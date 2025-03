Tropical Group: la magia del evento son los detalles

Un evento exitoso depende de la producción y del lugar que se elija. Pero –sobre todo– de la capacidad de emocionar, sorprender y conectar con la audiencia. Según Gabriel López, director creativo de Tropical Group, alcanzar este nivel de impacto requiere de tendencias y estrategias innovadoras que marquen la diferencia en la producción de eventos.

Eficiencia y sostenibilidad

En la industria de los eventos, la eficiencia es un concepto no negociable que se convierte en una tendencia cada día que pasa. SegúnLópez, “se trata de elevar la eficiencia de las propuestas a límites exageradamente altos, al utilizar materiales duraderos y responsables con el medio ambiente”. Esta visión optimiza presupuestos y responde a prácticas sostenibles.Tropical Group destaca como ejemplo de éxito “La Ruta de la Transformación”, de Bancolombia, que redujo el uso de impresiones y para el que se crearon escenografías replicables en futuros eventos.

La magia de los detalles

Un evento exitoso no sucede por casualidad: se construye. ParaTropical Group, cada detalle cuenta. “Menos es más, siempre y cuando garantice calidad”, afirma López. Y hay algo más: la sorpresa. La clave para mantener la atención y el asombro en un evento es la dosificación planeada de momentos inesperados. “Esta es una invitación a sorprender con creatividad y con recursividad. Hoy, nosotros queremos que los usuarios digan: me encanta, jamás se me hubiera ocurrido hacer algo como esto”.

Inteligencia artificial y experiencias inmersivas

La inteligencia artificial (IA) está transformando la industria, pues ofrece posibilidades de personalización y contenidos audiovisuales en tiempo real. La IA, combinada con enfoques sostenibles, redefine las expectativas del público en los eventos.Hoy, la atención es un recurso escaso. Con su experiencia,Tropical Group muestra que la fórmula para cautivar, sorprender y trascender no deja de lado la innovación, la creatividad y la sostenibilidad, y hace de cada evento una experiencia que las personas no solo recuerdan, sino que comentan y recomiendan".

Artículo publicado en la edición #496 de los meses de febrero y marzo de 2025.

