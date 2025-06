Go Mobility, el programa de Scotiabank Colpatria

En el último año, Scotiabank Colpatria reportó una reducción de 41.488 kilogramos de dióxido de carbono (CO₂) gracias a la implementación de su estrategia de movilidad sostenible Go Mobility. Esta iniciativa también les permitió la siembra de 1.383 árboles, como parte de su plan para mitigar el impacto ambiental de sus operaciones.

Go Mobility, la iniciativa coque están ejecutando, es un programa interno que promueve el uso de medios de transporte compartido y sostenibles entre los colaboradores del banco, en alianza con la plataforma Try My Ride. Su objetivo es facilitar los desplazamientos hacia y desde las sedes de la entidad, reduciendo el impacto ambiental, mejorando la calidad de vida de los empleados y optimizando los tiempos de traslado.

Entre los resultados destacados, la entidad reporta una reducción del 49,38 % en emisiones de CO₂ frente al año anterior, así como el ahorro de más de 2.400 horas en desplazamientos durante el último año. De acuerdo con el banco, la estrategia también ha favorecido el equilibrio entre la vida personal y laboral, al tiempo que fortalece una cultura organizacional centrada en la sostenibilidad.

En materia de reforestación, los meses con mayor número de árboles sembrados fueron febrero (176) y octubre (129) de 2024. Estas acciones se enmarcan en la estrategia de sostenibilidad del banco, que busca integrar prácticas responsables en todos los niveles de su operación.

