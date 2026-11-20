La colaboración con las hermanas brasileñas Thalita y Gabriela Zukerman reinterpreta el modelo Panenka de VEJA a través de dos versiones que combinan colores vibrantes, detalles asimétricos y una estética irreverente. Una alianza que conecta el diseño, la experimentación y la expresión creativa.

VEJA presenta su primera colaboración global con Two Lost Kids, el proyecto creativo de las hermanas brasileñas Thalita y Gabriela Zukerman, conocidas por combinar moda, arte y producción audiovisual a través de un lenguaje visual irreverente. Más que una nueva interpretación de unos tenis, esta alianza busca dar visibilidad al talento creativo brasileño en el escenario internacional, llevando la identidad artística de las hermanas más allá de las fronteras de su país.

La relación entre VEJA y Two Lost Kids comenzó en 2023, cuando Thalita y Gabriela estuvieron a cargo de la dirección creativa de un lanzamiento de la marca en Brasil. Este primer encuentro dio paso a una colaboración global que reúne la visión de ambas marcas: experimentar, desafiar lo establecido y explorar nuevas formas de expresión.

“En VEJA creemos en el poder de la creatividad para conectar diferentes perspectivas y abrir nuevas posibilidades. Nuestra colaboración con Two Lost Kids representa una oportunidad para llevar el talento brasileño al escenario internacional y celebrar una forma auténtica y libre de entender la moda y el arte, a través de un producto que combina diseño, expresión individual y los valores que compartimos como marca”, afirma Fernanda Almeida, Head de Comunicaciones de VEJA para Latinoamérica.

Two Lost Kids nació de la sensación de las hermanas Zukerman de ser dos niñas perdidas intentando encontrar su lugar en el mundo. Esta idea se convirtió en una filosofía creativa basada en la curiosidad, la experimentación y la libertad de crear sin seguir caminos preestablecidos, una visión que conecta con el propósito de VEJA de cuestionar las reglas tradicionales de la industria del calzado a partir de los principios del comercio justo.

Como explican las propias hermanas: “Siempre quisimos crear un espacio donde pudiéramos hacer todo lo que quisiéramos, de la manera que quisiéramos y como quisiéramos, con la misma libertad que tienen los niños. Un espacio para experimentar, equivocarnos, descubrir y crear sin demasiadas reglas”.

El Panenka bajo la mirada de Two Lost Kids

Para esta colaboración, las propias creadoras eligieron el Panenka, un modelo de VEJA que combina referencias deportivas con una silueta contemporánea. El resultado son dos versiones que exploran colores vibrantes, contrastes inesperados y detalles asimétricos, reflejando la identidad de cada hermana dentro de una misma propuesta creativa.

Entre los elementos distintivos de la colaboración se encuentran el logo V en diferentes colores a cada lado del calzado, la firma Two Lost Kids bordada en la parte trasera y dos pares de cordones incluidos con cada modelo, que permiten crear distintas combinaciones. Estos detalles trasladan el universo lúdico y la mirada irreverente de las hermanas a un producto de uso cotidiano, convirtiendo el diseño en una forma de expresión individual.

Fabricado en Brasil, el Panenka VEJA x Two Lost Kids utiliza cuero Organic Traced (O.T.), cuya cadena de suministro es trazable, además de caucho amazónico, algodón orgánico y EVA de origen biológico y reciclado, en línea con el enfoque de VEJA en el desarrollo de materiales y procesos de producción responsables.

La colaboración VEJA x Two Lost Kids se encuentra disponible en Perú a través de Drip Store, con un precio de S/ 889.00.