La marca de muebles y decoración abrió un local de 584 metros cuadrados en Mallplaza Manizales con asesoría de diseño gratuita y un sistema de crédito propio para sus clientes.

Muebles Tugó construye su marca sobre una promesa de posicionamiento, "Diseño para todos", con la que busca acercar el diseño y la funcionalidad en muebles y decoración a más personas. La nueva tienda de Mallplaza Manizales, de 584 metros cuadrados, lleva esa promesa a la capital de Caldas con un portafolio pensado para distintos estilos, necesidades y espacios del hogar, y con dos servicios que la marca ofrece más allá del producto.

Con la asesoría en diseño gratuita, expertos en diseño de interiores acompañan a cada cliente a entender su espacio y le proponen ideas de distribución, color y estilo para transformarlo. Con Cuota Fácil, su sistema de crédito propio, la compañía permite empezar a pagar la primera cuota 60 días después de la compra.

Rodrigo Quintero, presidente y cofundador de Muebles Tugó, ubicó la apertura dentro de la estrategia de crecimiento de la marca y de su relación con el consumidor de la región. "Queremos que cada vez más personas encuentren en Tugó propuestas de diseño, funcionalidad y calidad para transformar sus espacios, bajo nuestro concepto de Diseño para todos y a precios razonables y accesibles", afirmó en el comunicado de la apertura.

La llegada a Manizales también pone a prueba el compromiso de la marca con un mercado nuevo. El proyecto estaba en el plan de expansión antes del terremoto que afectó a varias ciudades del Eje Cafetero, y la compañía decidió mantenerlo. Quintero presentó esa decisión como una inversión en el vínculo con los consumidores de la ciudad: "Decidimos mantener nuestra apuesta por Manizales, convencidos de la importancia de seguir invirtiendo y construyendo relaciones a largo plazo con sus consumidores".

En distribución, Tugó trabaja con una mezcla de formatos. Sus 19 puntos de venta en ocho ciudades del país incluyen ocho tiendas independientes (standalone) y once ubicadas en centros comerciales, y la marca complementa esa red física con su comercio electrónico en tugo.com.co, abierto a compradores de cualquier parte del país. La tienda de Manizales se suma al grupo de centros comerciales.

La marca también extiende su propuesta al mercado corporativo con Tugó Proyectos, su unidad de soluciones de diseño y arquitectura para distintos tipos de espacios. Fuera de Colombia, opera en Perú.

El componente de servicio se refleja en el equipo de la nueva tienda. Entre los 14 empleos directos que genera la operación hay cargos de asesoría de diseño, junto a los de coordinación de ventas, supervisión de operaciones, ventas, caja y servicios generales. Tugó anunció que tiene otras aperturas en curso para 2026 y que dará los detalles cuando estén confirmadas.

Datos de la tienda