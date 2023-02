Las mujeres son mayoría en los equipos de investigación de Avon y Natura

Según los datos globales de la entidad para 2020, sólo el 33% de los científicos son mujeres. Además, una encuesta realizada por el British Council en 2022 reveló que sólo una mujer de cada cuatro hombres trabaja en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en América Latina y el Caribe.

La escasa representación de las mujeres en la ciencia es consecuencia de los estereotipos de género, los prejuicios y las barreras culturales que dificultan su entrada y permanencia en este campo. Además, no se les anima desde pequeños a seguir estas carreras. Sin embargo, este panorama está cambiando y cada vez son más las empresas que dan prioridad a la paridad de género en sus equipos de investigación y desarrollo. En Avon Colombia por ejemplo, se logró llegar al 67% de participación femenina en el comité directivo y en la actualidad el 66% de los cargos de liderazgo son ocupados por mujeres.

Es el caso de Mylene Thaware, coordinadora de investigación y desarrollo de envases para proyectos de innovación en fragancias en Avon, donde trabaja desde hace cinco años. La ingeniera química de formación, dice que encontró la realización profesional en el área de investigación e innovación, pero antes de eso, se enfrentó a retos como las limitaciones en las estructuras del lugar de trabajo, como la falta de baños femeninos, además del acoso y los prejuicios de los empleados que no aceptaban un liderazgo femenino. "Conseguí demostrar que era tan capaz como un hombre y al final obtuve la aprobación de todos. Hoy trabajo en una empresa que, además de potenciar a las mujeres, da prioridad a un entorno igualitario", sostiene.

Para ella, trabajar en Avon también le dio la oportunidad de participar y liderar varios proyectos, como la creación de un nuevo envase para polvos prensados que generó la mayor reducción de costes en esta categoría de productos en la historia de la empresa, además de ofrecer un envase más moderno y sustentable al consumidor.

Inspiraciones femeninas y mujeres que han allanado el camino

Las referencias femeninas son fundamentales para las mujeres que desean convertirse en profesionales de la ciencia y la tecnología. En el caso de Mylene, la mayor inspiración fue su madre, quien fue pionera en su carrera y siempre la animó a buscar la independencia financiera. "Fue una de las primeras mujeres en trabajar en programación informática para una gran multinacional tecnológica en los años 60, cuando esta profesión era aún muy nueva y pocas tenían las aptitudes y los conocimientos necesarios para el área”.

Otro modelo importante para los científicos es Marie Curie, física y química polaca y la primera mujer en ganar el Premio Nobel, y también la única en ganarlo dos veces. Esta es una de las inspiraciones de Cristina Moraes, química, maestra en polímeros y líder de formulación para América Latina en Avon. "Marie Curie abrió puertas y fue un referente para muchas mujeres que decidieron hacer carrera en ciencias cuando éste era todavía un territorio puramente masculino”, afirma. La ganadora del Premio Nobel también fue la inspiración para Edjane Lima, líder hace 11 años del equipo de desarrollo de fórmulas para el cabello de Natura, hoy en día una de las referencias en liderazgo negro dentro del equipo de innovación, especialmente para las profesionales más jóvenes.

En Avon, Cristina tuvo la oportunidad de dirigir equipos de gestión de proyectos, envasado, laboratorio de compatibilidad y formulaciones. "Siempre me ha gustado esa área y no me imagino haciendo otra cosa. Trabajar con cosméticos me trae un enorme orgullo, porque cada producto que desarrollamos es pensado y diseñado para mejorar la vida de nuestros representantes y consumidores, ya sea ayudando en sus ingresos, autoestima o en momentos de autocuidado”.

La responsable científica de evaluación preclínica de eficacia y seguridad de Natura, Juliana Lago, destacó cómo la representación femenina también abre puertas, sobre todo cuando no se cuenta con una gran red de apoyo desde edades tempranas. "Cuando decidí estudiar biología, mi familia no estaba 100% de acuerdo con mi elección. En la universidad, tenía referencias de mujeres que dirigían equipos de investigación, pero en mucho menor número que los líderes masculinos. Todo cambió cuando llegué a Natura, un entorno superfemenino, con mujeres en todos los niveles jerárquicos, incluidos los puestos de alta dirección”.

Mujeres al frente de proyectos contra la experimentación animal

Kelen Fabíola, gerente del núcleo de evaluación preclínica de eficacia y seguridad de Natura, actúa en el desarrollo e implementación de metodologías in vitro y recientemente lideró la evolución de la plataforma de la empresa para la evaluación de métodos alternativos de seguridad de ingredientes.

La experta cuenta que han desarrollado una nueva metodología basada en las tecnologías 'Human-on-a-chip', mediante la cual integran distintos mini órganos humanos construidos en el laboratorio, simulando el funcionamiento del cuerpo humano para conocer el efecto sistémico de las fórmulas y materias primas.

Avances en la paridad del sector y las marcas

Edjane Lima, que está hace 25 años en Natura, comenta que en la empresa no hay barreras para que las mujeres alcancen puestos importantes, incluso cuando son madres. Uno de sus principales proyectos fue Biōme, en el que, junto a su equipo, consiguió poner a la venta los primeros productos en barra de la empresa, con tecnología y prestaciones de vanguardia, además de ser más sustentables.

Más allá de las cifras positivas que año con año van alcanzado en cuanto a equidad de género, este es un aspecto fundamental para el diario vivir de las compañías, ya que permite promover una cultura de trabajo flexible, ofrecer beneficios y apoyo para las madres que se desempeñan en distintos roles, así como implementar programas para ayudar a las mujeres a alcanzar su potencial y asumir roles de liderazgo y empoderamiento que las lleve a desarrollar sus carreras para derribar los techos de cristal.

También le puede interesar: Building Happiness by Buk: el ranking que mide la felicidad de los colaboradores