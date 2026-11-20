P&M habló con Andrea Beltrán Ramírez, directora de mercadeo de Cinemark Colombia, sobre la evolución de su programa de fidelización y la cuarta edición de Temporada Siniestra, el ciclo de clásicos del terror que la cadena exhibió en sus Salas Premier.

Cinemark Colombia trabaja en una evolución de su propuesta de fidelización que lanzará en 2027. Andrea Beltrán Ramírez, directora de mercadeo de la compañía, reservó los detalles para el lanzamiento y explicó que la cadena busca "llevar la experiencia de nuestros clientes a un nuevo nivel" y darles nuevas razones para volver a sus salas.

La cadena fideliza hoy a sus clientes con Cine Club, un programa con dos modalidades: Cine Club Pro, una suscripción mensual que incluye boletas y descuentos en boletería y confitería, y Cine Club Gold, una membresía anual con tarifas preferenciales.

Según Beltrán, la experiencia de ir a cine va más allá de la película y "también está en los momentos que compartimos, en los pequeños detalles y en la relación que construimos con nuestros clientes". Por eso, la compañía quiere escuchar las expectativas de sus clientes y ajustar la propuesta a lo que ellos valoran. La nueva etapa traerá "nuevas formas de reconocer su preferencia", de acuerdo con la directora. "El 2027 llegará con una nueva forma de vivir Cinemark", anticipó Beltrán.

La evolución llega en un mercado que opera al 67,8% de su asistencia previa a la pandemia, según Proimágenes Colombia. Las salas del país recibieron 49,55 millones de espectadores en 2025, casi la misma cifra de 2024, frente a los 73 millones de 2019. Con 1.262 pantallas abiertas y una asistencia estable, los exhibidores compiten por aumentar la frecuencia de visita y el gasto de cada cliente, y la fidelización es la herramienta que conecta ambas variables.

Los frentes del mercadeo en las salas de cine

Como todas las cadenas estrenan las mismas películas, los exhibidores se diferencian por lo que ocurre alrededor de la función. Cinemark trabaja en cuatro frentes a escala global:

En fidelización, Movie Club, la suscripción mensual de Cinemark en Estados Unidos, superó 1,5 millones de socios en 2026 y genera cerca del 30% de la taquilla doméstica de la compañía. Al sumar los programas gratuitos y pagos de Estados Unidos y de los principales países de América Latina, la cadena reúne 30 millones de miembros, que aportaron más del 60% de su taquilla del tercer trimestre de 2026. La compañía también creó un nivel Platinum para quienes ven 25 películas o compran 60 boletas en un año, y en Argentina rebautizó su programa como Cinemark Club y le sumó mecánicas de gamificación que premian la frecuencia de visitas.

En formatos premium, las pantallas de gran formato de Cinemark (XD, IMAX y ScreenX) generaron en 2025 el 14% de la taquilla global de la compañía con cerca del 6% de sus pantallas. En la industria estadounidense, estos formatos pasaron de cerca del 10% de la taquilla antes de la pandemia a cerca del 15%, según la consultora Omdia. En Colombia, Cinemark convirtió sus teatros de Atlantis, en Bogotá, y El Tesoro, en Medellín, en salas 100% Premier entre diciembre de 2025 y abril de 2026, y llevó las sillas de movimiento D-BOX a Villavicencio y Cúcuta.

En contenidos, la programación alternativa (conciertos, eventos y reestrenos) supera desde hace varios años el 10% de la taquilla de Cinemark, y en 2025 sus ingresos duplicaron los de 2019. Los reestrenos ganaron peso porque los estudios lanzan menos títulos nuevos: según Comscore, Estados Unidos tuvo cerca de 100 reestrenos y funciones de aniversario en 2025, y Fathom, empresa conjunta de AMC, Regal y Cinemark, recaudó 74 millones de dólares con películas de catálogo en 2024.

En confitería, los coleccionables se convirtieron en una línea de ingresos propia. Cinemark reportó que los baldes de crispetas temáticos ayudaron a subir un 40% sus ingresos por mercancía entre 2024 y 2025, y AMC calcula que esa categoría le dejará cerca de 100 millones de dólares en 2026.

