Alina, cuatro campañas de conexiones genuinas

la edición de los Effie Awards 2024, evento en el que demostró ser un equipo robusto, que conoce de estrategia y ejecución. Su primer paso para llegar a las metas trazadas en las tácticas o campañas es encontrar y definir paradigmas en los territorios de las marcas; justamente, de esos hallazgos nacen las ideas creativas. La primera campaña ganadora es Te falta whisky, que surge como producto de la investigación y respuesta al auge de las nuevas tendencias culturales en Colombia. La campaña buscaba romper paradigmas sociales tradicionales sobre beber whisky, para invitar a las personas a no perderse la oportunidad de disfrutar nuevas formas de socialización y consumo; para enviar este mensaje, el equipo de Alina construyó una estrategia apoyada en el free press y el influencer marketing, con Mabel Cartagena, Pipe Bueno, Gabriela Tafur, entre otras personalidades. Esto garantizó el amplio alcance de la campaña multimarca, protagonizada por Buchanan's, Buchanan's Two Souls, Old Parr y Johnnie Walker. Por otro lado, la marca Poker fue la gran galardonada con tres campañas presentadas en la premiación. Extintos, la serie para salvar la amistad, tenía como idea Premios creativa la construcción de una miniserie, a través de plataformas como Twitch e Instagram, donde cuatro amigos se unían para salvar la amistad.

De nuevo, el influencer marketing sostuvo la estrategia, con grandes personalidades como JuanDa, con el que alcanzaron 3.704.769 millones de impresiones, 402% más de lo estimado en sus KPI. Estos resultados muestran la conexión con la audiencia, que se traduce en conversación orgánica y la expectativa generada capítulo tras capítulo.

JuanDa y su parche de mejores amigos, conformado por El Brayan y Sneider, protagonizaron la campaña Poker y la IA vs. la inflación, que busca conectar de manera orgánica con los estratos socioeconómicos 2 y 3. A través de lives, JuanDa cocinó con el generador de recetas y la audiencia pudo experimentar en tiempo real el objetivo de la marca: romper las barreras y el miedo que el público objetivo aún siente de hablar e interactuar con la inteligencia artificial. Por supuesto, los resultados fueron positivos: más de 6.000 referidos al handle de Poker, donde JuanDa se destacó como el talento funcional más relevante por llevar tráfico al website de Low Cost. Además, alcanzaron más de 270.000 interacciones en IG y 193.000 clics en el generador de recetas. Alina potenció la campaña A.I. Amigos Inteligentes Poker, la última de las galardonadas para la agencia durante la noche que premia la efectividad. La campaña consistió en reunir a un parche de amigos, por ser los amigos el principal target de la marca, para viajar por Colombia y evidenciar que sí se puede comer delicioso en muchos restaurantes sin gastar mucho dinero.

Datos

761 contenidos totales y 89 millones en el reach de la campaña para Diageo.

410.906 clics y 10,7 millones de impresiones en el juego de Poker creado para salvar la amistad.

1.759.956 impresiones, alcanzadas entre un celebrity digital como JuanDa y dos talentos macro como El Bryan y Sneider.

172.200 clics que generaron tráfico a las cápsulas de video referentes a cada ciudad y sus restaurantes low cost.

Insight 1

Te falta whisky busca redefinir el whisky como una bebida versátil para acompañar diversas experiencias sociales.

Insight 2

Las excusas son el enemigo número 1 de los amigos y cada vez hay más barreras para juntarse a disfrutar de unas polas.

Insight 3

Con poco dinero se pueden hacer cosas maravillosas, si eres creativo, recursivo y usas la IA a tu favor y sin temor.

Insight 4

Se puede comer rico y barato, en cada rincón de Colombia.

Premios

Bebidas alcohólicas

Effie Plata

Marca: Diageo Multimarca, Buchanan's, Johnnie Walker y Old Parr

Anunciante: Diageo Colombia

Agencia: Proximity BBDO, PHD Colombia / Alina Vélez Comunicaciones

Campaña: A este caso no le falta whisky

__

Bebidas alcohólicas / Marketing a jóvenes

Effie Plata

Marca: Poker

Anunciante: AB InBev Bavaria

Agencia: DDB Colombia / Dirty Kitchen, Zenith / Alina Vélez Comunicaciones / DraftLine Colombia – AB InBev / ad_bid by Globant

Campaña: Extintos, la serie para salvar la amistad

__

Inteligencia artificial (IA)

Effie Plata

Marketing Innovation Solutions

Effie Bronce

Marca: Poker

Anunciante: AB InBev Bavaria

Agencia: DDB Colombia / Dirty Kitchen, Zenith / ad_bid by Globant / Alina Vélez Comunicaciones / DraftLine Colombia – AB InBev

Campaña: Poker y la IA vs. la inflación

__

Influencer Marketing

Effie Bronce

Marca: Poker

Anunciante: AB InBev Bavaria

Agencia: DDB Colombia / Dirty Kitchen, Zenith / ad_bid by Globant /

Alina Vélez Comunicaciones / DraftLine Colombia – AB InBev

Campaña: A.I. Amigos Inteligentes Poker

Artículo publicado en la edición #494 de los meses de octubre y noviembre de 2024.

Este es un artículo en colaboración patrocinada con Alina.

