generan impacto en el mundo. Definitivamente es un claro ejemplo del Divino Inconformismo con el que nos inspira cada día el gran David Ogilvy para ir por más. Felicitaciones a todo el equipo de Ogilvy Colombia que hace que esto sea posible, ser la mejor agencia del país en un festival tan prestigioso es algo que nos llena de orgullo mucho más en un país con tanto talento como el nuestro, definitivamente es un honor

También le puede interesar: De la mano de The Juju, llega el primer Yellow Pencil para una agencia creativa independiente en Colombia