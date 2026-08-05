Enmedio impulsa la digitalización del vitrinismo con su nueva Vitrina Digital de Gran Formato

La compañía fortalece su portafolio de Gran Formato DOOH con una pantalla esquinera de 37 m² ubicada en uno de los corredores comerciales más dinámicos del norte de Bogotá, diseñada para ofrecer exclusividad anual a una sola marca.

Durante años, las vitrinas han sido uno de los principales recursos para atraer consumidores y construir marca. Hoy, la evolución del Digital Out of Home (DOOH) está transformando ese concepto tradicional en espacios digitales capaces de generar experiencias de alto impacto, mayor recordación y presencia constante en ubicaciones estratégicas.

Con esta visión, Enmedio Comunicación Digital presenta su nueva Vitrina Digital de Gran Formato, una pantalla esquinera de 37 metros cuadrados ubicada en el norte de Bogotá, muy cerca del centro comercial Unicentro. El activo hace parte del portafolio de Gran Formato de la compañía y está localizado en un corredor de alta actividad comercial, rodeado de retailers, droguerías, restaurantes y zonas residenciales con un flujo aproximado de 180.000 personas.

El lanzamiento responde a una tendencia en la que las marcas buscan menos saturación publicitaria y mayor protagonismo. Más allá de aumentar cobertura, los gerentes de mercadeo priorizan formatos que fortalezcan el branding, generen recordación y acompañen al consumidor en sus recorridos cotidianos.

Un estudio de la Out of Home Advertising Association of America y Morning Consult encontró que el 42 % de los consumidores afirma que la publicidad exterior influye en sus decisiones de compra en tiendas físicas, y que el 68 % nota este tipo de publicidad cuando se dirige a un establecimiento comercial. En este contexto, las vitrinas digitales se consolidan como una evolución natural del visual merchandising.

Para Javier Patiño, Gerente de Publicidad de Enmedio Comunicación Digital, el diferencial de este formato radica en la combinación de tres factores: una ubicación estratégica en uno de los corredores comerciales más importantes del norte de Bogotá, tecnología de última generación y un modelo de exclusividad anual que permite a una sola marca construir una presencia dominante y de alto impacto.

Con esta incorporación, Enmedio fortalece su portafolio de Gran Formato DOOH y reafirma su apuesta por la digitalización del vitrinismo, ofreciendo a gerentes de mercadeo y marca un formato pensado para construir branding en ubicaciones premium, con exclusividad, alta visibilidad y una presencia capaz de convertir el entorno urbano en una verdadera vitrina para las marcas.

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