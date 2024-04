Conozca las 10 tendencias mundiales para la lucha contra el cambio climático en 2024

La multinacional de asesorías de sostenibilidad más grande del planeta, ERM (Environmental, Respurces Management), divulgó las 10 tendencias de sostenibilidad para el 2024 en materia de lucha contra el cambio climático en el mundo. Este es el panorama, complejo y dinámico que las empresas enfrentarán.

Tras el año más caliente de la historia de la humanidad, el 2024 promete ser decisivo en la batalla global contra el cambio climático. Así lo asegura el informe anual de tendencias de ERM, reconocida como número 1 entre las empresas líderes en consultoría de sostenibilidad y ESG por Verdantix Green Quadrant. A medida que el mundo lidia con guerras y retos geopolíticos y económicos, la sostenibilidad ya es prioridad para gobiernos, empresas y ciudadanos por igual.

La COP28 y otros acuerdos internacionales generaron sentido de urgencia y compromiso con la acción climática. Pese a las tensiones entre las principales potencias mundiales y a los esfuerzos adicionales para la cooperación internacional en materia ambiental que esto plantea, el informe destaca que sigue su marcha el impulso hacia la sostenibilidad.

El mundo nota el incremento de prácticas de divulgación obligatoria de la sostenibilidad y el impulso de tecnologías innovadoras para la mitigación y adaptación al cambio climático, pero urge un esfuerzo concertado para abordar los desafíos que vienen.

El informe anual de tendencias para el año 2024 destaca diez desafíos y oportunidades clave en la lucha contra el cambio climático: Desde la necesidad urgente de reducir las emisiones de carbono y adoptar energías renovables hasta la importancia de fomentar el compromiso y el crecimiento personal de los empleados.

Esto incluye la integración de criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) para garantizar la transparencia y la acción concreta en materia de sostenibilidad, así como la adopción de prácticas empresariales que protejan y restauren la naturaleza.

Al mismo tiempo, las empresas están adaptándose a las nuevas regulaciones y mejorando la calidad de sus informes de sostenibilidad. También están evaluando sus cadenas de suministro para comprender mejor los riesgos y oportunidades, y reevaluando prácticas para avanzar hacia una economía circular. Además, están aprovechando la tecnología, como la inteligencia artificial, para impulsar la sostenibilidad y están adoptando un enfoque proactivo para respetar los derechos fundamentales y enfrentar las tensiones geopolíticas que pueden afectar sus operaciones y sostenibilidad.

Estas diez tendencias principales plantean un panorama complejo y dinámico que las empresas enfrentarán en el año 2024. A medida que se avanza hacia un futuro más sostenible, es crucial que las empresas y los actores interesados colaboren de manera efectiva para abordar estos desafíos y aprovechar las oportunidades que se presentan.

Estas son las 10 tendencias

Tendencia 1: Respondiendo al cambio climático: Haciendo frente a la descarbonización

El año 2023 fue testigo de un aumento sin precedentes en la temperatura global, subrayando la urgencia de la acción climática. En 2024, se espera que los gobiernos, los inversores y las empresas intensifiquen sus esfuerzos para reducir las emisiones de carbono y acelerar la transición hacia fuentes de energía renovable. Esto incluye la priorización de la descarbonización directa y la adopción de tecnologías de remoción de carbono.

Tendencia 2: Valorando el capital humano: Adiós al "volver a la normalidad"

Aunque muchas de las dificultades causadas por la pandemia de COVID-19 han disminuido, la participación laboral y el compromiso de los trabajadores continúan siendo desafíos significativos. Las empresas deben priorizar el compromiso y el crecimiento personal de sus empleados para garantizar un entorno de trabajo saludable y productivo.

Tendencia 3: Integrando criterios ESG: Navegando a través del ruido

A pesar de la reacción en contra de los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), las empresas y los inversores están cada vez más convencidos de la importancia de integrar la sostenibilidad en sus operaciones. Se espera que las empresas se centren en la transparencia y la acción concreta en materia de sostenibilidad.

Tendencia 4: Salvaguardando los sistemas naturales: Dando voz a la naturaleza

El deterioro de los ecosistemas naturales continúa siendo una preocupación importante. Las empresas están siendo presionadas para adoptar prácticas empresariales que protejan y restauren la naturaleza, además de abordar el cambio climático. Esto incluye la adopción de prácticas agrícolas regenerativas y la evaluación de los riesgos relacionados con desastres naturales en la cadena de suministro.

Tendencia 5: Simplificando las divulgaciones de sostenibilidad: Un nuevo paradigma

El cambio hacia divulgaciones de sostenibilidad obligatorias está transformando la forma en que las empresas informan sobre su desempeño ambiental, social y de gobernanza. Se espera que las empresas se preparen para cumplir con estas nuevas regulaciones y aprovechen la oportunidad para mejorar la calidad y la transparencia de sus informes de sostenibilidad.

Tendencia 6: Construyendo cadenas de suministro sostenibles y resilientes: Esforzándose por la transparencia y la acción

Las cadenas de suministro se enfrentan a desafíos sin precedentes debido a la agitación geopolítica y las demandas de los stakeholders (grupos de interés). Las empresas están intensificando sus esfuerzos para comprender a fondo los riesgos y oportunidades de sus cadenas de suministro y están buscando maneras de reducir su huella ambiental y social.

Tendencia 7: Facilitando el consumo y la producción sostenibles: ¿El fin del desperdicio?

Impulsadas por la regulación, las demandas de los consumidores y la escasez de recursos, las empresas están reevaluando sus prácticas de producción y embalaje. La economía circular y el abastecimiento sostenible se están convirtiendo en prácticas corporativas cada vez más comunes.

Tendencia 8: Aplicando tecnología a la sostenibilidad: Poniendo a prueba la IA

La inteligencia artificial (IA) está emergiendo como una herramienta poderosa para recopilar y gestionar datos ESG. Se espera que las empresas exploren cómo la IA puede mejorar su desempeño en sostenibilidad y ayudarles a tomar decisiones informadas.

Tendencia 9: Respetando los derechos fundamentales: De la casilla de verificación a la estrategia central

Los derechos humanos y el compromiso comunitario continúan siendo áreas de riesgo significativo para las empresas. La presión de los reguladores y las partes interesadas está llevando a las empresas a adoptar un enfoque más proactivo para abordar estos problemas y mitigar los riesgos comerciales y de reputación.

Tendencia 10: Navegando el panorama político en evolución: Otro año volátil por delante

Las tensiones geopolíticas continúan representando un desafío para las empresas en todo el mundo. La incertidumbre política y la volatilidad económica requieren una gestión cuidadosa por parte de las empresas para minimizar el impacto en sus operaciones y estrategias de sostenibilidad.

