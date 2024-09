A2 Marketing, líder de los congresos de impacto nacional

A2 Marketing se ha posicionado en el mercado como líder en la industria en eventos integrales.Sus activaciones de marca se caracterizan por reunir la eficiencia en servicios que incluyen la creación de la estrategia, la creatividad y el desarrollo de espacios que beneficien el posicionamiento de las empresas por su reconocimiento e ingreso monetario.

Para las marcas, el enfoque de los patrocinios ha evolucionado. Su impacto ya no solamente tiene un enfoque de visibilidad, sino que espera tener un alcance de inversión nacional e internacional. Esto lo han venido logrando con los congresos. Esta línea de patrocinio ejecutada por A2 Marketing ha sido diseñada y realizada para darles a estos patrocinadores la posibilidad de generar presencia, impacto e ingresos. Ahora, las marcas no solo invierten para tener presencia en sus industrias o para generar impacto en un evento o congreso con temática educativa o económica,sino también para generar ingresos reales, instantáneos y no a futuro.

Para A2, implementar la creatividad en cada uno de sus congresos marca la diferencia en la gestión efectiva de patrocinios. Por eso, las marcas han entendido que su presencia en los congresos puede definirse por la relación de estos con su negocio, producto o servicio; pero también por generar un ingreso económico inmediato; así que las estrategias de monetización instantánea deben ser creativas.

Este alcance se determinó gracias a que las marcas ven en este momento lo que se presenta en el día a día en ámbitos económicos, educativos y sociales, lo que lleva a A2 Marketing a vincular las partes que intervienen en los congresos para que entre sí logren sus objetivos económicos a través de las relaciones y las alianzas.

De esta manera, la compañía ha fidelizado los patrocinios por medio de congresos de relación que se evalúan finalmente mediante el ROI (Retorno de la Inversión). Cada congreso debe ofrecer un espacio propicio en el que se pueden vincular diferentes líneas de negocio y llevarles posibles compradores a las marcas para que estas muestren sus capacidades y así obtengan resultados óptimos en sus campos de acción. Para lograrlo,A2 Marketing hace un acercamiento directo con la marca en el que analiza hacia dónde quiere ir y cuál es su mercado objetivo; de este modo, el tema bandera de los congresos es la capacitación y actualización, para que todo concluya en el for-talecimiento de las áreas comerciales de cada marca, con las que pueda haber un networking fructífero, ya que allí se ven los resultados de los patrocinios. “El éxito de los congresos que realizamos y el tema diferenciador es que cada cliente puede tener una relación efectiva y cercana con su cliente potencial”, afirma Luis Alejandro Fetecua Pinilla, gerente comercial y fundador deA2 Marketing.

Las estrategias surgen de los desafíos de las marcas. Uno de los principales es hacer una inversión retribuida económicamente, pues en los congresos la información es muy puntual. Aquí, A2 acompaña a las marcas a superar estos desafíos impulsando su visibilidad desde un aspecto vanguardista y de líder para que muestren sus fortalezas ante el mercado y que el consumidor tenga una variedad de elección en las mejores marcas.

Casos de éxito

Congreso Internacional de Tecnología y Ciberseguridad 2023: evento creado para Policía Nacional de Colombia con la misión de fortalecer la seguridad digital. A2 Marketing reunió en un solo lugar empresas nacionales e internacionales con expertise en ciberseguridad para relacionarlas con los altos mandos de las Fuerzas Militares de Colombia.

evento creado para Policía Nacional de Colombia con la misión de fortalecer la seguridad digital. A2 Marketing reunió en un solo lugar empresas nacionales e internacionales con expertise en ciberseguridad para relacionarlas con los altos mandos de las Fuerzas Militares de Colombia. FEV evento de agenda Pre-COP16: Colombia ha sido elegido como anfitrión,entre octubre y noviembre, de la Cumbrede Biodiversidad más importante del mundo. A2 Marketing es el encargado de crear y realizar el evento en imagen y logística, y de asegurar la relación y participación de inversionistas internacionales y de 200 actores en la rueda de negocios en el contexto de la transición energética de Colombia. Aquí no solo se tiene la premisa motivacional del cambio climático; también existen elementos que permiten definir qué funciona, qué genera rentabilidad y qué impacta el medio ambiente.

