AVATR inicia operaciones en Colombia con los modelos eléctricos AVATR 11 y 07

La marca de vehículos de lujo electrificados llega al país de la mano de Grupo Vardí. Su portafolio inicial incluye un SUV 100 % eléctrico de 569,9 hp y otro de rango extendido con hasta 932 kilómetros de autonomía combinada.

El mercado colombiano suma una nueva marca al segmento de vehículos de lujo. AVATR inició operaciones en el país con el lanzamiento de los modelos AVATR 11 y AVATR 07, dos SUV que incorporan diferentes tecnologías de electrificación y una propuesta centrada en diseño, tecnología y confort.

La llegada de la compañía se realiza a través de Grupo Vardí y amplía la presencia del ecosistema de Changan Group en Colombia, que ya cuenta con las marcas Changan, Deepal y NEVO. Con esta incorporación, el grupo suma una propuesta dirigida al segmento de superlujo.

AVATR es una marca de vehículos inteligentes y de nuevas energías, con centro de diseño en Múnich, Alemania, y fabricación en Chongqing, China. Su desarrollo reúne las capacidades de Changan Group, su principal accionista; CATL, segundo mayor accionista; y Huawei, socio estratégico que aporta soluciones y componentes tecnológicos para los sistemas de asistencia a la conducción y las cabinas inteligentes.

Esta estructura empresarial y tecnológica respalda una propuesta que integra electrificación, diseño, materiales, confort y sistemas digitales como elementos de su posicionamiento en el segmento de lujo.

"La llegada de AVATR representa un nuevo paso en la evolución del portafolio que hemos construido en Colombia. Hoy contamos con un ecosistema que permite atender diferentes necesidades y perfiles de movilidad, y ahora incorporamos una propuesta de superlujo que combina diseño, tecnología y electrificación. Lo hacemos con el respaldo y la experiencia que Grupo Vardí ha desarrollado junto a Changan, en más de 12 años siendo el importador exclusivo e ininterrumpido de este grupo chino en el país", señaló Juan Carlos López, gerente general de AVATR en Colombia.

AVATR 11: una propuesta 100 % eléctrica

El AVATR 11 es el modelo completamente eléctrico con el que la marca inicia su operación en Colombia. Cuenta con tracción integral AWD y dos motores eléctricos que entregan una potencia conjunta de 569,9 hp y un torque de 650 Nm. Según la información de la compañía, acelera de 0 a 100 km/h en 4,5 segundos.

Su batería CATL de 116,76 kWh, con tecnología NCM, admite una potencia máxima de carga de 240 kW y ofrece hasta 625 kilómetros de autonomía bajo el ciclo de homologación NEDC.

El vehículo mide 4,88 metros de largo y tiene una distancia entre ejes de 2,975 metros. En su interior incorpora cojinería en cuero Nappa y asientos delanteros con ajustes eléctricos, ventilación, calefacción, masaje, extensor de piernas y memoria de posición. La segunda fila también cuenta con calefacción y ventilación.

En materia de tecnología, integra un tablero de instrumentos de 10,25 pulgadas, una pantalla central de 15,6 pulgadas y otra pantalla de 10,25 pulgadas para el copiloto. El sistema de sonido está a cargo de Meridian y cuenta con 25 altavoces.

Entre sus sistemas de seguridad y asistencia a la conducción se encuentran el frenado autónomo de emergencia, el control crucero adaptativo inteligente, el monitoreo de punto ciego, el asistente de cambio de carril, las alertas de tráfico cruzado, el parqueo autónomo y la visión de 540 grados.

AVATR 07: tecnología eléctrica de rango extendido

El AVATR 07 incorpora un sistema eléctrico de rango extendido que combina la propulsión eléctrica con un motor generador. Para Colombia estará disponible en configuraciones de tracción trasera (RWD) y tracción integral (AWD).

La versión RWD desarrolla 309,7 hp y 333 Nm de torque. Por su parte, la configuración AWD alcanza una potencia combinada de 494,7 hp y un torque de 595 Nm, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,5 segundos.

En cuanto a autonomía, la versión RWD ofrece hasta 207 kilómetros en modo eléctrico y 932 kilómetros de autonomía combinada. La variante AWD registra hasta 197 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 kilómetros combinados. Estas cifras corresponden al ciclo NEDC.

Ambas versiones incorporan una batería CATL LFP de 39,05 kWh, con una potencia máxima de carga de 120 kW. La configuración AWD también cuenta con suspensión neumática adaptativa CDC.

En el habitáculo, el AVATR 07 incluye cojinería en cuero Nappa, asientos delanteros eléctricos con ventilación y calefacción, memoria de posición y una segunda fila con ajuste eléctrico de inclinación.

Su sistema digital integra una pantalla central de 15,6 pulgadas, un display panorámico de 35,4 pulgadas y pantallas de 6,7 pulgadas asociadas a los retrovisores digitales. En el apartado de audio, según la versión, dispone de un sistema Pioneer de 16 altavoces o Meridian de 25 altavoces.

El equipamiento de asistencia incluye frenado de emergencia, monitoreo de punto ciego, alertas de tráfico cruzado, asistente de cambio de carril, parqueo autónomo y visión de 540 grados.

Grupo Vardí amplía su portafolio de marcas en Colombia

La incorporación de AVATR amplía la presencia de Grupo Vardí en el mercado automotor colombiano junto con Changan Group. El portafolio local pasa a integrar cuatro marcas: Changan, Deepal, NEVO y AVATR, con propuestas dirigidas a diferentes perfiles de consumidores y segmentos de movilidad.

En esta estructura, AVATR se ubica en el segmento de superlujo, con una oferta que combina vehículos 100 % eléctricos y de rango extendido. Su comercialización contará con el respaldo de la operación comercial y de posventa de Grupo Vardí.

De acuerdo con la información entregada por la compañía, los vehículos tendrán una garantía de cinco años o 160.000 kilómetros para las partes del vehículo y de ocho años o 160.000 kilómetros para los componentes de alto voltaje, según los términos y condiciones aplicables.

En su primera etapa, la marca estará disponible en las vitrinas de Bella Suiza, en Bogotá, y Las Vegas, en Medellín.

Con los modelos AVATR 11 y AVATR 07, la compañía inicia su presencia en Colombia y suma una nueva propuesta al mercado de vehículos electrificados de alta gama.