Temporada Siniestra y los especiales de Cinemark Colombia

Cada año, en la semana de Halloween, Cinemark vuelve a programar clásicos del cine de terror junto con títulos recientes del género. La cadena llama a ese ciclo Temporada Siniestra y lo lleva a varios de los países donde opera, con una cartelera que cambia en cada mercado y, en varios de ellos, con precios especiales. Así ha funcionado en la región:

Argentina (2022): Cinemark Hoyts acompañó el ciclo con un sorteo de funciones especiales para los socios de su programa de fidelización.

Cinemark Hoyts acompañó el ciclo con un sorteo de funciones especiales para los socios de su programa de fidelización. Chile (2023): el ciclo arrancó el 26 de octubre con Saw X y sumó reestrenos como El conjuro, Annabelle y El exorcista.

el ciclo arrancó el 26 de octubre con Saw X y sumó reestrenos como El conjuro, Annabelle y El exorcista. Centroamérica (desde 2023): en 2025 cumplió su tercer año consecutivo con una campaña construida sobre la idea de que cualquier objeto puede dar miedo en el lugar correcto, y con entradas a 2,50 dólares.

en 2025 cumplió su tercer año consecutivo con una campaña construida sobre la idea de que cualquier objeto puede dar miedo en el lugar correcto, y con entradas a 2,50 dólares. Perú: las entradas arrancaron en 8 soles en Lima y en 7 soles en Piura, Trujillo, Arequipa y Huancayo.

las entradas arrancaron en 8 soles en Lima y en 7 soles en Piura, Trujillo, Arequipa y Huancayo. Paraguay (2024): la cartelera reunió 14 películas de terror.

la cartelera reunió 14 películas de terror. Bolivia (2025): la cadena abrió la preventa por web y aplicación desde el 21 de octubre, junto con combos temáticos de confitería.

En Colombia, la cuarta edición, que comenzó el 29 de octubre de 2026, reunió siete títulos de distintas épocas y vertientes del género: Los pájaros (1963), de Alfred Hitchcock; El exorcista (1973), de William Friedkin; Carrie (1976), de Brian De Palma, basada en la novela de Stephen King; Poltergeist (1982), de Tobe Hooper; Jóvenes brujas (1996), de Andrew Fleming; Drácula, y Get Out (2017), el debut como director de Jordan Peele.

Cinemark Colombia programó el ciclo solo en sus Salas Premier, el formato de mayor precio, y dio tarifa especial a los socios de Cine Club. Además, la compañía vendió una tiquetera del ciclo desde el 1 de octubre y hasta el 11 de noviembre, con boletas que el público podía redimir entre el 29 de octubre y esa misma fecha. La edición anterior, en 2025, mezcló clásicos con estrenos como Teléfono Negro 2 y títulos para público familiar como El cadáver de la novia. El área de mercadeo que dirige Beltrán ya prepara la quinta edición para 2027.

La Temporada Siniestra hace parte de una programación por temporadas con la que la cadena lleva público a las salas por fuera del calendario de grandes estrenos. En 2023, Beltrán mencionó un festival religioso y festivales de películas infantiles como parte de esa oferta. En 2026, Cinemark reestrenó Harry Potter y la piedra filosofal por sus 25 años, con diez minutos de material detrás de cámaras inédito en salas, y lo acompañó con el Minimark, un vaso con figuras coleccionables de la saga que llevó a Colombia el modelo de los baldes temáticos. Para 2027, la compañía sumará contenidos alternativos como conciertos en vivo de distintos géneros musicales.

Hasta ahora, Cinemark Colombia mueve estas piezas por separado: ciclos temáticos, reestrenos, coleccionables y salas Premier, cada uno con un beneficio puntual para los socios. La evolución de la fidelización en 2027 puede integrarlas en una sola relación con el cliente, en la que cada especial se convierta en un motivo de visita reconocido por el programa y cada compra alimente la programación de la siguiente temporada. En un mercado de asistencia estable, el crecimiento de la cadena depende menos de atraer público nuevo y más de lograr que quien ya va regrese con mayor frecuencia.