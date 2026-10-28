Best Global Brands 2026: las 10 marcas más valiosas del mundo

Apple, Microsoft y Google lideran el ranking Best Global Brands 2026 de Interbrand, que calcula el valor económico de las principales marcas globales y analiza su influencia en las decisiones de compra.

El ranking Best Global Brands, elaborado por Interbrand, consultora global de estrategia de marca que forma parte de Omnicom, analiza el valor económico de las principales marcas del mundo. El informe de 2026 pone el foco en un escenario en el que la inteligencia artificial amplía las capacidades de las empresas, mientras la identidad y los principios de una marca adquieren importancia para diferenciarse.

Para calcular el valor de cada marca, el estudio considera tres componentes: el desempeño financiero, la influencia de la marca en las decisiones de compra y su fortaleza para generar demanda y beneficios a largo plazo.

Por eso, el ranking no se basa únicamente en las ventas o los ingresos de una empresa. Interbrand calcula el valor de cada marca a partir de su desempeño financiero, su influencia en la decisión de compra y su fortaleza frente al mercado.

El valor de las marcas creció 8,1 % en 2026

El valor total de las marcas incluidas en el ranking llegó a US$3,9 billones, frente a los US$3,6 billones de 2025. De acuerdo con el informe, 68 marcas aumentaron su valoración durante el último año. Las marcas tecnológicas representan la mitad del top 10 y las nueve marcas de esta categoría incluidas en el listado concentran el 48 % de su valor total.

El documento también señala que la inversión en inteligencia artificial, la demanda de productos y la expansión de los mercados impulsaron algunos de los mayores incrementos. En contraste, los cambios en las expectativas de los consumidores y las condiciones del mercado plantearon desafíos para otras marcas. El sector automotor perdió US$56.950 millones en valor durante los últimos 12 meses y quedó por detrás de Tecnología y Entretenimiento.

¿Qué mide el análisis de Interbrand?

La metodología de Interbrand contempla tres componentes principales:

Desempeño financiero: analiza los resultados económicos de los productos y servicios asociados con la marca, incluido el beneficio económico después de considerar el costo del capital utilizado.

Influencia de la marca en la compra: estima qué proporción de las decisiones de compra está relacionada con la marca, frente a otros factores como el precio, la conveniencia o las características del producto.

Fortaleza de marca: evalúa su capacidad para generar fidelidad, sostener la demanda y producir beneficios a futuro. El análisis contempla diez factores y compara el desempeño de cada marca con el de sus competidores y otras marcas de referencia mundial.

Estos componentes permiten estimar el valor de marca y observar su evolución entre diferentes ediciones.

Top 10 de las marcas más valiosas del mundo

Apple ocupa el primer lugar de la edición 2026, seguida de Microsoft y Google. NVIDIA llegó a la sexta posición después de registrar el mayor crecimiento porcentual del listado.

Este es el top 10 de Best Global Brands 2026, con el valor de marca y su variación frente a 2025, según el informe de Interbrand:

Según el informe NVIDIA registró un aumento superior al 71 % en su valor de marca, hasta alcanzar los US$74.000 millones. Este resultado la convirtió en la marca que más creció en el ranking y le permitió entrar al top 10 apenas dos años después de incorporarse al listado. Interbrand relaciona su avance con el crecimiento de la inteligencia artificial, la demanda de sus productos y la expansión de sus mercados.

Ferrari ofrece otro ejemplo de cómo una marca puede ampliar su negocio sin perder su identidad. Según el informe, durante cinco años consecutivos ha estado entre las marcas que más crecen. La compañía ha extendido su presencia más allá del sector automotor hacia la moda, los museos y las alianzas estratégicas, conservando los atributos que la distinguen.

Aunque participan en sectores diferentes, el informe destaca un punto en común entre Ferrari y NVIDIA: ambas han ampliado su alcance a partir de una identidad reconocible. En el caso de Ferrari, esa identidad ha respaldado su expansión hacia nuevos espacios; en NVIDIA, ha acompañado su papel en el desarrollo de tecnologías vinculadas con la inteligencia artificial.

La identidad como factor de diferenciación

Gonzalo Brujó, director ejecutivo global de Interbrand, plantea en el prólogo del informe que las capacidades ya no son suficientes para que una empresa se diferencie.

Hubo un tiempo en el que las empresas podían diferenciarse principalmente por lo que hacían. Hoy, en una era impulsada por la IA, en la que las posibilidades se expanden más rápido que nunca, la capacidad de ejecutar ya no es una fuente suficiente de diferenciación. Cuando todos pueden hacer más, la pregunta es qué hace que una empresa sea verdaderamente diferente

Señala Brujó en el prólogo del informe. (Traducción del inglés).

El directivo también destaca que las marcas que logran sobresalir tienen una identidad clara, un propósito convincente y valores que orientan sus decisiones. Estos elementos les permiten comprender qué representan, por qué son relevantes y cómo pueden crear valor de maneras que sus competidores no puedan replicar fácilmente.

Los resultados de 2026 muestran el peso de las marcas tecnológicas en la valoración global. Cinco de las diez primeras posiciones corresponden a esta categoría, el informe no plantea que la tecnología, por sí sola, garantice el crecimiento. Su argumento es que, cuando las capacidades se vuelven más accesibles, la diferenciación depende también de la identidad, los principios y la visión de largo plazo de cada marca.

Revise el informe original de Best Global Brands 2026 de Interbrand haciendo clic aquí.